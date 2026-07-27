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ఎక్కడికి వెళ్లినా ఫాలో చేస్తూ వేధిస్తున్నాడా? - ఇలా చేశారంటే మళ్లీ మీ జోలికి రారు!

వేధింపులను మౌనంగా భరించటం సరికాదంటున్న జాతీయ మహిళా కమిషన్​ - ఎక్కడి నుంచైనా ఫిర్యాదు చేయొచ్చని సూచన​ - సాక్ష్యాలను భద్రపరిస్తే కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ

BNS SECTIONS FOR GIRL and WOMEN SAFETY
BNS SECTIONS FOR GIRL and WOMEN SAFETY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 1:48 PM IST

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Action Against Harassment Of Women And Girls : అమ్మాయి ఇంటి నుంచి కాలు బయట పెట్టిందే మొదలు వెనక నుంచి రహస్యంగా అనుసరిస్తుంటారు. ఆఫీస్​, కాలేజ్​, షాపింగ్​ ఎక్కడికి వెళ్లినా వెంటే ఫాలో అవుతుంటారు. దూరం నుంచే గమనిస్తుంటారు. అవసరమైతే దగ్గరకొచ్చి మాట్లాడతారు. ఆన్​లైన్​లో ఫాలో అవుతుంటారు. పరిచయం లేకపోయినా గిఫ్ట్​లు పంపుతుంటారు. కొన్నిసార్లు మన ఫొటోలు మార్ఫింగ్​ చేసి బెదిరింపులకు గురి చేస్తారు. ఇవన్నీ 'స్టాకింగ్​' (అనుసరిస్తూ వేధింపులకు గురిచేయడం) నేరాలని అధికారులు అంటున్నారు. మరి వీటి నుంచి ఎలా బయటపడాలో తెలుసుకుందాం.

మౌనంగా వేదన : స్టాకింగ్​ చేయటం బాధితుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, గోప్యత, భద్రతపై దాడి చేసినట్లే అవుతుంది. అయితే మహిళలు ఇలాంటి సమస్యల్ని భయంతో ఎవరితోనూ పంచుకోకుండా మౌనంగా భరిస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఉండకుండా కచ్చితంగా ఫిర్యాదు చేయడమే పరిష్కార మార్గమని అంటోంది జాతీయ మహిళా కమిషన్​. ఒకరికి మానసిక వేదన కలిగించేలా ప్రవర్తించటం బీఎన్​ఎస్​ సెక్షన్​ 78 ప్రకారం నేరంగా పరిగణిస్తారు.

చట్టపరంగా చర్యలు : ఒకవేళ వేధింపులకు సంబంధించి ఏదైనా పోలీస్ ​స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేస్తే వారు జీరో ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారని భరోసా ఇస్తోంది మహిళా కమిషన్​. స్టాకింగ్​ను గుర్తించడం, ఎదిరించడం, వాటిపై ఫిర్యాదు చేయడంపై ఓ కరదీపికను సిద్ధం చేశారు. దీనిని తెలంగాణ శాంతిభద్రతల డీజీ, మహిళా కమిషన్‌ సలహా కమిటీ సభ్యుడు మహేశ్‌ మురళీధర్‌ భగవత్‌ సహకారంతో రూపొందించారు. మహిళలు అలాగే బాలికలకు సమాచార నిధిగా ఉంటూ వారిలో భయం, బెదిరింపులు లేని వాతావరణంలో జీవించే హక్కును ఈ కరదీపిక అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

ఆ ముసుగు మనుషులు వీరే :

  • ఏదైనా బంధం తెగిపోయి లేదా తిరస్కరణకు గురైన వారు తర్వాత వేధింపులకు పాల్పడుతుంటారు.
  • అవకాశవాదులు అంటే శారీరక సంబంధం లేదా లైంగిక అవసరాల కోసం వేధించే వారు.
  • పలు కారణాలతో పగబట్టి కక్ష తీర్చుకోవాలని చూసే వారు.
  • సరిగా పరిచయం లేని అపరిచితులపై మోజు పెంచుకుని వేధించే వ్యక్తులు.

శిక్షించేందుకు పలు సెక్షన్లు ఇవే! :

సెక్షన్​ 78 : ఒకరిని కాలేజ్​, ఆఫీస్​, ఇల్లు, షాపింగ్​ మాల్​ ఇలా ఎక్కడికి వెళ్లినా ఫాలో అవ్వటం, వారికి ఇష్టం లేకపోయినా బహుమతులు ఇవ్వటం, దూరం నుంచి గమనించటం, చూపులతో సైగలు చేయటం వంటివి చేస్తే బీఎన్​ఎస్​ సెక్షన్​ 78 కింద కేసు నమోదు చెయ్యొచ్చు.

సెక్షన్​ 66 డీ, 67 : మహిళలు ప్రస్తుతం ఎక్కువగా సైబర్​ వేధింపులే ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి పేరు మీద సోషల్ ​మీడియా అకౌంట్​లు తీయడం, గుర్తు తెలియని నంబర్ల నుంచి అసభ్యకరమైన సందేశాలు పంపించడం వంటివి చేస్తే ఐటీ చట్టం సెక్షన్‌ 66 డీ, 67 కింద కేసులు పెట్టొచ్చు. దీని కింద 3-5 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడుతుంది.

సెక్షన్‌ 75 : మహిళలను లైంగిక వేధింపులకు గురి చేస్తే బీఎన్‌ఎస్‌ సెక్షన్‌ 75 కింద కేసు పెట్టొచ్చు. దీంట్లో నిందితుడికి మూడేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానా విధిస్తారు.

సెక్షన్‌ 77 : మహిళ ఫొటోలు, వీడియోలు రహస్యంగా చిత్రీకరించి ఇతరులతో పంచుకోవడం వంటివి చేస్తే సెక్షన్‌ 77 కింద కేసు పెట్టవచ్చు. దాంతో నిందితులకు తొలిసారి మూడేళ్ల వరకు, రెండోసారి ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, జరిమానా ఉంటాయి.

సెక్షన్​ 351 (4) : రహస్య ఖాతాలతో బెదిరింపులకు గురి చేస్తే బీఎన్​ఎస్​ సెక్షన్​ 351(4) కింద రెండేళ్ల జైలు శిక్ష. ఒకవేళ ప్రాణహాని తలపెడితే ఏడేళ్లు శిక్ష పడుతుంది.

సెక్షన్‌ 11, 12 : పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడితే పోక్సో సెక్షన్‌ 11, 12ల కింద మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, జరిమానా ఉంటాయి.

జాగ్రత్తగా ఉంటే ఎంతో మేలు :

  • బాలికలు, మహిళలు ప్రధానంగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి ఫ్రెండ్​ రిక్వెస్ట్​లను అంగీకరించకూడదు.
  • వేధింపులకు గురి చేస్తూ వచ్చే సందేశాలకు స్పందించకూడదు. పదే పదే వేధిస్తుంటే తప్పక ఫిర్యాదు చేయాలి.
  • కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి లేకుండా ఆన్​లైన్​లో​ పరిచయమైన వ్యక్తిని కలవొద్దు.
  • ఎవరైనా వేధించినా, అభ్యంతరకర సందేశాలు పంపించినా వాటిని భద్రపరచుకోవాలి. వాటిని పోలీసులకు ఆధారంగా చూపించొచ్చు.

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