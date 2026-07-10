18 ఏళ్లుగా న్యాయపోరాటాలు - బ్రాహ్మణి స్టీల్స్ భూములు ప్రభుత్వ పరం
వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో 14 వేల ఎకరాలు ప్రభుత్వపరం - 18 ఏళ్ల వివాదాల తర్వాత సర్కారు వశం - దాదాపు రూ.5వేల కోట్ల విలువ చేస్తుందని అధికారుల అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 7:30 AM IST
Acquisition of Brahmani Steels Lands : దాదాపు 18 ఏళ్లుగా సాగుతున్న వివాదాలు, న్యాయపోరాటాలకు ఒక ముగింపు దొరికింది. నిర్లక్ష్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిన బ్రాహ్మణి ఇండస్ట్రీస్కు కేటాయించిన వేల ఎకరాల భూమి తిరిగి ప్రభుత్వ పరమైంది. ఉద్దేశించిన ప్రయోజనానికి వినియోగించకపోవడంతో కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలం అంబవరం పరిధిలోని 14 వేల ఎకరాల భూమిని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారులు తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ భూముల విలువ సుమారు 5 వేలు కోట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు.
ఓబుళాపురం మైనింగ్ కంపెనీ ప్రమోటర్లు, కర్ణాటకకు చెందిన గాలి జనార్దనరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జమ్మలమడుగు ప్రాంతంలో భారీ ఉక్కు కర్మాగారం ఏర్పాటు ప్రతిపాదన 2007లో వెలువడింది. ఉక్కు పరిశ్రమకు 10,700 ఎకరాలకు పైగా, విమానాశ్రయం కోసం మరో 3,115 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం కేటాయించింది. అయితే వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ఆకస్మిక మరణం, అనంతరం పరిణామాలు, కర్ణాటక అక్రమ మైనింగ్ కేసులు, న్యాయవివాదాలు, ప్రభుత్వ నిర్ణయాల మార్పులతో ప్రాజెక్టు నిలిచిపోయింది. వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుందని భావించిన పరిశ్రమ కాగితాలకే పరిమితమైంది.
ఒక్క నిర్మాణం కూడా చేపట్టలేదు: బ్రాహ్మణి ఇండస్ట్రీస్ కమర్షియల్ ఎయిర్పోర్టు, ఫ్లయింగ్ అకాడమీ, విమానయాన అనుబంధ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు 2008 మార్చి 25న అప్పటి ప్రభుత్వం 3 వేల 115.64 ఎకరాలను ఎకరాకు 25 వేల చొప్పున కేటాయించింది. ప్రభుత్వం భూములు కేటాయించిన తర్వాత ఒక్క నిర్మాణం కూడా చేపట్టలేదు. రన్వే, టెర్మినల్, ఫ్లయింగ్ అకాడమీ, ఇతర మౌలిక వసతులు ఏవీ ఏర్పాటు కాలేదు. గతంలో కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మించగా అది ఇప్పుడు శిథిలావస్థకు చేరింది. ప్రస్తుతం మొత్తం భూమి ముళ్ల పొదలతో నిరుపయోగంగా మారింది.
విమానాశ్రయం పేరుతో కేటాయింపు పనులు శూన్యం: బోర్డు స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం కేటాయించిన భూమిని నిర్దేశించిన ప్రయోజనం కోసమే వినియోగించాలి. ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందున సంస్థకు ఈ ఏడాది మే 29న రెవెన్యూ అధికారులు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. సంస్థ నుంచి ఎలాంటి వివరణ రాకపోవడంతో బీఎస్ఓ–24(6), జీవో ఎంఎస్ నెం 57 నిబంధనల మేరకు కేటాయింపును రద్దు చేశారు. భూమిని ప్రభుత్వ వశం చేసుకోవాలని నిర్ణయించారు. 48 గంటల్లో భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవాలని జమ్మలమడుగు తహసీల్దార్ కు కలెక్టర్ సూచించారు. వెబ్ల్యాండ్, అడంగల్, 1-బి రికార్డుల్లో మళ్లీ ప్రభుత్వ భూమిగా నమోదు చేశారు. ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్లు, లీజులు జరగకుండా జిల్లా రిజిస్ట్రార్కు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఈ భూమిని భవిష్యత్తులో పారిశ్రామిక అవసరాలకు వినియోగించే అవకాశం కలిగింది. వాస్తవానికి ఈ భూముల్ని 2011లో స్వాధీనం చేసుకుంటూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులిచ్చినా స్వాధీనం ప్రక్రియ జరగలేదు. ప్రస్తుత కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ చొరవ తీసుకుని న్యాయవివాదాల పరిష్కారానికి చర్యలు చేపట్టి భూముల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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