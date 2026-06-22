నాంపల్లి కోర్టు సమన్లు - విచారణకు వర్చువల్గా హాజరైన అల్లు అర్జున్
సంధ్య థియేటర్ కేసు విచారణకు ఆన్లైన్లో హాజరైన అల్లు అర్జున్ - షూటింగ్ వల్ల వ్యక్తిగతంగా హాజరు కాలేకపోతున్నట్లు కోర్టుకు వెల్లడి - వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరుకు అనుమతి ఇచ్చిన కోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 4:41 PM IST
Allu Arjun Attend the Court Hearing Via Video Conference in Sandhya Theatre Incident: హైదరాబాద్లోని సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట ఘటన కేసులో సినీనటుడు అల్లు అర్జున్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా న్యాయమూర్తి ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. తనకు వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఆయన కోర్టును అభ్యర్థించారు. ఇందుకు కోర్టు అనుమతించడంతో వర్చువల్గా విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇవాళ కోర్టుకు హాజరుకావాలని 19 మంది నిందితులకు ఇటీవల నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో నిందితులంతా న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరై బాండ్లపై సంతకాలు చేశారు. అనంతరం కేసు విచారణను న్యాయమూర్తి జులై 6కి వాయిదా వేశారు.
ఈ కేసులో అల్లు అర్జున్ను చిక్కడపల్లి పోలీసులు ఏ11 గా చేర్చారు. ఏ1 నుంచి ఏ10 వరకు సంధ్య థియేటర్ యాజమాన్యాన్ని నిందితులుగా పేర్కొన్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటికే 23 మంది నిందితులపై ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేశారు.
అసలేం జరిగింది? : 2024 డిసెంబర్ 4న బెనిఫిట్ షో కోసం సంధ్య థియేటర్ వద్ద వేలాది మంది అభిమానులు, ప్రేక్షకులు గుమిగూడారు. అదే సమయంలో హీరో అల్లు అర్జున్ స్వయంగా థియేటర్కు వస్తున్నారనే సమాచారంతో ఒక్కసారిగా అక్కడ వాతావరణం అదుపు తప్పింది. అభిమానులు ఒకేసారి లోపలికి దూసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఘోరమైన తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో థియేటర్ లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన రేవతి అనే మహిళ ఊపిరాడక అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఆమె కుమారుడు శ్రీతేజ తీవ్ర గాయాల పాలయ్యాడు.
ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసుకున్న చిక్కడపల్లి పోలీసులు సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టారు. థియేటర్ వద్ద భద్రతా లోపాలు, ముందస్తు అనుమతులు, జనం రద్దీని నియంత్రించడంలో విఫలమవడం వంటి అంశాలపై ఆధారాలు సేకరించారు. ఈ కేసులో 23 మందిని నిందితులుగా చేరుస్తూ నాంపల్లి కోర్టులో పోలీసులు ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించడంలో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు గానూ సంధ్య థియేటర్ యాజమాన్యాన్ని ప్రధాన నిందితులుగా చేర్చారు.
జనం భారీగా తరలివచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిసి కూడా సరైన జాగ్రత్తలు, ముందస్తు సమాచారం లేకుండా థియేటర్కు రావడం ద్వారా తొక్కిసలాటకు కారణమయ్యారనే ఆరోపణలతో హీరో అల్లు అర్జున్ను ఏ-11గా పోలీసులు కేసులో చేర్చారు. పోలీసులు సమర్పించిన ఛార్జిషీట్ను పరిశీలించిన నాంపల్లి కోర్టు, ఈ కేసులో ప్రాథమిక ఆధారాలను బట్టి మొత్తం 23 మంది నిందితులకు సమన్లు జారీ చేసింది. సోమవారం నాడు నిందితులంతా తప్పనిసరిగా కోర్టుకు వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాలని ఇటీవల స్పష్టం చేసింది. దీంతో నేడు అల్లుఅర్జున్ ఆన్లైన్లో విచారణకు హాజరు కాగా, మిగతా నిందితులంతా వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యారు.
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