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నేను కూడా సైబర్ నేరాల బాధితుడినే : హీరో అక్కినేని నాగార్జున

తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం - ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన సినీనటుడు అక్కినేని నాగార్జున - వారానికి ఒకసారి మొబైల్ పాస్​వర్డ్, నెలకొకసారి వైఫై పాస్‌వర్డ్ మారుస్తామని వివరణ

Actor Nagarjuna on Cyber Crimes
Actor Nagarjuna on Cyber Crimes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 1:39 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 2:32 PM IST

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Actor Nagarjuna on Cyber Crimes : తాను కూడా సైబర్ నేరాల బాధితుడినేనని హీరో అక్కినేని నాగార్జున అన్నారు. ఈ సందర్భంగా తన లైఫ్​లో జరిగిన సంఘటన గురించి వివరించారు. ఐదేళ్ల క్రితం బ్యాంక్​ అధికారిని అంటూ ఓ వ్యక్తి ఫోన్ చేసి, ఇన్వెస్ట్​మెంట్ పేరుతో తనను మోసం చేసేందుకు ప్రయత్నించాడని నాగార్జున వివరించారు. తన కుటుంబంలో కొందరిని మాయమాటలతో 6-7 గంటల పాటు డిజిటల్ అరెస్టు చేశాడని వివరించారు. విదేశాలకు నార్కోటిక్ సబ్​స్టాన్స్​ పార్సిల్ పంపారంటూ సైబర్​ నేరగాళ్లు కాల్స్ చేశారంటూ ఆయన గుర్తుచేశారు.

15 రోజులకు ఓసారి పాస్​వర్డ్ మారుస్తా : సైబర్ క్రైమ్ అరికట్టడంలో తెలంగాణ సైబర్ పోలీసులు దేశంలోనే నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నారని నాగార్జున కొనియాడారు. వారానికి ఒకసారి మొబైల్ పాస్‌వర్డ్, నెలకు ఒకసారి వైఫై పాస్‌వర్డ్ మారుస్తామని వివరించారు. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ పోలిస్ కమాండ్ కంట్రోల్ లో సురక్ష కా తిరంగా సైబర్ అవగాహన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నాగార్జున ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సైబర్‌ మోసాల పట్ల తాను ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉంటానన్నారు. పాస్​వర్డ్​ను తరచూ మారుస్తుంటానని, ఫోన్‌లో ఫొటోలు తీసుకోనని తెలిపారు. ప్రజల్లో సైబర్‌ నేరాల అవగాహన కల్పించడం, నేరాల నియంత్రణలో తెలంగాణ పోలీసుల విశేష కృషి చేస్తున్నారని నాగ్‌ అభినందనలు తెలిపారు.

నేను కూడా సైబర్ నేరాల బాధితుడినే : హీరో అక్కినేని నాగార్జున (ETV Bharat)

పైరసీ నియంత్రణలో తెలంగాణ పోలీసులు నంబర్​వన్​గా నిలిచారని నాగార్జున ప్రశంసించారు. తెలంగాణ పోలీసుల చర్యల వల్లే తెలుగు పరిశ్రమతో పాటు మొత్తం భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు మేలు జరిగిందన్నారు. సైబర్ నేరాలపై అప్రమత్తంగా ఉండటం, వాటిని అరికట్టడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని నాగార్జున పిలుపునిచ్చారు.

"1977లో నేను ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడే కంప్యూటర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మాల్​వేర్, హ్యాకింగ్​పై ప్రొఫెసర్లు హెచ్చరించేవారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సైబర్ క్రైమ్ సమస్య కొనసాగుతూనే ఉంది. నేను కూడా సైబర్ ఫ్రాడ్​కు బాధితుడిగా ఉన్నాను. ఐదేళ్ల క్రితం బ్యాంకు అధికారినంటూ ఓ వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. ఇన్వెస్ట్​మెంట్ పేరుతో మోసం చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. మా కుటుంబంలో కొందరిని మాయమాటలు చెప్పి 6-7 గంటలపాటు డిజిటల్ అరెస్టు చేశారు. వారానికి ఓసారి మొబైల్ పాస్వర్డ్​, నెలకు ఓసారి వైఫై పాస్​వర్డ్ మారుస్తుంటా. మొబైల్​లో కనీసం ఫోటోలు కూడా స్టోర్ చేయలేదు. తెలుగు సీనిరంగంలో పైరసీని అరికట్టడంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, సీపీ సజ్జనార్ చాలా కృషి చేశారు"- నాగార్జున, నటుడు

నేరాల స్వరూపం మారుతోంది : డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ సైబర్ నేరాల బారినపడుతున్న వారిలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగులే అధికంగా ఉంటున్నారన్నారు. సురక్ష కా తిరంగా కార్యక్రమంలో రిటైర్డ్​ ఉద్యోగులు, సీనియర్ సిటిజన్లను భాగస్వామ్యం చేస్తూ సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు. నేరాల స్వరూపం ఎప్పటికప్పుడు మారుతుందన్న ఆయన గతంలో ఫిజికల్ దోపిడీలు ఎక్కువగా జరిగేవని, ప్రస్తుతం నార్కోటిక్, సైబర్ నేరాలు పెరిగాయన్నారు. నార్కొటిక్స్ బారినపడి విద్యార్థులు, యువత తమ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సైబర్ నేరాలపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు బాధితులు వెనుకాడుతున్నారన్న డీజీపీ, సమాజం ఏమనుకుంటుందోననే భయంతోనే చాలామంది సైబర్ మోసాల విషయాన్ని బయటకు చెప్పుకోవట్లేదన్నారు. ఇప్పటి వరకు 40 రకాల సైబర్ మోసాలు గుర్తించామన్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇన్వెస్ట్​మెంట్ ఫ్రాడ్స్ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయన్నారు.

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Last Updated : August 14, 2026 at 2:32 PM IST

TAGGED:

ACTOR NAGARJUNA ON CYBER CRIMES
CYBER CRIMES IN TELANGANA
సైబర్ నేరాలపై హీరో నాగార్జున
ACTOR NAGARJUNA ON CYBER CRIMES

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