అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారి - చేయూతనిచ్చిన బాలయ్య
గత 21 నెలలుగా స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫీ టైప్ 2 వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాబు - వ్యాధి నివారణ ఇంజెక్షన్ ధర రూ.16 కోట్లు అవసరం - సహాయం చేయాలంటూ బాలకృష్ణను ఆశ్రయించిన తల్లిదండ్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 6:38 PM IST
Actor Balakrishna Helps Little Boy Suffering from a Rare Disease : ఇంట్లో చిన్న పిల్లలున్నారంటే ఆ సందడి, నవ్వులు వేరేగా ఉంటాయి. రోజంతా పని చేయడం వల్ల వచ్చిన అలసట ఆ చిన్నారుల ముసిముసి నవ్వుల మొఖాలను చూస్తే మరిచిపోతాం. వారి అల్లరి, చిలిపి పనులకు మైమరిచిపోతాం. వారు ఏది చేసిన సంతోషపడతాం. సంవత్సరం నుంచి మూడు ఏళ్ల పసివాళ్లకి ఇంట్లో ప్రాధాన్యం వేరేగా ఉంటుంది. వారికి నచ్చింది చేస్తూ అందరితో ఆడుకుంటారు.
కానీ ఈ బాబుకు మాత్రం అంతటి అదృష్టం లేదు. అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఈ పిల్లాడికి అందరి చేయూత అవసరం. ఈ బాబు అనారోగ్య పరిస్థితిపై ప్రముఖ సినీ నటుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ స్పందించారు. తనవంతు సహాయం చేయడమే కాక ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందేలా చేస్తానన్నారు. మరి ఆ బాబుకు ఏమైంది? ఏ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారో తెలుసుకుందాం.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని హిందూపురం నియోజకవర్గం లేపాక్షి గ్రామానికి చెందిన నటరాజు దంపతులకు రెండున్నర సంవత్సరాల కుమారుడు ఉన్నాడు. బాబు పేరు కేయాన్ష్ అడ్విక్. తను అత్యంత అరుదైన వ్యాధి స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫీ టైప్ 2తో బాధపడుతున్నాడు. గత 21 నెలలుగా ఈ అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతున్నాడని బెంగళూరు బాప్టిస్ట్ హాస్పిటల్ డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. ఈ వ్యాధి నివారణకు అవసరమైయ్యో ఇంజక్షన్ ఏవీఎక్స్ఎస్ - 101. దీనికోసం ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
మానవత్వాన్ని చాటుకున్న నటుడు బాలయ్య బాబు : నటరాజు దంపతులు గురువారం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని హిందూపురం పర్యటనలో బాలకృష్ణకు బాబు అనారోగ్య స్థితిని తెలిపారు. దీనిపై స్పందించిన ఆయన తనవంతు సాయం చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వంతో కూడా సహాయం అందేలా ప్రయత్నిస్తానన్నారు. ఈ మందు భారతదేశంలో తయారు కావడం లేదని ఇంజెక్షన్ ధర 16 కోట్ల రూపాయలని ఒక్కసారి మాత్రమే ఇవ్వాల్సిన జీవరక్షక ఇంజెక్షన్ అని వివరించారు. ఇంత భారీ మొత్తంలో డబ్బును సమకూర్చుకునే పరిస్థితిలో ఆ కుటుంబం లేదని మానవతా దృక్పథంతో ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు వచ్చి తమవంతు సాయంగా ఆ చిన్నారి భవితకు బాటలు వేసేలా అడుగు వేయాలని ప్రేమపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తునన్నారు.
