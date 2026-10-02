స్వచ్ఛంగా ఉండండి - గాంధీజీ కలను సాకారం చేయండి - పరిశుభ్రత కోసం మనం చేయాల్సిన పనులివే
మహాత్మాగాంధీ స్ఫూర్తితో తీసుకొచ్చిన స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్తో దేశాన్ని శుభ్రంగా ఉంచాలన్న కల ఇంకా నెరవేరడం లేదు. ఇవాళ గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకొని హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి కమిషనర్లు ప్రజలకు స్వచ్ఛతలో భాగస్వామ్యమవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు.
Published : October 2, 2026 at 10:16 AM IST
Actions Required To Clean Hyderabad : బాపూజీ కేవలం స్వతంత్ర దేశం గురించే కలలు కనలేదు. స్వచ్ఛమైన భారతదేశాన్ని కూడా ఆశించారు. ఆ కలను సాకారం చేయడమే మనం ఆయనకు అర్పించగల గొప్ప నివాళి. పరిశుభ్రతను దైవ భక్తిగా నమ్మిన మహాత్మా గాంధీ స్ఫూర్తితో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2014లో 'స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్'ను ప్రారంభించింది.
ఇందులో భాగంగా ఏటా పరిశుభ్రత పోటీలు నిర్వహించి, ర్యాంకులను ప్రకటిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఇటు ప్రజలు, అటు ప్రభుత్వం వైపు నుంచీ పరిశుభ్రత విషయంలో ఉన్న నిర్లక్ష్యం కారణంగా 'స్వచ్ఛ హైదరాబాద్' లక్ష్యం అందని ద్రాక్షగా మారింది. ఇవాళ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి పురపాలక యంత్రాంగాలు నగరవాసులందరినీ పరిశుభ్రత కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చాయి.
వివిధ వర్గాలు చేయవలసిన పనులు
- గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లోని వారు : గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు తడి చెత్తను ఎరువుగా మార్చడానికి ఏరోబిన్ కంపోస్టర్లను ఉపయోగించాలి. తడి చెత్తను ఎరువుగా మార్చడమే కాకుండా పొడి చెత్తను వేరు చేసి రీసైక్లింగ్ యూనిట్లకు పంపే వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- హోటళ్లు, హాస్టళ్లు, సంస్థల నిర్వాహకులు : రోజుకు 100 కిలోల కంటే ఎక్కువ చెత్తను ఉత్పత్తి చేసే సంస్థలు తమ చెత్తను మున్సిపల్ అధికారులకు అప్పగించడం వల్ల రోడ్డు పక్కన చెత్త కుప్పలు పేరుకుపోయే సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు. తడి చెత్తను సేంద్రీయ ఎరువుగా మార్చడానికి బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయాలని నిబంధనలు నిర్దేశిస్తున్నాయి.
ఆ దిశగా మున్సిపాలిటీలు ప్రోత్సహించాలి
ఇది వరకు చెత్తను తడి, పొడి రకాలుగా మాత్రమే విభజించాల్సి ఉండేది. కానీ ఇకపై చెత్తను నాలుగు రకాలుగా వేరు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి ప్రజలు, ప్రభుత్వం ఇద్దరూ సమాయత్తం కావాలి. వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ ప్రధాన పరిశ్రమగా ఎదుగుతోంది. మున్సిపాలిటీలు సైతం యువత, స్టార్టప్లను ఈ రంగంలోకి అడుగుపెట్టేలా ప్రోత్సహించాలి. అలాగే వ్యర్థాల నుంచి ఇనుము, ప్లాస్టిక్, ఇతర లోహాలను వేరు చేసే యూనిట్ల ఏర్పాటుకు సహకరించాలి.
"దేశాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచే బాధ్యత కేవలం పారిశుద్ధ్య కార్మికులకే పరిమితం కాదు. ఇది ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత. ఇంటి వద్ద సేకరించిన చెత్తను స్వచ్ఛ ఆటోలకు అప్పగించాలి. అలాగే పాదచారులు చెత్తను సమీపంలోని చెత్తబుట్టల్లోనే వేయాలి" - ఆర్.వి.కర్ణన్, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్
విద్యార్థులకు ఒక పాఠంలా బోధించాలి
పరిశుభ్రతను కేవలం భౌతిక కోణంలోనే చూడకూడదని సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్ జి.సృజన తెలిపారు. మన పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలనే ఆలోచనా విధానం ప్రతి ఒక్కరిలోనూ పాతుకుపోవాలన్నారు. ముఖ్యంగా పరిశుభ్రత పిల్లలకు ఒక అలవాటుగా మారాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రాథమిక విద్య దశ నుంచే పరిశుభ్రత, శుభ్రతను ఒక పాఠంగా బోధించాలని ఆమె కోరారు.
తాగు నీరు, విద్యుత్ నిలిపేయొచ్చు
వ్యాపార యజమానుల ఆలోచనా విధానంలో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందని మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కమిషనర్ టి.వినయ్ కృష్ణారెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. ఫంక్షన్ హాళ్లు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, పరిశ్రమలు తమ ప్రాంగణంలోనే వ్యర్థాల నిర్వహణ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని పిలుపినిచ్చారు. ఒకవేళ ఈ నిబంధనలు పాటించకపోతే వారి విద్యుత్, తాగునీటి సరఫరాలను నిలిపివేసే ప్రమాదం ఉందని కమిషనర్ హెచ్చరించారు.
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