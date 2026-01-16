ETV Bharat / state

అశ్లీల వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు - సైబర్ క్రైం పోలీసులకు అనసూయ ఫిర్యాదు

గతేడాది డిసెంబర్ 23 నుంచి తనపై ఆన్‌లైన్ వేధింపులు పెరిగాయని ఫిర్యాదు - అశ్లీల వ్యాఖ్యలు, లైంగిక దూషణలు, బెదిరింపులు జరిగాయని ఫిర్యాదు - 42 మందిపై కేసులు నమోదు

Published : January 16, 2026 at 6:17 PM IST

Actress Anasuya Complaint to Cyber Crime Police : తనపై ఆన్​లైన్​లో వేధింపులు ఎక్కువయ్యాయని నటి అనసూయ సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. గతేడాది డిసెంబర్ 23 నుంచి తనపై అశ్లీల వ్యాఖ్యలు, లైంగిక దూషణలు, బెదిరింపులు పెరిగాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. నిందితుల పేర్లతో పాటు సోషల్ మీడియా లింకులను కూడా అనసూయ ఫిర్యాదులో జత చేశారు.

సోషల్ మీడియా లింక్​లు కూడా : అనసూయ ఫిర్యాదుతో మొత్తం 42 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కొందరు వ్యక్తులు, కంటెంట్ క్రియేటర్లు, సోషల్ మీడియా ఖాతాదారులను నిందితులుగా చేర్చారు. అందులో బొజ్జ సంధ్యారెడ్డి, గోగినేని ప్రియాచౌదరి, పావని, శేఖర్‌బాషా, రజిని, కరాటే కల్యాణి, విజయలక్ష్మి, యాంకర్ రోహిత్, దుర్గ, యాంకర్ మనోజ్, ఓ ఛానెల్ యాంకర్‌, ఇతర ఛానెళ్లు, ఆన్‌లైన్ మీడియా పేజీలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

శీవాజీ వ్యాఖ్యలతోనే దుమారం : తాను ఏ విషయంలోనైనా బాధ పడకుండా బలంగా ముందుకు సాగుతానని నటి అనసూయ పేర్కొన్నారు. హీరోయిన్‌ల దుస్తులపై నటుడు శివాజీ గత నెలలో వ్యాఖ్యలు చేయడం తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. తన వ్యాఖ్యలపై ఆయన వివరణ ఇచ్చే క్రమంలో అనసూయ పేరును ప్రస్తావించగా ఆమె వరుస పోస్ట్‌లతో స్పందించడం తెలిసిందే. శివాజీ ఆమె పేరు తీయడంతో సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా కొన్ని పోస్ట్‌లు పెట్టడం సంచలనం రేపింది.

మీరు అలా అసూయపడుతూనే ఉండండి : ప్రస్తుతం జరుగుతోన్న దాన్ని పక్కనపెడితే తాను ఏ విషయంలోనైనా తన అభిప్రాయాన్ని బలంగా వినిపిస్తానని, దేనికీ ప్రభావితం కాకుండా ధైర్యంగా నిలబడతానని అనసూయ తెలిపారు. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి సమాజంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన అంశాన్ని అర్థమయ్యేలా చెప్పి, దానిపై పోరాటం చేయడమే తన ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. ఎన్ని జరిగినా చెప్పింది చేయడానికి తాను ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటానన్నారు. "మీరు అలా అసూయపడుతూనే ఉండండి, తాము మరింత శక్తిమంతంగా, ఆకర్షణీయంగా ముందుకు సాగుతామని" అనసూయ తన పోస్ట్‌లో చెప్పారు.

పాత తరం ఆలోచనలు వద్దు : జరుగుతున్నదాన్ని చెప్పడం చేతకాక కొందరు తన వయసు గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారని అనసూయ అసహనం వ్యక్తంచేశారు. తాను ఫిట్‌గా, గ్లామరస్‌గా ఉన్నట్లు తెలిపారు. పాత తరం ఆలోచనలను మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఏం లేదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

