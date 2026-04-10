అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారి - చేయూతనిచ్చిన బాలయ్య

గత 21 నెలలుగా స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫీ టైప్ 2 వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాబు - వ్యాధి నివారణ ఇంజెక్షన్ ధర రూ.16 కోట్లు అవసరం - సహాయం చేయాలంటూ బాలకృష్ణను ఆశ్రయించిన తల్లిదండ్రులు

Actor Balakrishna Helps Little Boy Suffering from a Rare Disease
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 6:38 PM IST

Actor Balakrishna Helps Little Boy Suffering from a Rare Disease : ఇంట్లో చిన్న పిల్లలున్నారంటే ఆ సందడి, నవ్వులు వేరేగా ఉంటాయి. రోజంతా పని చేయడం వల్ల వచ్చిన అలసట ఆ చిన్నారుల ముసిముసి నవ్వుల మొఖాలను చూస్తే మరిచిపోతాం. వారి అల్లరి, చిలిపి పనులకు మైమరిచిపోతాం. వారు ఏది చేసిన సంతోషపడతాం. సంవత్సరం నుంచి మూడు ఏళ్ల పసివాళ్లకి ఇంట్లో ప్రాధాన్యం వేరేగా ఉంటుంది. వారికి నచ్చింది చేస్తూ అందరితో ఆడుకుంటారు.

కానీ ఈ బాబుకు మాత్రం అంతటి అదృష్టం లేదు. అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఈ పిల్లాడికి అందరి చేయూత అవసరం. ఈ బాబు అనారోగ్య పరిస్థితిపై ప్రముఖ సినీ నటుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ స్పందించారు. తనవంతు సహాయం చేయడమే కాక ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందేలా చేస్తానన్నారు. మరి ఆ బాబుకు ఏమైంది? ఏ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారో తెలుసుకుందాం.

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని హిందూపురం నియోజకవర్గం లేపాక్షి గ్రామానికి చెందిన నటరాజు దంపతులకు రెండున్నర సంవత్సరాల కుమారుడు ఉన్నాడు. బాబు పేరు కేయాన్ష్ అడ్విక్​. తను అత్యంత అరుదైన వ్యాధి స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫీ టైప్ 2తో బాధపడుతున్నాడు. గత 21 నెలలుగా ఈ అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతున్నాడని బెంగళూరు బాప్టిస్ట్​ హాస్పిటల్ డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. ఈ వ్యాధి నివారణకు అవసరమైయ్యో ఇంజక్షన్ ఏవీఎక్స్​ఎస్​ - 101. దీనికోసం ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

మానవత్వాన్ని చాటుకున్న నటుడు బాలయ్య బాబు : నటరాజు దంపతులు గురువారం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని హిందూపురం పర్యటనలో బాలకృష్ణకు బాబు అనారోగ్య స్థితిని తెలిపారు. దీనిపై స్పందించిన ఆయన తనవంతు సాయం చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వంతో కూడా సహాయం అందేలా ప్రయత్నిస్తానన్నారు. ఈ మందు భారతదేశంలో తయారు కావడం లేదని ఇంజెక్షన్ ధర 16 కోట్ల రూపాయలని ఒక్కసారి మాత్రమే ఇవ్వాల్సిన జీవరక్షక ఇంజెక్షన్ అని వివరించారు. ఇంత భారీ మొత్తంలో డబ్బును సమకూర్చుకునే పరిస్థితిలో ఆ కుటుంబం లేదని మానవతా దృక్పథంతో ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు వచ్చి తమవంతు సాయంగా ఆ చిన్నారి భవితకు బాటలు వేసేలా అడుగు వేయాలని ప్రేమపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తునన్నారు.

ముద్దులొలికే చిన్నారికి అరుదైన వ్యాధి, నిత్యం నరకయాతన - ఆపన్నహస్తం కోసం ఎదురుచూపులు

బాబు బతకాలంటే ఇంజక్షన్​కు రూ.16 కోట్లు కావాలి - సాయం చేయాలంటున్న తల్లిదండ్రులు

TAGGED:

BALAYYA BABU KINDNESS
WHY IS BALAKRISHNA FAMOUS
NANDAMURI BALAKRISHNA
మానవత్వం చాటుకున్న నటుడు బాలకృష్ణ
ACTOR BALAKRISHNA HELPS LITTLE BOY

