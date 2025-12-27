ETV Bharat / state

మాసబ్​ట్యాంక్​ డ్రగ్స్ కేసు - పరారీలో టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి సోదరుడు

మాసబ్‌ట్యాంక్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో ప్రముఖ నటి సోదరుడు అమన్ ప్రీత్​సింగ్ - నిందితుల నుంచి 43 గ్రాముల కొకైన్‌, ఎండీఎంఏ స్వాధీనం - పరారీలో ఉన్న వారి కోసం గాలింపు

Masab Tank Drugs Case
Masab Tank Drugs Case (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 4:48 PM IST

|

Updated : December 27, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Actress Brother Aman Preet Singh Absconding in Masab Tank Drugs Case : మాసబ్‌ట్యాంక్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో ప్రముఖ నటి సోదరుడు అమన్ ప్రీత్​సింగ్ పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. అతడి కోసం ఈగల్‌ టీమ్‌, పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ కేసులో ఈ నెల 19న ట్రూప్‌ బజార్‌కు చెందిన నితిన్‌ సింఘానియా, శ్రనిక్‌ సింఘ్విని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారిని విచారించగా అమన్ ప్రీత్​సింగ్ పేరు బయటకు వచ్చింది. ఈ ఇద్దరు వ్యాపారుల నుంచి అతడు డ్రగ్స్‌ కొన్నట్లు ఈగల్‌ టీమ్‌ గుర్తించింది. ఇద్దరు వ్యాపారుల నుంచి 43 గ్రాముల కొకైన్‌, ఎండీఎంఏ స్వాధీనం చేసుకుంది. గత సంవత్సరం కూడా అమన్ ప్రీత్​సింగ్ సైబరాబాద్‌ పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. మరోవైపు నితిన్‌ సింఘానియా, శ్రనిక్‌ సింఘ్వికి మరో నలుగురు వ్యక్తులు డ్రగ్స్‌ సరఫరా చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ముంబయి నుంచి డ్రగ్స్ సరఫరా : మాసబ్‌ట్యాంక్ పరిధిలో డ్రగ్స్‌ విక్రయిస్తూ పట్టబడిన కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని అమన్ ప్రీత్​సింగ్ వినియోగదారుడిగా ఉన్నట్లు వెస్ట్‌జోన్ డీసీపీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఈగల్ టీంతో కలిసి మాసబ్‌ ట్యాంక్ ఠాణా నుంచి రెండు టీమ్​లు పరారీలో ఉన్న వారి కోసం గాలిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రధాన నిందితులు నితిన్‌ సింఘానియా, శ్రనిక్‌ సింఘ్విని ఇప్పటికే అరెస్టు చేశామని, వారికి ముంబాయి నుంచి డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న ఇద్దరు ఆఫ్రికన్ మహిళలను సైతం అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు. వినియోగదారుల్లో అమన్ ప్రీత్​సింగ్​తో పాటు మరో ముగ్గురు ఉన్నారని, వారి కోసం గాలిస్తున్నామని తెలిపారు.

"మాసబ్‌ట్యాంక్ డ్రగ్స్ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. డ్రగ్స్ కేసులో రకుల్‌ప్రీత్ సోదరుడు నిందితుడిగా ఉన్నాడు. అమన్‌ప్రీత్ ఏ7గా ఉన్నాడు. అమన్‌ప్రీత్‌ సహా నలుగురు పరారీలో ఉన్నారు. ఈ నెల 19న నితిన్‌ సింగానియా, శ్రానిక్‌ను అరెస్టు చేశాం. నితిన్‌, శ్రానిక్ నుంచి అమన్‌ప్రీత్ డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేశాడు. డ్రగ్స్ సేవిస్తూ గతంలోనూ పట్టుబడ్డాడు. నిందితుల కోసం రెండు బృందాలు గాలిస్తున్నాయి." - శ్రీనివాస్, వెస్ట్‌జోన్ డీసీపీ

డ్రగ్స్ కేసు విచారణ బాధ్యతను అకున్‌ సభర్వాల్‌కు అప్పగించాలి : తెలంగాణ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్‌ కేసులను తీవ్రంగా పరిగణించడంలేదని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి బండి సంజయ్‌ ఆరోపించారు. కేవలం పండుగలు, నూతన సంవత్సర వేడుకల సమయంలోనే డ్రగ్స్‌ కేసుల నమోదుకు పరిమితమవుతున్నారని ఆక్షేపించారు. అకున్‌ సభర్వాల్ ఆధ్వర్యంలోని నాటి డ్రగ్స్ కేసు విచారణ ఏమైంది? ప్రశ్నించారు?. నాటి డ్రగ్స్ కేసులో ప్రముఖుల పేర్లు బయటకొచ్చాయని, కేసీఆర్‌ కుటుంబసభ్యులూ డ్రగ్స్ తీసుకున్నారని కొందరు వాంగ్మూలమిచ్చారని అన్నారు. నిందితుల వాంగ్మూలాలు, ఆడియో, వీడియోలు రికార్డు చేశారని గుర్తు చేశారు. నాటి డ్రగ్స్ కేసును కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నీరు గార్చిందని ఆరోపించారు. అకున్‌ సభర్వాల్‌ను డ్రగ్స్ కేసు విచారణ నుంచి తప్పించారని, అకున్‌ సేకరించిన ఆధారాలను నాటి సీఎస్ సోమేశ్ స్వాధీనం చేసుకున్నారని తెలిపారు. అకున్‌ సభర్వాల్ సేకరించిన ఆధారాలు ఏమయ్యాయి? అడిగారు. తక్షణమే సోమేశ్‌కుమార్‌ను విచారించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈగల్ బృందంలో కొందరు డ్రగ్ పెడ్లర్లతో రాజీపడుతున్నారని ఆరోపించారు. అకున్‌ సభర్వాల్‌కు డ్రగ్స్ కేసు విచారణ బాధ్యత తిరిగి అప్పగించాలని కోరారు.

Last Updated : December 27, 2025 at 5:28 PM IST

మాసాబ్‌ట్యాంక్‌ డ్రగ్స్‌ కేసు
AMAN PREET SINGH DRUGS CASE
HYDERABAD DRUG CASE
MASAB TANK DRUGS CASE

