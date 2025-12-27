ETV Bharat / state

ఇకపై మహిళల పట్ల చులకనగా మాట్లాడను : నటుడు​ శివాజీ

రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్‌ ఎదుట హాజరైన నటుడు శివాజీ - ఇకపై మహిళల పట్ల జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలని సూచించిన కమిషన్‌ - శివాజీ చేసిన కామెంట్స్‌ను తప్పు పట్టిన నాగబాబు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 1:40 PM IST

Updated : December 27, 2025 at 1:48 PM IST

Actor Shivaji Attended Women Commission Enquiry : ఓ సినిమా ఈవెంట్​లో మహిళల వస్త్రధారణ పట్ల సినీ నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చకు దారితీసిన విషయం తెలిసిందే. మహిళలపై అవమానకర వ్యాఖ్యల వ్యవహారంలో శివాజీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్‌ ఇటీవల నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు శివాజీ శనివారం హైదరాబాద్​లోని మహిళా కమిషన్‌ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా మహిళలపై శివాజీ అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేశారని, అవి ప్రజల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతున్నాయని గమనించినట్లు మహిళా కమిషన్‌ తెలిపింది. ఈ మేరకు సుమోటోగా విచారణ చేపట్టాలని నిర్ణయించి నోటీసులు పంపామని, ఈ నెల 27న వ్యక్తిగతంగా కమిషన్‌ ఎదుట విచారణకు హాజరు కావాలని ఆయన్ను ఆదేశించినట్లు తెలిపింది. విచారణకు హాజరైన శివాజీ మహిళలపై వ్యాఖ్యల అంశంలో వివరణ ఇచ్చారు. మహిళల పట్ల జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలని కమిషన్‌ సూచించింది. ఇకపై మహిళల పట్ల చులకనగా మాట్లాడబోనని శివాజీ తెలిపారు.

శివాజీ చేసిన కామెంట్స్‌ను తప్పు పట్టిన నాగబాబు : మహిళల డ్రెస్‌ల విషయంలో శివాజీ చేసిన కామెంట్స్‌ను సినీ నటుడు, ఏపీ ఎమ్మెల్సీ కొణిదెల నాగబాబు తప్పు పట్టారు. సమాజం పురుషాధిక్య ఆలోచనలతో నడుస్తోందని, వాటి నుంచి బయటకు రావాలని, మోడ్రన్‌ దుస్తులు ధరించడం తప్పు కాదని అన్నారు. మహిళలపై జరుగుతోన్న అత్యాచారాలు వారి డ్రెస్‌ల వల్ల కాదని, మగవాళ్ల క్రూరత్వం వల్ల అని అన్నారు. ఈ అంశంపై తన అభిప్రాయాన్ని తెలుపుతూ ఇన్‌స్టా వేదికగా స్పందించారు.

తాను రాజకీయ నాయకుడిగానో, ఇండస్ట్రీకి చెందిన నటుడిగానో ఈ వ్యవహారంపై స్పందించడం లేదని, ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా దీని గురించి మాట్లాడుతున్నానని నాగబాబు తెలిపారు. అలాగని తాను శివాజీని టార్గెట్‌ చేయడం లేదని, ఒకవేళ ఎవరైనా అలా అనుకుంటే తానేం చేయలేనని అన్నారు. ఆడపిల్లలు ఎలా ఉండాలి? వాళ్లు ఎలాంటి దుస్తులు ధరించాలి? ఏం మాట్లాడాలి? ఏం మాట్లాడకూడదనే విషయాలపై ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టం వచ్చినట్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలా కామెంట్స్‌ చేయడం రాజ్యాంగం ప్రకారం తప్పని సూచించారు. ఆడవాళ్లు ఇలాంటి డ్రెస్‌లు మాత్రమే వేసుకోవాలని చెప్పడానికి మీకేం హక్కు ఉందని ప్రశ్నించారు.

ప్రతి ఆడపిల్లకు ఆత్మగౌరవం ఉంటుందని అన్నారు. ప్రపంచంలో ఫ్యాషన్‌ అనేక రకాలుగా మారుతూ ఉంటుందని, ప్రతి ఆడపిల్లను కుటుంబ సభ్యురాలిలానే చూడండని సూచించారు. మగవారితో సమానంగా బతికే హక్కు మహిళలకు కూడా ఉంటుందని అన్నారు. ఇక ఆత్మరక్షణ కోసం ప్రత్యేక విద్య నేర్చుకోవాలని ఆడపిల్లలకు ఆయన సూచించారు. మీరు ఎలాంటి దుస్తులైనా ధరించండని, బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మీ రక్షణ విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోండని సూచించారు. తాను మగవాళ్లందరినీ తప్పుపట్టడం లేదని, కొందరి గురించి మాత్రమే చెబుతున్నానని అన్నారు. ఆడవాళ్లను అవమానించిన వారు బాగు పడినట్లు ఎక్కడా లేదని, మహిళలకు తనలాంటి వారు ఎప్పుడూ అండగా ఉంటారని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి అంశంపై స్పందించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని చెప్పారు.

