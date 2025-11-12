ETV Bharat / state

నన్ను క్షమించాలి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పొరపాటు చేయను : ప్రకాశ్‌రాజ్

సీఐడీ సిట్‌ విచారణకు నటుడు ప్రకాశ్​రాజ్ - బెట్టింగ్ యాప్స్‌ కేసు విచారణ చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం - ఇప్పటికే ముగిసిన పలువురు నటుల విచారణ

BETTING APP CASE
PRAKASH RAJ (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 4:31 PM IST

1 Min Read
Prakash Raj Attend Sit Inquiry Into Betting App Case : బెట్టింగ్‌ యాప్ ప్రచారం కేసులో నటుడు ప్రకాశ్‌రాజ్ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఎదుట హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన హైదరాబాద్​లోని సీఐడీ కార్యాలయానికి వచ్చారు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌ స్కామ్‌లో గతంలో ఈడీ విచారించిందని, బెట్టింగ్‌ యాప్‌ స్కామ్‌లో తన భాగస్వామ్యం లేదని చెప్పినట్లు ప్రకాశ్‌రాజ్ తెలిపారు. 2016లో ఇంకా బెట్టింగ్‌ మొదలు కాలేదని, ఓ యాప్‌ గురించి ప్రకటనలో మాత్రమే పాల్గొన్నట్లు చెప్పారు. ఆ తర్వాత బెట్టింగ్‌ అని తెలిసి ఆ యాడ్‌ నుంచి తప్పుకున్నానని గుర్తుచేశారు.

తాను ఎలాంటి పేమెంట్‌ తీసుకోలేదని సిట్​ అధికారులకు చెప్పానని ప్రకాశ్​రాజ్​ మీడియాకు తెలిపారు. ఈ బెట్టింగ్‌ యాప్‌ కేసులో సీఐడీ విచారణ కూడా జరిగిందని, బెట్టింగ్‌ యాప్‌ 2017లో బ్యాన్‌ జరిగిందని అన్నారు. 2016లో బెట్టింగ్‌ మొదలు కాలేదని, గేమ్‌ అనుకుని యాడ్‌ చేశామని చెప్పానని తెలిపారు. ఆ తర్వాత బెట్టింగ్‌ యాప్‌ అని తెలిసి యాడ్‌ కొనసాగించలేదని స్పష్టం చేశారు.

నన్ను క్షమించాలి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పొరపాటు చేయను : ప్రకాశ్‌రాజ్ (ETV)

ఇతర బెట్టింగ్‌ యాప్‌లకు ఏమైనా చేశారా? అని అధికారులు అడిగితే లేదని చెప్పినట్లు ప్రకాశ్​రాజ్​ చెప్పారు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌నకు సంబంధించి వివరాలు కూడా సమర్పించానని, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు ఇచ్చిన దాంట్లో ఏమీ లేదని తెలిసిందని అన్నారు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌ వల్ల యువత జీవితాలు పాడై పోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే కేసులో మంగళవారం నటుడు విజయ్‌ దేవరకొండను సిట్ బృందం విచారించిన సంగతి తెలిసిందే.

