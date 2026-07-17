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అడవి పెద్ద పులులదే - 417 కుటుంబాలు పల్లెలకు తరలింపు

టైగర్​ రిజర్వ్​ల నుంచి 12 గ్రామాల తరలింపు వేగవంతం - జనసంచారం కారణంగా వెనుతిరిగిపోతున్న పెద్దపులులు - ఆసిఫాబాద్​లో రూ.17 కోట్ల ఖర్చుతో ఎకో బ్రిడ్జి నిర్మాణం

Action Plan to Make Forests Safer for Tigers
Action Plan to Make Forests Safer for Tigers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 2:42 PM IST

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Action Plan to Make Forests Safer for Tigers : పెద్దపులుల సంచారానికి అడవులను మరింత సురక్షితంగా మార్చే కార్యాచరణను రాష్ట్ర అటవీశాఖ పట్టాలెక్కిస్తోంది. మహారాష్ట్ర నుంచి పెద్దపులులు కవ్వాల్​ టైగర్​ రిజర్వుకు వస్తున్నప్పటికీ జనసంచారం కారణంగా కొద్దిరోజులకే వెనుతిరిగిపోతున్నాయి. నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోని అమ్రాబాద్​ టైగర్​ రిజర్వులో పులుల మధ్య ఘర్షణను నివారించేందుకు కవ్వాల్​ రిజర్వ్​లోని 8 గ్రామాలు, అమ్రాబాద్​ టైగర్​ రిజర్వ్​లోని 4 గ్రామాలు పునరావాసానికి ఎంపిక చేశారు.

కవ్వాల్​ రిజర్వ్​ పరిధిలోని మల్లాల, దొంగపల్లి, ఇస్లాంపూర్​, దొంతారి, అద్దాల తిమ్మాపూర్​, ధర్మాజీపేట, లక్ష్మీపూర్​, పిట్ల తండాలను తరలించనున్నారు. వీటిలో మల్యాల తరలింపు ప్రతిపాదన రాష్ట్రస్థాయి మానిటరింగ్​ కమిటీ ఆమోదానికి సిద్ధంగా ఉంది. ప్రస్తుతం దొంగపల్లి, ఇస్లాంపూర్​ పునరావాస ప్రక్రియ తుదిదశలో ఉంది.

  • అమ్రాబాద్​ రిజర్వ్​ నుంచి సార్లపల్లి, కుడిచింతబైలు, తాటిగుండాల, కొల్లంపెంట గ్రామాలకు చెందిన 417 కుటుంబాలను పునరావాసానికి తరలించనున్నారు. వీటిలో 160 కుటుంబాలు రూ.15 లక్షల చొప్పున నగదు పరిహారాన్ని ఎంచుకున్నాయి. మిగతా 257 కుటుంబాలకు నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లా బాచారం దగ్గర ఇళ్ల నిర్మాణంతోపాటు సాగుభూమిని ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు.
  • కోర్​ ఏరియా వెలుపలి గ్రామాల్లోని కొందరు ప్రజలు తమనూ తరలించాలంటూ స్వచ్ఛందంగా కోరుతున్నారు. ఈ పల్లెలకు నేషనల్​ టైగర్​ కన్జర్వేషన్​ అథారిటీ నుంచి నిధులు రావు. సీఎస్​ఆర్​ నిధులను ఉపయోగించే ఆలోచన చేస్తున్నాం'' అని అటవీ సంరక్షణ ప్రధాన అధికారి, అటవీ దళాల అధిపతి వినయ్​కుమార్​ పేర్కొన్నారు.
  • అటవీ ప్రాంతంలో హైవేలను నిర్మించినప్పుడు అవి అడవిని రెండు భాగాలుగా విడదీస్తాయి. వాహనాలు ఢీకొని వన్యప్రాణులు ప్రాణాలు కోల్పోతుంటాయి. అయితే దీనికి పరిష్కారం చూపేలా తెలంగాణ తొలి బ్రిడ్జి అందుబాటులోకి వస్తోంది. జాతీయ రహదారి-61 విస్తరణలో భాగంగా ఆసిఫాబాద్​ సమీప అడవిలో ఈ ఎకో బ్రిడ్దిని 150 మీటర్ల పొడవు, 38 మీటర్ల వెడల్పుతో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మార్గంలోనే మహారాష్ట్ర నుంచి రాష్ట్రంలోకి పెద్దపులులు వస్తుంటాయి.

రూ.17 కోట్ల ఖర్చుతో ఎకో బ్రిడ్జి నిర్మాణం : ఆసిఫాబాద్​ దగ్గద నేషనల్​ హైవేని కొంత కిందుగా తీసుకెళ్లి బ్రిడ్జి పైభాగంలో మట్టి, గడ్డి, చెట్లు, పొదలతో సహజ అటవీ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నారు. దీంతో జంతువులు హైవే ఉందనే విషయమే తెలియకుండా తమ సహజ మార్గంలో ఒక అటవీ ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి సురక్షితంగా వెళ్లగలుగుతాయి. దీనికోసం రూ.17 కోట్ల ఖర్చుతో ఈ ఎకో బ్రిడ్జి నిర్మిస్తున్నట్లు అటవీ సంరక్షణ ప్రధాన అధికారి వినయ్​కుమార్​ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రూ.25.88 కోట్లతో బ్రాడ్​గేజ్​ రైల్వే లైన్​పై 100 మీటర్ల పొడవుతో రైల్వే ఓవర్​పాస్​ నిర్మిస్తున్నారు. కవ్వాల్​ టైగర్​ రిజర్వు పరిధిలోని ఇదే నెషనల్​ హైవే నిర్మల్​-ఖానాపూర్​ మార్గంలో మూడు ప్రత్యేక యానిమల్​ అండర్​పాస్ నిర్మిస్తున్నారు.

పెద్దపులులకు ఫ్లైఓవర్​
పెద్దపులులకు ఫ్లైఓవర్​ (Eenadu)

పులులతో హడల్​ : అమ్రాబాద్​ పెద్దపులుల అభయారణ్యంలో గ్రామాలన్నీ అటవీ సమీపంలోనే ఉన్నాయి. రైతులు, పశువులు, జీవాలకు అడవే ఆధారాం. పశువులు, గేదెలు, జీవాలు మేతకోసం అడవికి వెళ్లే క్రమంలో పెద్దపులులు దాడి చేసి చంపేస్తున్నాయి. వాటిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న యజమానులు తీరని మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. రూ.50 వేల నుంచి రూ.లక్ష విలువైన మూగజీవాలను పులుల కారణంగా నష్టపోతున్నారు. 2025 నుంచి ఇప్పటివరకు 92 వరకు మూగజీవాలు పెద్దపులుల దాడిలో మృత్యువాతపడ్డాయి. పెద్దపులి చంపిన పశువులకు అటవీశాఖ పరిహారం చెల్లిస్తూ యజమానులను ఆదుకుంటోంది.

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