రయ్మని దూసుకెళ్తామంటే కుదరదిక! - ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనులకు చెక్ పెట్టేలా ప్రభుత్వ కసరత్తు
హైదరాబాద్ రోడ్లపై పెరుగుతున్న వాహనాల రద్దీ - త్వరలో కోటి దాటనున్న వాహనాల సంఖ్య - నగరంలో ఐటీఎంఎస్ వైపు అడుగులు - ఉమ్టా ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా కమిటీ
Published : July 10, 2026 at 3:33 PM IST
Action Against Traffic Violations : హైదరాబాద్ నగరంలో వాహనాలు ఎంతలా పెరుగుతున్నాయో, రద్దీ అలాగే పెరుగుతోంది. ప్రతిరోజు ట్రాఫిక్ నియంత్రణ తలకు మించిన భారం అవుతుంది. ప్రస్తుతం 80 లక్షల వాహనాలు రోడ్లపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. రోజూ 3 వేల వాహనాలు కొత్తగా వస్తున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో ఈ సంఖ్య కోటి దాటనుంది. ఈ తరుణంలోనే ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, సమన్వయం, ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనులపై చర్యలకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతుంది.
హెచ్ఎండీఏలోని ఉమ్టా ఆధ్వర్యంలో ఒక వర్క్ గ్రూపును ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (ఐటీఎంఎస్)ను అమలు చేస్తారు. దీనికి నగర సీపీ ఛైర్మన్గా, ఉమ్టా ఎండీ కన్వీనర్గా వ్యవహరిస్తారు. ఐటీ శాఖ, ట్రాఫిక్ పోలీస్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, రవాణా సంస్థల ప్రతినిధులు, సాంకేతిక ప్రతినిధులు, సాంకేతిక నిపుణుల సభ్యులు రియల్ టైం డేటా ఆధారంగా ట్రాఫిక్ నిర్వహణను పర్యవేక్షిస్తారు.
ఐటీఎంఎస్ అంటే ఏమిటి : ట్రాఫిక్ సమస్యలను తగ్గించడానికి, ప్రయాణాల సమయాన్ని ఆదా చేయడానికి, రోడ్డు భద్రతను పెంచడానికి ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ చాలా కీలకమైనది. ఆర్టిఫిషల్ ఇంటెలిజెన్స్ను ఆధారంగా చేసుకుని సెన్సర్లు, కెమెరాలతో ట్రాఫిక్ను సమన్వయం చేయడంతో పాటు ఉల్లంఘనులను గుర్తించి చర్యలను తీసుకుంటారు. చెన్నై, బెంగళూరు, కొచ్చి, పుణె, ముంబయి ఎక్స్ప్రెస్వేలపై విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నారు. ఓఆర్ఆర్పై కొంతమేర అమల్లో ఉంది.
- 'అడాప్టివ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్'(ఏటీసీఎస్) : ఏఐ ఆధారంగా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ సమయం మారుతుంది. రోడ్లపై ఒక వైపు నుంచి ఎక్కువగా రద్దీ ఉంటే వాహనాలు వేగంగా వెళ్లడానికి గ్రీన్ లైట్ను నిమిషం నుంచి ఇంకా ఎక్కువగా పెంచే అవకాశం ఉంటుంది.
- 'ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్' (ఏఎన్పీఆర్) : హైదరాబాద్ నగరంలో రోజూ ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో ప్రమాదాలు చోటుచోసుకుంటున్నాయి. ఇక నుంచి ఉల్లంఘనులు ఎవరూ తప్పించుకోలేరు. వాహనాల నంబర్ ప్లేట్లను కెమెరాలతో గుర్తించి ఈ - చలానా వేస్తారు.
- రెడ్లైట్, స్పీడ్ వయలేషన్ డిటెక్షన్(ఆర్ఎల్వీడీ) : చాలా మంది రెడ్ లైట్ పడిన రోడ్లపై సిగ్నల్ జంప్ చేస్తారు. ఇకనుంచి వాటికి ఎలాంటి తావు ఉండదు.
- అంబులెన్స్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ : ట్రాఫిక్ రద్దీ వల్ల అంబులెన్సులు సకాలంలో రోగులను హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఆర్టిఫిషల్ ఇంటెలిజెన్స్తో అంబులెన్సు, ఫైర్ ఇంజిన్లకు ఆటో మేటిక్గా గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తుంది.
- హెల్మెట్, సీటు బెల్టు లేకుంటే : ప్రతి సంవత్సరం 80 వేల కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇకపై ఏఐ కెమెరాలు గుర్తించి చలానా విధిస్తాయి.
హైదరాబాద్ రోడ్లపై ప్రైవేట్ బస్సుల రద్దీ - తోటి వాహనాలకు దారేదీ?
అక్కడ రోడ్డు దాటేవారి ప్రాణాలకు నో గ్యారంటీ! - అలంకారప్రాయంగా మారిన సిగ్నళ్లతో భయం భయం