సర్కారీ డాక్టర్ల 'ఆట'కట్టు - 62 మందిపై వేటుకు రంగం సిద్ధం!

ఏళ్ల తరబడి విధులకు డుమ్మా - రాజకీయ అండతో ఇన్నాళ్లూ దర్జా - 12 మంది అసోసియేట్, 48 మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లకు షోకాజ్ నోటీసులు - 31లోగా రాకపోతే ఉద్యోగాలు ఊడినట్లే.

SHOW CAUSE NOTICE DOCTORS IN AP
సర్కారీ డాక్టర్ల 'ఆట'కట్టు - 62 మందిపై వేటుకు రంగం సిద్ధం! (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 7:45 AM IST

3 Min Read
Show Cause Notices to 62 Absentee Doctors: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యులు దేవుళ్లు. కానీ ఆ దేవుళ్లు గుడిలో ఉంటేనే కదా భక్తులకు మోక్షం. ఇక్కడ మాత్రం పరిస్థితి వేరు. సర్కారు కొలువులో ఉంటారు కానీ ఆసుపత్రి గడప తొక్కరు. ఏళ్లు గడుస్తున్నా విధులకు హాజరుకారు. జీతాలు మాత్రం ఠంఛనుగా పడతాయో లేదో తెలియదు కానీ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అనే ట్యాగ్ మాత్రం వాడుకుంటారు. ఇన్నాళ్లూ రాజకీయ అండదండలతో 'ఆడిందే ఆట, పాడిందే పాట'గా సాగిన వీరి వ్యవహారానికి ఎట్టకేలకు చెక్ పడనుంది. ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ఏళ్ల తరబడి విధులకు గైర్హాజరవుతున్న 62 మంది వైద్యులపై చర్యలకు ప్రభుత్వం కొరడా ఝుళిపించింది.

అధికారుల నిర్లక్ష్యం: వైద్యారోగ్య శాఖలో ఈ తంతు ఈనాటిది కాదు. గత కొన్ని ఏళ్లుగా 62 మంది వైద్యులు ఆసుపత్రుల ముఖం చూడటం లేదు. వీరిలో అత్యధికులు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లే కావడం గమనార్హం. ఉన్నతాధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో ఇన్నాళ్లూ వీరి ఆగడాలు సాగిపోయాయి. రాజకీయ నాయకుల సిఫార్సులు, ఇతరత్రా ఆశీస్సులు ఉండడంతో వీరిని ప్రశ్నించే నాథుడే లేకుండా పోయాడు. గతంలో కొందరు ఇలాగే గైర్హాజరైతే, పైస్థాయి ఒత్తిళ్లతో ఆ సెలవులను 'క్రమబద్ధీకరించారు'. దీంతో మిగిలిన వారిలోనూ భయం లేకుండా పోయింది.

ఎట్టకేలకు షోకాజ్ నోటీసులు: పరిస్థితి మరీ శృతిమించుతుండడంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. క్రమశిక్షణ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఏడాదికి పైగా ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా విధులకు డుమ్మా కొట్టిన వారి జాబితాను సిద్ధం చేసింది. ఇందులో 12 మంది అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్లు, 48 మంది అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్లు, ఇద్దరు ట్యూటర్లు ఉన్నారు. వీరందరికీ వైద్య విద్య సంచాలకులు (డీఎంఈ) డాక్టర్‌ జి.రఘునందన్‌ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు.

31 డెడ్‌లైన్, లేదంటే ఇంటికే: ఈసారి చర్యలు కఠినంగా ఉంటాయని డీఎంఈ హెచ్చరించారు. 'ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ఏడాదికి పైగా గైర్హాజరైన వారి సేవలను తాత్కాలికంగా రద్దు చేయాలని నిర్ణయించాం. అసలు మీ ఉద్యోగాలను ఎందుకు పూర్తిగా రద్దు చేయకూడదో వివరణ ఇవ్వాలి' అని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 31వ తేదీ లోపు సంబంధిత వైద్యులు వ్యక్తిగతంగా హాజరై వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. గడువులోగా లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇవ్వకపోతే వారిని శాశ్వతంగా ఇంటికి సాగనంపుతామని స్పష్టం చేశారు.

ఆరేళ్లుగా పత్తాలేని డాక్టర్: గైర్హాజరైన వారి చిట్టా చూస్తే కళ్లు బైర్లు కమ్మడం ఖాయం. కొందరు ఆరేళ్లుగా విధులకు రావడం లేదు. అనంతపురం ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఆర్థోపెడిక్స్‌ విభాగం ట్యూటర్‌గా ఉన్న డాక్టర్‌ జీఎస్‌ రవి, ఏకంగా 2019 మార్చి 18 నుంచి విధులకు దూరంగా ఉన్నారు. అంటే ఆరేళ్లుగా ఆయన ఆచూకీ లేదు. విజయవాడ సిద్ధార్థ వైద్య కళాశాలలో పెథాలజీ ట్యూటర్‌ 2021 ఫిబ్రవరి 1 నుంచి (నాలుగేళ్లకు పైగా) గైర్హాజరవుతున్నారు.

ప్రొఫెసర్ల డుమ్మా పర్వం: కీలకమైన బాధ్యతల్లో ఉన్న అసోసియేట్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు కూడా ఏళ్ల తరబడి విధులకు రావడం లేదు. విశాఖపట్నం ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీలో పీడియాట్రిక్ సర్జరీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎం. జగన్ మోహన్ 2022 ఫిబ్రవరి 7 నుంచి రావడం లేదు. కర్నూలులో న్యూరాలజీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎ. శ్రీనివాసులు 2022 నవంబరు 8 నుంచి విధులకు దూరంగా ఉన్నారు. తిరుపతి ఎస్వీ వైద్య కళాశాలలో రేడియోథెరపీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఎన్. ఆర్ముగం 2022 నవంబరు 7 నుంచి గైర్హాజరవుతున్నారు.

ఒంగోలులో పీడియాట్రిక్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎం. మురళీకృష్ణ 2022 జూన్ 28 నుంచి రావడం లేదు. న్యూరో సర్జరీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ షేర్ ఖాన్ 2022 మార్చి 13 నుంచి, గైనకాలజీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సునయ కమల 2022 సెప్టెంబరు 30 నుంచి విధులకు హాజరు కావడం లేదు. అనంతపురంలో ఆర్థోపెడిక్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆర్. బాలాజీ 2022 సెప్టెంబరు 1 నుంచి, కడపలో రేడియో డయాగ్నసిస్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ పి. అర్చనారెడ్డి 2022 ఆగస్టు 22 నుంచి విధులకు దూరంగా ఉన్నారు.

