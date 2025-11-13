ETV Bharat / state

మంత్రి కొండా సురేఖపై కేసు ఉపసంహరించుకున్న నాగార్జున

మంత్రి కొండా సురేఖపై కేసు ఉపసంహరించుకున్న నాగార్జున - ఇటీవల నాగార్జున కుటుంబానికి క్షమాపణ చెప్పిన కొండా సురేఖ - కొండా సురేఖ క్షమాపణతో కేసు ఉపసంహరించుకున్న నాగార్జున

Actor Nagarjuna Withdraws Case Against Minister Konda Surekha
Actor Nagarjuna Withdraws Case Against Minister Konda Surekha (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025 at 6:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Actor Nagarjuna Withdraws Case Against Minister Konda Surekha : రాష్ట్ర మంత్రి కొండా సురేఖపై వేసిన క్రిమినల్‌ దావాను ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున ఉపసంహరించుకున్నారు. అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబంపై తాను గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై చింతిస్తున్నానని మంత్రి కొండా సురేఖ బుధవారం ఎక్స్‌లో పోస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. నాగార్జున కుటుంబానికి కొండా సురేఖ క్షమాపణ చెప్పారు.

నా వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నాను : అక్కినేని నాగార్జున, ఆయన కుటుంబాన్ని బాధ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని కొండా సురేఖ తెలిపారు. వారిని ఇబ్బందిపెట్టాలని కాని, వారి పరువు-ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించాలన్నది కాని తన ఉద్దేశం కాదని చెప్పారు. అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబంపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యల్లో ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే అందుకు చింతిస్తున్నానని అన్నారు. తన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నాని ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో కొండా సురేఖపై దాఖలు చేసిన పరువు నష్టం కేసును ఉపసంహరించుకుంటున్నట్టు అక్కినేని నాగార్జున తెలిపారు.

నాగార్జున కుటుంబాన్ని బాధ పెట్టాలని ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదు : కొండా సురేఖ

TAGGED:

MINISTER KONDA SUREKHA
ACTOR NAGARJUNA VS KONDA SUREKHA
నాగార్జున కొండా సురేఖ కేసు
NAGARJUNA WITHDRAWS SUREKHA CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.