ఎక్కడికి వెళ్లినా ఫాలో చేస్తూ వేధిస్తున్నాడా? - ఇలా చేశారంటే మళ్లీ మీ జోలికి రారు!
వేధింపులను మౌనంగా భరించటం సరికాదంటున్న జాతీయ మహిళా కమిషన్ - ఎక్కడి నుంచైనా ఫిర్యాదు చేయొచ్చని సూచన - సాక్ష్యాలను భద్రపరిస్తే కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ
Published : July 27, 2026 at 1:48 PM IST
Action Against Harassment Of Women And Girls : అమ్మాయి ఇంటి నుంచి కాలు బయట పెట్టిందే మొదలు వెనక నుంచి రహస్యంగా అనుసరిస్తుంటారు. ఆఫీస్, కాలేజ్, షాపింగ్ ఎక్కడికి వెళ్లినా వెంటే ఫాలో అవుతుంటారు. దూరం నుంచే గమనిస్తుంటారు. అవసరమైతే దగ్గరకొచ్చి మాట్లాడతారు. ఆన్లైన్లో ఫాలో అవుతుంటారు. పరిచయం లేకపోయినా గిఫ్ట్లు పంపుతుంటారు. కొన్నిసార్లు మన ఫొటోలు మార్ఫింగ్ చేసి బెదిరింపులకు గురి చేస్తారు. ఇవన్నీ 'స్టాకింగ్' (అనుసరిస్తూ వేధింపులకు గురిచేయడం) నేరాలని అధికారులు అంటున్నారు. మరి వీటి నుంచి ఎలా బయటపడాలో తెలుసుకుందాం.
మౌనంగా వేదన : స్టాకింగ్ చేయటం బాధితుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, గోప్యత, భద్రతపై దాడి చేసినట్లే అవుతుంది. అయితే మహిళలు ఇలాంటి సమస్యల్ని భయంతో ఎవరితోనూ పంచుకోకుండా మౌనంగా భరిస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఉండకుండా కచ్చితంగా ఫిర్యాదు చేయడమే పరిష్కార మార్గమని అంటోంది జాతీయ మహిళా కమిషన్. ఒకరికి మానసిక వేదన కలిగించేలా ప్రవర్తించటం బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 78 ప్రకారం నేరంగా పరిగణిస్తారు.
చట్టపరంగా చర్యలు : ఒకవేళ వేధింపులకు సంబంధించి ఏదైనా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తే వారు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారని భరోసా ఇస్తోంది మహిళా కమిషన్. స్టాకింగ్ను గుర్తించడం, ఎదిరించడం, వాటిపై ఫిర్యాదు చేయడంపై ఓ కరదీపికను సిద్ధం చేశారు. దీనిని తెలంగాణ శాంతిభద్రతల డీజీ, మహిళా కమిషన్ సలహా కమిటీ సభ్యుడు మహేశ్ మురళీధర్ భగవత్ సహకారంతో రూపొందించారు. మహిళలు అలాగే బాలికలకు సమాచార నిధిగా ఉంటూ వారిలో భయం, బెదిరింపులు లేని వాతావరణంలో జీవించే హక్కును ఈ కరదీపిక అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
ఆ ముసుగు మనుషులు వీరే :
- ఏదైనా బంధం తెగిపోయి లేదా తిరస్కరణకు గురైన వారు తర్వాత వేధింపులకు పాల్పడుతుంటారు.
- అవకాశవాదులు అంటే శారీరక సంబంధం లేదా లైంగిక అవసరాల కోసం వేధించే వారు.
- పలు కారణాలతో పగబట్టి కక్ష తీర్చుకోవాలని చూసే వారు.
- సరిగా పరిచయం లేని అపరిచితులపై మోజు పెంచుకుని వేధించే వ్యక్తులు.
శిక్షించేందుకు పలు సెక్షన్లు ఇవే! :
సెక్షన్ 78 : ఒకరిని కాలేజ్, ఆఫీస్, ఇల్లు, షాపింగ్ మాల్ ఇలా ఎక్కడికి వెళ్లినా ఫాలో అవ్వటం, వారికి ఇష్టం లేకపోయినా బహుమతులు ఇవ్వటం, దూరం నుంచి గమనించటం, చూపులతో సైగలు చేయటం వంటివి చేస్తే బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 78 కింద కేసు నమోదు చెయ్యొచ్చు.
సెక్షన్ 66 డీ, 67 : మహిళలు ప్రస్తుతం ఎక్కువగా సైబర్ వేధింపులే ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి పేరు మీద సోషల్ మీడియా అకౌంట్లు తీయడం, గుర్తు తెలియని నంబర్ల నుంచి అసభ్యకరమైన సందేశాలు పంపించడం వంటివి చేస్తే ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 66 డీ, 67 కింద కేసులు పెట్టొచ్చు. దీని కింద 3-5 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడుతుంది.
సెక్షన్ 75 : మహిళలను లైంగిక వేధింపులకు గురి చేస్తే బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 75 కింద కేసు పెట్టొచ్చు. దీంట్లో నిందితుడికి మూడేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానా విధిస్తారు.
సెక్షన్ 77 : మహిళ ఫొటోలు, వీడియోలు రహస్యంగా చిత్రీకరించి ఇతరులతో పంచుకోవడం వంటివి చేస్తే సెక్షన్ 77 కింద కేసు పెట్టవచ్చు. దాంతో నిందితులకు తొలిసారి మూడేళ్ల వరకు, రెండోసారి ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, జరిమానా ఉంటాయి.
సెక్షన్ 351 (4) : రహస్య ఖాతాలతో బెదిరింపులకు గురి చేస్తే బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 351(4) కింద రెండేళ్ల జైలు శిక్ష. ఒకవేళ ప్రాణహాని తలపెడితే ఏడేళ్లు శిక్ష పడుతుంది.
సెక్షన్ 11, 12 : పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడితే పోక్సో సెక్షన్ 11, 12ల కింద మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, జరిమానా ఉంటాయి.
జాగ్రత్తగా ఉంటే ఎంతో మేలు :
- బాలికలు, మహిళలు ప్రధానంగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లను అంగీకరించకూడదు.
- వేధింపులకు గురి చేస్తూ వచ్చే సందేశాలకు స్పందించకూడదు. పదే పదే వేధిస్తుంటే తప్పక ఫిర్యాదు చేయాలి.
- కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి లేకుండా ఆన్లైన్లో పరిచయమైన వ్యక్తిని కలవొద్దు.
- ఎవరైనా వేధించినా, అభ్యంతరకర సందేశాలు పంపించినా వాటిని భద్రపరచుకోవాలి. వాటిని పోలీసులకు ఆధారంగా చూపించొచ్చు.
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