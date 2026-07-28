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పోక్సో కేసుల్లో బాధితులకు రక్షణ ఏదీ? - నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న అధికారులు

ఇందుకు షాబాద్ హత్యలే ఉదాహరణ - గతేడాది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,029 పోక్సో కేసులు - ఉండాల్సిన సంఖ్యలో కంటే తక్కువ సంఖ్యలో జిల్లా ప్రొబేషన్‌ అధికారులు

PRECAUTIONS FOR CHILDREN HARASSMENT
PRECAUTIONS FOR CHILDREN HARASSMENT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 11:31 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 11:39 AM IST

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Children Harassment : ఆడుతూ పాడుతూ జీవించాల్సిన చిన్నారులు, గడప దాటాలంటే భయపడుతున్నారు. పక్కనే ఉన్న కిరాణ దుకాణానికి కూడా వెళ్లేందుకు భయపడుతున్నారు. ఇంట్లోకి తెలిసిన బంధువు వచ్చిన బెదిరిపోతున్నారు. పాఠశాలలో పాఠాలు చెప్పే ఉపాధ్యాయుడిని చూసి అమ్మో అంటూ భయపడుతున్నారు. ఇలా ఆ పసిమనసులు ఏదో ఒక రూపంలో హింస, వేధింపులు, లైంగిక దాడుల భయంతో గడుపుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం ఎక్కడో చోట జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇందులో వెలుగులోకి వచ్చేవి కొన్నే ఉండగా, బయటకు రాకుండా ఉన్నవి మరెన్నో ఉన్నాయి. అయితే దీనిపై కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అధికారులే నిర్లక్ష్యం వహిస్తుండటం ఆందోళనకరంగా మారింది.

బాధితులకు కరవైన రక్షణ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోజుకు సగటున 8 మంది పిల్లలు బాధితులవుతున్నారు. గతేడాది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,029 పోక్సో కేసులు నమోదైనట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అయితే ఈ కేసుల్లో బాధితులకు సరైన రక్షణ, అవసరమైన సహాయం అందించడంలో అధికారులు అలసత్వం ప్రదర్శిస్తున్నారు. పోక్సో కేసు నిందితులపై ఓ కన్నేసి ఉంచాల్సిన వ్యవస్థలు నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన షాబాద్​ హత్యల ఘటనే ఇందుకు ఉదాహరణ. బాధితులకు అన్ని విధాలుగా సంరక్షణ కల్పించే నివేదికల తయారీలో లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు ప్రాణహాని, దాడులు జరిగే ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటున్నాయి.

గతేడాది గణాంకాలివీ : గత సంవత్సరం మొత్తం 3,029 కేసులు నమోదయ్యాయి. వాటిలో 1,364 కేసులకు పరిహారం లభించింది. 644 మంది బాలికలు తిరిగి పాఠశాలల్లో చేరారు. 64 మంది బాధితులు ఒకేషనల్​ కోర్సుల్లో చేరారు. ఇక 313 మంది పిల్లలు సంరక్షణ కేంద్రాల్లో వసతి పొందుతున్నారు.

ప్రజల నుంచి విమర్శలు : నిజానికి పోక్సో కేసులు నమోదైనప్పుడు పోలీసులతోపాటు ప్రొబేషన్​ అధికారులు, సమీకృత చిన్నారుల సంరక్షణ యూనిట్లు బాధిత చిన్నారికి అండగా నిలవాలి. కానీ ఆ డిపార్ట్​మెంట్ల మధ్య సమన్వయం ఉండట్లేదని విమర్శలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం కూడా సమయానికి ఇవ్వట్లేదని, ఇందులో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

జిల్లా ప్రొబేషన్‌ అధికారులు ఎక్కడ? : మహిళా శిశు సంక్షేమశాఖ పరిధిలోని జిల్లా ప్రొబేషన్‌ అధికారులు ఉంటారు. పోక్సో కేసుల్లో ఒకవైపు బాధితులకు రక్షణ కల్పిస్తూ, పునరావాసం, సలహాలు ఇస్తూనే మరోవైపు నిందితులపై నిఘాపెట్టి పూర్తి స్థాయిలో నివేదికలను సిద్ధం చేయడంలో ఈ ప్రొబేషన్​ అధికారులు బాధ్యత వహించాలి. కానీ వీరు జిల్లాల్లో ఉండాల్సిన సంఖ్య కంటే తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు. అయితే యువత మొదటిసారి నేరం చేస్తే ఆ కేసులను పర్యవేక్షించాల్సింది వీరే. కానీ ప్రస్తుతం అలాంటి పరిశీలనలు ఏవి జరగడం లేదు.

పోక్సో చట్టం సెక్షన్‌ 39 : పోక్సో చట్టం సెక్షన్‌ 39 ప్రకారం బాధిత పిల్లలకు న్యాయపరమైన, మానసిక, భావోద్వేగ మద్దతు కోసం సహాయకులను నియమించాలి. కానీ వీరి నియమకాలు తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ చట్టం పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి రాట్లేదని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. భరోసా కేంద్రాల్లో బాధిత చిన్నారికి రక్షణ కల్పించేందుకు మొదట విచారణ చేసి నివేదికలు సిద్ధం చేయాలి. కానీ అవి సరిగ్గా అమలు కావటంలేదని తెలుస్తోంది.

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Last Updated : July 28, 2026 at 11:39 AM IST

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FULL FORM OF POCSO
CHILDREN SAFETY AGAINST HARASSMENT
PRECAUTIONS FOR CHILDREN HARASSMENT
పోక్సో కేసు నిందితులపై శిక్షలు
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