రెండు జిల్లాల్లోనే పంట బీమా జోరు - గడువు పొడగిస్తేనే ప్రయోజనం
పంట బీమా నమోదులో ముందంజలో ఉన్న కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలు - నమోదైన సాగు విస్తీర్ణంలో ఈ జిల్లాల వాటా 80%- గడువును ఆగస్టు 15 వరకు పొడిగిస్తేనే రైతులకు ప్రయోజనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 9:13 AM IST
Active Crop Insurance In Two Districts : పంటల బీమా నమోదుకు గురువారం సాయంత్రం నాటికి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 21 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని పంటలకు రైతులు ప్రీమియంలు చెల్లించారు. ఇందులో 16.76 లక్షల ఎకరాలు ఉమ్మడి అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాలకు చెందినవే కావడం గమనార్హం. అంటే మొత్తం నమోదులో ఈ రెండు జిల్లాల వాటా దాదాపు 80% ఉంది. అక్కడ కనిపించే ఉత్సాహం ఇతర జిల్లాల్లో లోపించింది. సాగు చేసిన ప్రతి పంటకూ బీమా రక్షణ కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కలెక్టర్లను ఆదేశించినప్పటికీ, కొన్ని జిల్లాల్లో నమోదు ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా సాగుతోంది. రైతుల మధ్య దీనిపై అవగాహన కల్పించడంపై అధికారులు తగినంత శ్రద్ధ చూపడం లేదు. మరోవైపు, జూలై 31 గడువు తేదీ సమీపిస్తుండటంతో పంట బీమా నమోదు కోసం రద్దీ పెరిగింది, దీనివల్ల సాంకేతిక సమస్యలు మరియు వెబ్సైట్ అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి.
ఖరీఫ్ సీజన్లో సాధారణ వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటల విస్తీర్ణం 1.15 కోట్ల ఎకరాలు కాగా, వాస్తవ సాగు సుమారు 95 లక్షల ఎకరాల్లో జరుగుతోంది. ఈ సాగు విస్తీర్ణంలో కేవలం 22% పంటలకు మాత్రమే బీమా ప్రీమియంలు చెల్లించారు. కేవలం అవిభక్త కర్నూలు జిల్లాలోనే 41% బీమా కవరేజీ నమోదైంది. కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో కలిపి 8.57 లక్షల ఎకరాలకు ప్రీమియంలు చెల్లించారు. అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో మరో 8.19 లక్షల ఎకరాలకు బీమా రక్షణ పొందారు. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో 1,02,600 ఎకరాలకు, అన్నమయ్య జిల్లాలో 28,000 ఎకరాలకు ప్రీమియంలు చెల్లించారు. ప్రకాశం జిల్లాలో 60,000 ఎకరాలు, పల్నాడులో 45,400 ఎకరాలు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 43,100 ఎకరాలకు నమోదు ప్రక్రియ పూర్తయింది.
వ్యవసాయ శాఖ అంచనాల ప్రకారం, గురువారం నాటికి 34 లక్షల ఎకరాల్లో పంటల సాగు జరిగింది. ఉద్యాన పంటల సాగు విస్తీర్ణం మరో 40 లక్షల ఎకరాలుగా ఉంది. అయితే, ఇందులో సగం విస్తీర్ణానికి కూడా ఇంకా బీమా రక్షణ లభించలేదు. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో, గురువారం రాత్రి 9 గంటల తర్వాత కూడా రైతులు పంట బీమా నమోదు కోసం కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ల వద్ద వేచి ఉండటం కనిపించింది. నమోదు ప్రక్రియలో జాప్యం గురించి తెలుసుకున్న కొందరు రైతులు దుప్పట్లు కూడా తెచ్చుకుని కేంద్రాల వద్దే నిద్రించారు.
సాంకేతిక సమస్యలు : పంట బీమా నమోదుకు శుక్రవారం చివరి రోజు కావడంతో, సాంకేతిక సమస్యలు ఆన్లైన్ ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి. వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ మనాజిర్ జిలానీ ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు. గడువును మరో 15 రోజులు (ఆగస్టు 15 వరకు) పొడిగిస్తే, గణనీయమైన సంఖ్యలో రైతులు పంట బీమా కోసం నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. 'ఎల్ నినో' ముప్పు పొంచి ఉందన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో, కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖతో సంప్రదింపులు జరిపి గడువు పొడిగింపును సాధించాలని రైతులు అధికారులను కోరుతున్నారు.
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