నాపై కేసు కొట్టేయండి - హైకోర్టును ఆశ్రయించిన అషు రెడ్డి
తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన సినీ నటి అషు రెడ్డి - హైదరాబాద్ సీసీఎస్లో నమోదైన కేసును కొట్టేయాలంటూ పిటీషన్ దాఖలు - పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి రూ.9.35 కోట్లు తీసుకుందని ఫిర్యాదు
Published : April 28, 2026 at 4:28 PM IST
Actress Ashu Reddy Cheating Case Update : సినీ నటి అషు రెడ్డి యువకుడిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి రూ.9.35 కోట్లు తీసుకుందని హైదరాబాద్ సీసీఎస్లో కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసుపై ఆమె హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైదరాబాద్ సీసీఎస్లో నమోదైన కేసును కొట్టేయాలంటూ పిటీషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కేసులో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరారు. అశు రెడ్డి పిటీషన్పై జస్టిస్ జే.శ్రీనివాస్ రావు విచారణ చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
అసలేం జరిగిందంటే? : హైదరాబాద్ షేక్పేట్ వాసి యెనుముల సత్యనారాయణ కుమారుడు వైవీ ధర్మేంద్ర లండన్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. 2018లో భారత్కు వచ్చిన సమయంలో అతనికి అషురెడ్డి (వెంకట అశ్విని రెడ్డి కొయ్యి) పరిచయమైంది. ఆమె అమెరికాలో చదువు పూర్తి చేసి సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చినట్లు తెలిపింది. పరిచయమైన కొద్ది రోజుల్లోనే తనను ప్రేమిస్తున్నానని పెళ్లి చేసుకుందామని తన కుమారుడు ధర్మేంద్రను నమ్మించిందని, ఆ తరువాత ఆర్ధిక అవసరాల పేరుతో డబ్బులు అడగటం ప్రారంభించిందని సత్యనారాయణ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అలా బంగారం, కారు, ఆస్తులు కొనుగోలు చేయించుకుని అవన్నీ ఆమె పేరిటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుందని తెలిపారు. ఆ తరవాత అషు రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు ధర్మేంద్రను కలిసి సంబంధాన్ని ఓకే చేస్తున్నామంటూ పండితుడిని పిలిపించి హడావుడి చేశారని అన్నారు.
ఆ తరువాత అషు రెడ్డి మాత్రం ముఖం చాటేసింది. పలుమార్లు అడిగినా వివాహానికి నిరాకరించిందని, గత సంవత్సరం వరకు ఆమె తన కుమారుడి నుంచి రూ.9.35 కోట్ల విలువ చేసే నగదు, బంగారం సుమారు 5 కిలోలు, ఫ్లాట్లు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయించుకుందని, అంతే కాకుండా అదనంగా ఆమె సోదరి కూడా రూ.50 లక్షలు తీసుకుందని ధర్మేంద్ర తండ్రి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. సీసీఎస్ పోలీసులు అషురెడ్డిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పటి వరకు ధర్మేంద్ర నుంచి అషు రెడ్డి ఏ రూపంలో డబ్బులు తీసుకుంది? బ్యాంకు లావాదేవీలు ఉన్నాయా? లేదా వస్తువుల రూపంలో తీసుకున్నారా? అనే కోణంలో పోలీసులు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.
లీగల్ యాక్షన్ తప్పదు : తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై నటి అషు రెడ్డి గతంలో స్పందించారు. తన ప్రమేయం లేకుండా తన గురించి వార్తలు రాసినా, తప్పుడు ప్రచారం చేసినా లీగల్ యాక్షన్ తప్పదంటూ హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పెట్టారు.