మంత్రి కొండా సురేఖపై కేసు ఉపసంహరించుకున్న నాగార్జున
Published : November 13, 2025 at 6:52 PM IST
Actor Nagarjuna Withdraws Case Against Minister Konda Surekha : రాష్ట్ర మంత్రి కొండా సురేఖపై వేసిన క్రిమినల్ దావాను ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున ఉపసంహరించుకున్నారు. అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబంపై తాను గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై చింతిస్తున్నానని మంత్రి కొండా సురేఖ బుధవారం ఎక్స్లో పోస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. నాగార్జున కుటుంబానికి కొండా సురేఖ క్షమాపణ చెప్పారు.
నా వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నాను : అక్కినేని నాగార్జున, ఆయన కుటుంబాన్ని బాధ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని కొండా సురేఖ తెలిపారు. వారిని ఇబ్బందిపెట్టాలని కాని, వారి పరువు-ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించాలన్నది కాని తన ఉద్దేశం కాదని చెప్పారు. అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబంపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యల్లో ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే అందుకు చింతిస్తున్నానని అన్నారు. తన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నాని ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో కొండా సురేఖపై దాఖలు చేసిన పరువు నష్టం కేసును ఉపసంహరించుకుంటున్నట్టు అక్కినేని నాగార్జున తెలిపారు.
I would wish to clarify that the statement I had made in relation to @iamnagarjuna Garu was not intended to hurt Nagarjuna Garu or his family members.— Konda Surekha (@iamkondasurekha) November 11, 2025
I had no intention of hurting or defaming Akkineni Nagarjuna Garu or his family members.
I regret any unintended impression…
