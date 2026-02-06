25 ఏళ్లకే అవయవాలకు 100 ఏళ్ల ఆయుష్షు - ఏడాదికోసారైనా ఈ టెస్ట్లు తప్పనిసరి!
రాష్ట్రంలో పెరగుతున్న అవయవ వైఫల్యం బాధితుల సంఖ్య - యుక్త వయసులోనే ఆర్గాన్ వైఫల్యంతో సతమతమవుతున్న వైనం - నిమ్స్ జీవన్దాన్లో యువకులే అధికంగా నమోదు - 10-15 ఏళ్లలోపు పిల్లలూ బాధితులే
Published : February 6, 2026 at 3:29 PM IST
Organ failure Cases Rise in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యుక్త వయసులోనే చాలా మంది అవయవాల వైఫల్యంతో సతమతమవుతున్నారు. ముఖ్యంగా 20-50 ఏళ్ల వయసు మధ్యలో అధిక శాతం మంది ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. నిమ్స్లోని జీవన్దాన్ ట్రస్టు తాజాగా ఈ సమాచారాన్ని వెల్లడించింది. ట్రస్టులో ఇప్పటి వరకు 4,256 మంది పలు అవయవాల కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగా, వారిలో అధికంగా యువకులే ఉండటం గమనార్హం.
ఉత్పాదక వయసులోనే అవయవ వైఫల్యంతో చిక్కశల్యమవుతుండటంతో వారి వ్యక్తిగత జీవితంలోనే కాక సామాజికంగానూ తీవ్ర నష్టం కలుగుతోంది. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో టైప్-1 డయాబెటిక్స్, జన్యుపరమైన సమస్యలు కాలేయం, కిడ్నీ వైఫల్యానికి దారి తీస్తున్నాయి. నిమ్స్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారిలో 0-10 ఏళ్లలోపు పిల్లలు 50 మంది ఉండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్ధం పడుతోంది.
జీవనశైలే కారణం : ప్రస్తుతం అవయవాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారిలో 80 శాతం మంది కాలేయం, కిడ్నీ బాధితులే ఉన్నారు. మారుతున్న జీవనశైలే ఈ పరిస్థితికి కారణమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. నియంత్రణ లేని రక్తపోటు, మధుమేహం, విచ్చలవిడిగా నొప్పి నివారిణి మందుల వినియోగం కిడ్నీల్లో ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. యుక్త వయసులోనే హెపటైటిస్-బి, సిలు కూడా కాలేయ వైఫల్యానికి కారణమవుతున్నాయి. హెపటైటిస్-బికి ఇప్పటికే టీకా అందుబాటులో ఉంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు దీనిని తీసుకోవడం ద్వారా వ్యాధి బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు.
"25 ఏళ్లు దాటిన వారు ఏటా ఒకసారైనా మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోవాలి. కుటుంబసభ్యుల్లో ఎవరికైనా మధుమేహం, రక్తపోటు, గుండె, కిడ్నీ సమస్యలు ఉండే మిగతా వారూ అప్రమత్తం కావాలి. క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకుంటే సమస్యను ముందే గుర్తించి అవయవాల వైఫల్యం వరకూ వెళ్లకుండా చూసుకోవచ్చు. వ్యాయామం చేయడంతో పాటు ఆహారంలో కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, చిరుధాన్యాలు, గుడ్లు, చేపలు భాగం చేసుకోవాలి. ఒత్తిడి దరిచేరకుండా చూసుకోవాలి. నిద్రకు ఆరేడు గంటలు కేటాయించాలి" - డాక్టర్ శ్రీభూషణ్రాజు, నిమ్స్జీవన్దాన్ సమన్వయకర్త
జీవన్ధాన్ ట్రస్టులో వయసుల వారీగా అవయవాల కోసం నిరీక్షణ జాబితా :
|వయసు
|కాలేయం
|కిడ్నీ
|గుండె
|ఊపిరితిత్తులు
|క్లోమం
|మొత్తం
|0-10
|29
|16
|05
|-
|-
|50
|11-20
|13
|67
|10
|05
|-
|95
|21-30
|32
|362
|20
|16
|05
|435
|31-40
|119
|696
|27
|22
|05
|869
|41-50
|251
|846
|29
|19
|01
|1146
|51-60
|301
|667
|17
|36
|02
|1023
|61-70
|216
|310
|09
|24
|02
|561
|71-80
|34
|30
|04
|07
|01
|76
|81-100
|01
|-
|-
|-
|-
|01
|మొత్తం
|996
|2294
|121
|129
|16
|4256
అవయవదానం ప్రాముఖ్యత : తమ వారు లేరని, ఇక తిరిగి రారనే పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ కొంతమంది సహృదయులు మానవత్వాన్ని చాటుతున్నారు. వారితో ఎలాంటి సంబంధం లేని వ్యక్తుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు. శరీర అవయవాలను దానం చేయడం ద్వారా మరి కొంతమందికి జీవితాన్ని అందించొచ్చనే ఉదార మనస్కులు పలు జిల్లాలో పెరుగుతున్నారు. వారి ఉదారత ఎన్నో జీవితాలకు వెలుగునిస్తుంది. అవయవదానంపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఈ వెబ్సైట్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు : భవిష్యత్తులో అవయవ దానం చేయాలని నిర్ణయించుకున్న వారు https://jeevandan.gov.in/ వెబ్సైట్ను సందర్శించి వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. సంస్థ తరఫున డోనర్కార్డును కూడా ఆన్లైన్లో అందిస్తారు. ఈ సమ్మతి ప్రక్రియను ప్రతిజ్ఞగా పేర్కొంటారు. అవయవాలు అవసరమైన వారు ఆన్లైన్లో తమ వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు.
సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్లు : హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ హాస్పిటల్లో జీవన్దాన్ సంస్థ ప్రతినిధులను సంప్రదించవచ్చు. ఇందుకోసం సంప్రదించాల్సిన మొబైల్ నంబర్లు 040 23489494, 63006 25242. వీటి ద్వారా మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. అవయవాలను దానం చేయడం ద్వారా ప్రయోజనాలు? శరీరంలో ఏయే భాగాలు దానం చొయొచ్చనే వివరాలు మీకోసం.
ఇలా చేయవచ్చు :
- ఒకరు తమ తదనంతరం అవయవదానం ద్వారా 8 మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపవచ్చు.
- బ్రెయిన్డెడ్గా మారితే మూత్రపిండాలు, కాలేయం, గుండె, గుండె వాల్వ్, కార్నియా, ఊపిరితిత్తులు దానం ఇవ్వొచ్చు.
- సాధారణ మరణం సంభవిస్తే ఆరు గంటల్లోపు కంటి కార్నియా దానం చేయవచ్చు.
దేహం ఒక పాఠం, అవయవం సజీవం - ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తూ
మీరొక్కరే ఎనిమిది మంది జీవితాల్లో వెలుగు నింపవచ్చు - అదెలాగో తెలుసుకోండి