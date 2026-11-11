ఎవరికీ అనుమానం రాదనుకున్నారు - ఒంటిపై ఆభరణాల కోసం హతమార్చారు - చివరికి
Elderly Women Killed For Jewellery : కరీంనగర్లో వరుస హత్యలకు పాల్పడ్డ నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వృద్ధురాళ్లను ఊపిరాడకుండా చేసి సహజ మరణంగా సృష్టించినట్లు గుర్తించారు.
Published : November 11, 2026 at 5:28 PM IST
వారిద్దరిదీ ఒకే ఊరు. పిల్లలంతా ఎవరికి వారుగా స్థిరపడటంతో ఒంటరిగా వృద్ధాప్య జీవితం గడుపుతున్నారు. అదేంటో కానీ ఆ వృద్ధ మహిళలిద్దరూ మూడు నెలల వ్యవధిలో కాలం చేశారు. అనూహ్యంగా ఇద్దరూ ఒకే విధంగా చనిపోయారు. మొదట ఓ వృద్ధురాలు చనిపోతే సహజమరణంగా భావించినా, రెండోసారి మరొకరు అదే విధంగా చనిపోవడం ఎందుకో కుటుంబ సభ్యులకు అనుమానాన్ని రేకెత్తించింది. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
బంగారు, వెండి ఆభరణాల కోసమే హత్యలు
కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ వచ్చనూరులో జరిగిన ఇద్దరు వృద్ధురాళ్ల మరణాల వెనుక దాగిన మిస్టరీ వీడింది. అక్టోబర్ 31న జరిగిన ఓ హత్య కేసును విచారణ చేసిన పోలీసులు, ఆగస్టు 16న మృతి చెందిన మరో వృద్ధురాలిది కూడా హత్యేనని తేల్చారు. వీరి ఒంటిపై ఉన్న బంగారు, వెండి ఆభరణాల కోసమే ఈ హత్యలు జరిగినట్లు విచారణలో తేలింది. వృద్ధులు చనిపోతే ఎవ్వరూ అనుమానించరని నిందితులు పక్కా స్కెచ్తో ఆయుధాలు ఉపయోగించకుండా ఊపిరి ఆడకుండా చేసి సహజమరణంలా చిత్రీకరించారు. కానీ వరుసగా కేవలం మూడు నెలల వ్యవధిలో ఇద్దరూ ఒకే విధంగా మృతి చెందడంతో కుటుంబసభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. చివరకు వారి అనుమానమే నిజమైంది.
వృద్ధురాళ్లకు ఊపిరాడకుండా చేసి
వచ్చనూరు గ్రామంలో నివాసముంటున్న ఉప్పులేటి లక్ష్మి పిల్లలంతా ఎవరికి వారుగా ఉండటంతో ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటోంది. అక్టోబర్ 31న అనుమానస్పద స్థితిలో మృతిచెందింది. 80 ఏళ్లు పైబడటంతో మొదట అంతా సహజమరణంగా భావించారు. కానీ మూడు నెలల కిందట అదే గ్రామానికి చెందిన వారి సమీప బంధువు ఉప్పులేటి భూదమ్మ అనే 103 ఏళ్ల వృద్ధురాలు కూడా అదే విధంగా చనిపోయింది. దీంతో కుటుంబసభ్యులు లక్ష్మీ మరణంపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మృతురాలి కాల్ డేటా ఆధారంగా నిందితుడు మద్దూరి సాయిగా గుర్తించారు. తన ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించుకునేందుకు సాయి తన సహచరులతో కలిసి వృద్ధురాళ్లకు ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేసినట్లు తేల్చారు.
ఎవరికీ అనుమానం రాకపోవడంతో మరో హత్య
ఆగస్టు 16న భూదమ్మను హత్య చేసిన సాయి, ఆమె ఒంటిపై ఉన్న వెండి కడియాలు, ముక్కుపుడకలు దొంగిలించాడు. వాటిని పవన్ సాయంతో మణికంఠ అనే వ్యక్తికి విక్రయించి సొమ్ము చేసుకున్నాడు. మొదటి హత్యతో ఎవరికీ అనుమానం రాకపోవడంతో నిందితులు మరో నేరానికి పథకం వేసి ఉప్పులేటి లక్ష్మి ఇంట్లోకి చొరబడి ఆమెకు ఊపిరాడకుండా చేసి చంపారు. ఆమె వద్ద నుంచి వెండి కడియాలు, బంగారు గొలుసు, చెవి కమ్మలను అపహరించారు. ఇది కూడా మొదటి కేసులాగే అవుతుందని నిందితులు భావించారు. కానీ పోలీసుల ఎంట్రీతో సీన్రివర్స్ అయ్యింది. ఫలితంగా ఒక కేసు దర్యాప్తు కోసం వచ్చిన పోలీసులు రెండు హత్యల మిస్టరీని ఛేదించారు.
ఆభరణాలను పలు చోట్ల విక్రయించి
చోరీ చేసిన సొత్తును నిందితులు కొంత కరీంనగర్లో, మరికొంత హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్లో విక్రయించినట్లు విచారణలో పోలీసులు గుర్తించారు. అలుగునూర్ చౌరస్తా వద్ద వాహన తనిఖీల్లో నిందితులు సాయి, కిన్నెర రాజును అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారు ఇచ్చిన సమాచారంతో పవన్, ఎల్కతుర్తి రాజులను అరెస్ట్ చేసి పరారీ ఉన్న మణికంఠ కోసం గాలిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
"ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు సాయి, మరో ఇద్దరితో కలిసి వృద్ధురాలిని హత్య చేసేందుకు పథకం రచించాడు. మరో ఇద్దరు ఆభరణాలు విక్రయించేందుకు సాయం చేశారు. వృద్ధులను హతమార్చి, ఆభరణాలను అపహరించి వాటిని అమ్మి సొమ్ము చేసుకున్నారు. ఇదే నేపథ్యంలో గతంలో ఉప్పులేటి బూదమ్మ (103)ను హత్య చేశారు. నిందితులంతా నిరుద్యోగులు, అవసరాల కోసం అప్పులు చేస్తున్నారు. వీటిని తీర్చేందుకు ఈ తరహా హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. నిందితులపై కుటుంబ పర్యవేక్షణ కరవైంది దీంతో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు"
- గౌస్ ఆలం, సీపీ, కరీంనగర్ కమిషనరేట్
పట్టబడ్డవారంతా 30 ఏళ్లలోపు వారే
ఈ కేసుల్లో పట్టుబడ్డ యువకులంతా 30 ఏళ్లలోపు వారేనని పోలీసులు తెలిపారు. చెడు వ్యసనాలకు బానిసై అప్పులు చేస్తూ వాటిని తీర్చేందుకు వృద్ధులను టార్గెట్ చేశారన్నారు.
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