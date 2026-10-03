ఎవరి ఓట్లు ఉంచాలన్నది బీజేపీ కార్యాలయం నుంచి లిస్ట్ వెళ్తోంది : ప్రకాశ్రాజ్
ఎస్ఐఆర్ పేరిట ప్రజలు తాము బతికి ఉన్నామని నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి కల్పించారని నటుడు ప్రకాశ్రాజ్ మండిపడ్డారు. ఎవరి ఓట్లు ఉంచాలన్నది బీజేపీ కార్యాలయం నుంచి లిస్ట్ వెళ్తోందని ఆరోపించారు.
Published : October 3, 2026 at 3:49 PM IST
Prakash Raj on Special Intensive Revision : ఓటర్ల జాబితాలో ఎవరి ఓట్లు ఉంచాలన్నది బీజేపీ కార్యాలయం నుంచి లిస్ట్ వెళ్తోందని నటుడు ప్రకాశ్రాజ్ ఆరోపించారు. పారదర్శకంగా ఉన్న ఓటర్ల జాబితాకు ఎస్ఐఆర్ అనే పరీక్ష పెట్టారని మండిపడ్డారు. హైదరాబాద్ ప్రెస్క్లబ్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ప్రకాశ్రాజ్ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఈసీ, కేంద్రప్రభుత్వంపై ఆయన పలు విమర్శలు గుప్పించారు.
ఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలి
సర్ పేరుతో ప్రజలు తాము బతికి ఉన్నామని నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి కల్పించారని నటుడు ప్రకాశ్రాజ్ ఆరోపించారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ వల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలుసని, దాదాపు 13 కోట్ల మంది ఓటర్లు అనర్హులయ్యారని విమర్శించారు. ఈసీ తీసుకున్న నిర్ణయం తప్పని పేర్కొన్నారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని ప్రకాశ్రాజ్ డిమాండ్ చేశారు.
ఎన్నికల కమిషన్ ఏర్పాటు చేసే కమిటీ నిబంధనలు మార్చాలని, 2023 నుంచి ఈసీ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరపాలని ప్రకాశ్రాజ్ డిమాండ్ చేశారు. జ్ఞానేశ్కుమార్, ప్రధాని మోదీ, హోం మంత్రి అమిత్షాలపై కేసు పెట్టాలని ప్రకాశ్రాజ్ డిమాండ్ చేశారు. 'ఈసీలో ఇద్దరు కమిషనర్లు చెప్పింది భిన్నాభిప్రాయమా, జ్ఞానేశ్కుమార్ ఒక్కరే చెప్పింది సరైందా' అని ప్రకాశ్రాజ్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఈసీ యాప్ ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చిందన్నారు.
"గణేశ్ నిమజ్జనం పూర్తయ్యింది, జ్ఞానేశ్ నిమజ్జనం ఉంది. 2025 ఫిబ్రవరిలో ఓటర్ల జాబితా ప్రకటించి వెంటనే ఎస్ఐఆర్ ఎందుకు చేపట్టారు? 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి ఒక్కరికి ఓటుహక్కు ఉండాల్సిన వ్యవస్థ మనది. పారదర్శకంగా ఉన్న ఓటర్ల జాబితాకు ఎస్ఐఆర్ అని పరీక్ష పెట్టారు. ప్రభుత్వమే జారీ చేసిన ఆధార్కార్డు ఓటుకు ఎందుకు ప్రామాణికం కాదు. బెంగాల్ ఎన్నికలకు ముందు లక్షల ఓట్లు తీసివేశారు. ఎన్నికలు అయ్యాక ఇప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అంటున్నారు. అక్కడ అర్హుల ఓట్లు తొలగించి ప్రభుత్వాన్ని మార్చారు" -ప్రకాశ్రాజ్, సినీనటుడు
ప్రజలు ఇంటివద్ద లేకుంటే ఓటు తొలగిస్తారా?
బతికుండగానే కొందరి ఓట్లు తొలగించారని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని ప్రకాశ్రాజ్ అన్నారు. అక్రమ చొరబాటుదారులు ఉంటే ఇన్నేళ్లుగా ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. చొరబాట్లపై కేంద్ర హోంశాఖ ఇన్నేళ్లుగా ఏం చర్యలు చేపట్టిందన్నారు. ఓటర్ల షిఫ్టింగ్ జరిగితే మొత్తంగా ఓటర్ల సంఖ్య తగ్గకూడదన్నారు. ప్రజలు ఇంటివద్ద లేకుంటే వెంటనే ఓటును తొలగిస్తారా అని మండిపడ్డారు. పేదలు, దళితులు, ఆదివాసీలు, ముస్లింల ఓట్లు తొలగించడమే వాళ్ల ప్రధాన అజెండా అని ప్రకాశ్ రాజ్ అన్నారు. ఈసీని బీజేపీ, చంద్రబాబు, పవన్కల్యాణ్ ఎందుకు సమర్థిస్తున్నారని ప్రకాశ్రాజ్ ప్రశ్నించారు. బీజేపీతో ఉన్నంత మాత్రాన ఈసీని ప్రశ్నించటం మానేస్తారా? అని ఎద్దేవా చేశారు.
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