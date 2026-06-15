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కోరిక తీరిస్తే స్టార్​ను చేస్తా - సినీ నటి​కి వేధింపులు, క్యాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్​పై కేసు నమోదు

సినిమా అవకాశాలు ఇప్పిస్తానంటూ సినీ నటికి లైంగిక వేధింపులు - క్యాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ తనను మోసం చేశాడంటూ ఫిర్యాదు చేసిన హీరోయిన్ - కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు

Actress Files Complaint Over Harassment
Actress Files Complaint Over Harassment (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 8:33 PM IST

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Actress Files Complaint Over Harassment : చిత్ర పరిశ్రమలో అవకాశాలు ఇప్పిస్తానంటూ నమ్మబలికిన క్యాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్​, ఓ సినీ నటిని మోసం చేయడమే కాకుండా ఆమెపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు బంజారాహిల్స్ పోలీసులు నిందితుడైన క్యాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్‌పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం : సినీ రంగంలో కొన్నేళ్లుగా సహాయ నటిగా కొనసాగుతున్న ఓ హీరోయిన్​కు, ప్రసాద్ అనే క్యాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ పరిచయమయ్యాడు. ఆకాశంలో ఒక తార అనే సినిమాలో కథానాయిక స్నేహితురాలి పాత్ర ఇప్పిస్తానని ఆమెను నమ్మించాడు. అతని మాటలు నమ్మి ఆమె ఆ సినిమాలో నటించింది. 2025 అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా పూర్తయింది. తర్వాత నిబంధనల ప్రకారం ఆమెకు ఇవ్వాల్సిన రూ. 90 వేల పారితోషికం, ప్రయాణ ఖర్చుల నిమిత్తం ఇవ్వాల్సిన రూ.38 వేలు మొత్తం రూ. 1,28,000 ఇవ్వకుండా ప్రసాద్ కాలయాపన చేస్తూ వచ్చాడు. బకాయి డబ్బుల కోసం నటి పలుమార్లు ఒత్తిడి తెచ్చినప్పటికీ అతను స్పందించలేదు.

ఈ ఏడాది (2026) ఫిబ్రవరిలో బంజారాహిల్స్‌లోని ఒక ప్రముఖ సినీ నిర్మాత కార్యాలయం వద్దకు రావాలంటూ ప్రసాద్ సదరు నటిని పిలిపించాడు. బాకీ ఉన్న నగదు ఇస్తాడేమోనని నమ్మి వచ్చిన ఆమెను చూసి, డబ్బులు ఇవ్వకపోగా బెదిరింపులకు దిగాడు. అంతటితో ఆగక, ఆమెను బలవంతంగా తన కారులో ఎక్కించుకుని కొంత దూరం తీసుకెళ్లాడు. సినిమాల్లో మరిన్ని మంచి అవకాశాలు కల్పిస్తానని, అందుకు తన కోరికలు తీర్చాలి అంటూ ఆమెతో తీవ్రంగా అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో భయాందోళనకు, తీవ్ర అవమానానికి గురైన ఆ నటి ఏదో విధంగా అతని బారి నుంచి తప్పించుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.

క్యాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్​పై కేసు నమోదు : జరిగిన దారుణాన్ని బాధితురాలు ఏడుస్తూ తన తల్లికి వివరించింది. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన నటి తల్లి క్యాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ ప్రసాద్‌కు ఫోన్ చేసి నిలదీసింది. అయితే, నిందితుడు తప్పు ఒప్పుకోకపోగా, ఆ నటి తల్లిని సైతం తీవ్ర పదజాలంతో దుర్భాషలాడుతూ, బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. దిక్కుతోచని స్థితిలో నిందితుడి నుంచి తమకు రక్షణ కల్పించాలని, తమకు రావాల్సిన బకాయి డబ్బులు ఇప్పించడంతో పాటు వేధింపులకు గురిచేసిన అతనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితురాలు బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. నటి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, నిందితుడు ప్రసాద్‌పై సెక్షన్​ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

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TAGGED:

ACTRESS FILES COMPLAINT IN HYD
CASE FILED AGAINST CASTING ARTIST
క్యాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్​పై కేసు నమోదు
ACTRESS FILES COMPLAINT IN HYD

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