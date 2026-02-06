ETV Bharat / state

25 ఏళ్లకే అవయవాలకు 100 ఏళ్ల ఆయుష్షు - ఏడాదికోసారైనా ఈ టెస్ట్​లు తప్పనిసరి!

రాష్ట్రంలో పెరగుతున్న అవయవ వైఫల్యం బాధితుల సంఖ్య - యుక్త వయసులోనే ఆర్గాన్​ వైఫల్యంతో సతమతమవుతున్న వైనం - నిమ్స్​ జీవన్​దాన్​లో యువకులే అధికంగా నమోదు - 10-15 ఏళ్లలోపు పిల్లలూ బాధితులే

Organ failure Cases Rise in Telangana
Organ failure Cases Rise in Telangana (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Organ failure Cases Rise in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యుక్త వయసులోనే చాలా మంది అవయవాల వైఫల్యంతో సతమతమవుతున్నారు. ముఖ్యంగా 20-50 ఏళ్ల వయసు మధ్యలో అధిక శాతం మంది ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. నిమ్స్​లోని జీవన్​దాన్ ట్రస్టు తాజాగా ఈ సమాచారాన్ని వెల్లడించింది. ట్రస్టులో ఇప్పటి వరకు 4,256 మంది పలు అవయవాల కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగా, వారిలో అధికంగా యువకులే ఉండటం గమనార్హం.

ఉత్పాదక వయసులోనే అవయవ వైఫల్యంతో చిక్కశల్యమవుతుండటంతో వారి వ్యక్తిగత జీవితంలోనే కాక సామాజికంగానూ తీవ్ర నష్టం కలుగుతోంది. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో టైప్​-1 డయాబెటిక్స్, జన్యుపరమైన సమస్యలు కాలేయం, కిడ్నీ వైఫల్యానికి దారి తీస్తున్నాయి. నిమ్స్​లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారిలో 0-10 ఏళ్లలోపు పిల్లలు 50 మంది ఉండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్ధం పడుతోంది.

జీవనశైలే కారణం : ప్రస్తుతం అవయవాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారిలో 80 శాతం మంది కాలేయం, కిడ్నీ బాధితులే ఉన్నారు. మారుతున్న జీవనశైలే ఈ పరిస్థితికి కారణమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. నియంత్రణ లేని రక్తపోటు, మధుమేహం, విచ్చలవిడిగా నొప్పి నివారిణి మందుల వినియోగం కిడ్నీల్లో ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. యుక్త వయసులోనే హెపటైటిస్-బి, సిలు కూడా కాలేయ వైఫల్యానికి కారణమవుతున్నాయి. హెపటైటిస్-బికి ఇప్పటికే టీకా అందుబాటులో ఉంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు దీనిని తీసుకోవడం ద్వారా వ్యాధి బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

"25 ఏళ్లు దాటిన వారు ఏటా ఒకసారైనా మాస్టర్ హెల్త్​ చెకప్ చేయించుకోవాలి. కుటుంబసభ్యుల్లో ఎవరికైనా మధుమేహం, రక్తపోటు, గుండె, కిడ్నీ సమస్యలు ఉండే మిగతా వారూ అప్రమత్తం కావాలి. క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకుంటే సమస్యను ముందే గుర్తించి అవయవాల వైఫల్యం వరకూ వెళ్లకుండా చూసుకోవచ్చు. వ్యాయామం చేయడంతో పాటు ఆహారంలో కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, చిరుధాన్యాలు, గుడ్లు, చేపలు భాగం చేసుకోవాలి. ఒత్తిడి దరిచేరకుండా చూసుకోవాలి. నిద్రకు ఆరేడు గంటలు కేటాయించాలి" - డాక్టర్ శ్రీభూషణ్​రాజు, నిమ్స్​జీవన్​దాన్ సమన్వయకర్త

జీవన్​ధాన్ ట్రస్టులో వయసుల వారీగా అవయవాల కోసం నిరీక్షణ జాబితా :

వయసుకాలేయంకిడ్నీగుండెఊపిరితిత్తులుక్లోమంమొత్తం
0-10291605--50
11-2013671005-95
21-3032362201605435
31-40119696272205869
41-502518462919011146
51-603016671736021023
61-70216310092402561
71-80343004070176
81-10001----01
మొత్తం9962294121129164256

అవయవదానం ప్రాముఖ్యత : తమ వారు లేరని, ఇక తిరిగి రారనే పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ కొంతమంది సహృదయులు మానవత్వాన్ని చాటుతున్నారు. వారితో ఎలాంటి సంబంధం లేని వ్యక్తుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు. శరీర అవయవాలను దానం చేయడం ద్వారా మరి కొంతమందికి జీవితాన్ని అందించొచ్చనే ఉదార మనస్కులు పలు జిల్లాలో పెరుగుతున్నారు. వారి ఉదారత ఎన్నో జీవితాలకు వెలుగునిస్తుంది. అవయవదానంపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది.

ఈ వెబ్​సైట్​లో నమోదు చేసుకోవచ్చు : భవిష్యత్తులో అవయవ దానం చేయాలని నిర్ణయించుకున్న వారు https://jeevandan.gov.in/ వెబ్​సైట్​ను సందర్శించి వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. సంస్థ తరఫున డోనర్​కార్డును కూడా ఆన్​లైన్లో అందిస్తారు. ఈ సమ్మతి ప్రక్రియను ప్రతిజ్ఞగా పేర్కొంటారు. అవయవాలు అవసరమైన వారు ఆన్​లైన్​లో తమ వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు.

సంప్రదించాల్సిన ఫోన్​ నంబర్లు : హైదరాబాద్​లోని నిమ్స్ హాస్పిటల్​లో జీవన్​దాన్ సంస్థ ప్రతినిధులను సంప్రదించవచ్చు. ఇందుకోసం సంప్రదించాల్సిన మొబైల్ నంబర్లు 040 23489494, 63006 25242. వీటి ద్వారా మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. అవయవాలను దానం చేయడం ద్వారా ప్రయోజనాలు? శరీరంలో ఏయే భాగాలు దానం చొయొచ్చనే వివరాలు మీకోసం.

ఇలా చేయవచ్చు :

  • ఒకరు తమ తదనంతరం అవయవదానం ద్వారా 8 మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపవచ్చు.
  • బ్రెయిన్​డెడ్​గా మారితే మూత్రపిండాలు, కాలేయం, గుండె, గుండె వాల్వ్, కార్నియా, ఊపిరితిత్తులు దానం ఇవ్వొచ్చు.
  • సాధారణ మరణం సంభవిస్తే ఆరు గంటల్లోపు కంటి కార్నియా దానం చేయవచ్చు.

దేహం ఒక పాఠం, అవయవం సజీవం - ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తూ

మీరొక్కరే ఎనిమిది మంది జీవితాల్లో వెలుగు నింపవచ్చు - అదెలాగో తెలుసుకోండి

TAGGED:

ORGAN FAILURE SYMPTOMS
KIDNEY FAILURE IN YOUNG ADULTS
MULTIPLE ORGAN FAILURE CAUSES
ORGAN FAILURE CASES RISE IN TG
ORGAN FAILURE CASES RISE IN TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.