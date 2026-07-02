'ఈగల్' 30 రోజులు కష్టపడి పట్టుకుంటే - పోలీసుల నుంచి 5 నిమిషాల్లో తప్పించుకున్నాడు
పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్న నిందితుడి పరార్ - శౌచాలయం వెంటిలేటర్ నుంచి బయటకు దూకి పారిపోయిన నిందితుడు - తీవ్రంగా గాలిస్తున్న పోలీసులు
Published : July 2, 2026 at 12:52 PM IST
Accused Escaped From Police : పోలీసులు ఎన్నో విధాలుగా వెతికి నిందితులను పట్టుకుంటుంటారు. నిందితులు తమ అతి తెలివి ప్రదర్శించి జైలు నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఇలాంటివి సినిమాల్లో చూస్తుంటాం. అయితే అప్పుడప్పుడు నిజ జీవితంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటుంటాయి. నార్సింగి పీఎస్ పరిధిలోని ఈ ఘటనే ఇందుకు నిదర్శనం.
తెలంగాణ ఈగల్ నెల రోజుల పాటు ఎంతో శ్రమించి పట్టుకున్న నిందితుడు పారిపోయాడు. నార్సింగి పోలీసుల కళ్లుగప్పి 5 నిమిషాల్లో పరారయ్యాడు. కడుపు నొప్పి వస్తోందంటూ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాలని నిందితుడు కట్టుకథ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత పోలీస్స్టేషన్లోని శౌచాలయం వెంటిలేటర్ నుంచి బయటకు దూకి పారిపోయాడు. ఈ ఘటన నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్లో మంగళవారం రాత్రి వెలుగులోకి వచ్చింది. కస్టడీలో ఉన్న వ్యక్తి తప్పించుకోవడాన్ని పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లోని అత్తాపూర్కు చెందిన సయ్యద్ ముజఫర్ అలీ (28) చిన్నతనంలోనే దారి తప్పాడు. డబ్బు కోసం అడ్డదారులు తొక్కడం ప్రారంభించి గంజాయికి అలవాటుపడ్డాడు. సొంతంగా హ్యాషిష్ ఆయిల్ విక్రయించడం చేసేవాడు. నిందితుడు జైలుకు వెళ్లి వచ్చినప్పటీ తన దందాను మాత్రం ఆపలేదు.
హ్యాషిష్ ఆయిల్ స్వాధీనం : ఇటీవల కాలంలో కొందరు మత్తు పదార్థాల వినియోగదారులను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. అయితే వారికి ముజఫర్ అలీ వాటిని సరఫరా చేసినట్లు గుర్తించారు. దాదాపు 30 రోజులుగా నిందితుడి కదలికల మీద దృష్టి సారించిన తెలంగాణ ఈగల్, మంగళవారం ఆకస్మికంగా దాడి చేసి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుంది. 940 గ్రాముల హ్యాషిష్ ఆయిల్ స్వాధీనం చేసుకుంది. ముజఫర్ అలీని కొద్దిసేపు విచారించిన అధికారులు, అనంతరం నార్సింగి ఠాణాలో అప్పగించారు. బుధవారం రిమాండ్కు తరలించాల్సి ఉంది.
శౌచాలయం నుంచి పరారైన నిందితుడు : అయితే ముజఫర్ అలీని ఉంచిన ఠాణాలో శౌచాలయంలో వెంటిలేటర్ మరమ్మతుకు గురైనట్లు నిందితుడు గుర్తించాడు. మొదట కడుపు నొప్పి వస్తుందని సిబ్బంది ముందు నటిస్తూ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని కోరాడు. పోలీసులు నిజమేనని భావించడంతో జైలు గది నుంచి బయటకు తీసుకుని వచ్చారు. అనంతరం మూత్ర విసర్జన కోసమంటూ నిందితుడు శౌచాలయంలోకి వెళ్లాడు.
వెంటిలేటర్కు అద్దాలు లేకపోవడంతో అందులోంచి దూకి పారిపోయాడు. ముజఫర్ తప్పించుకోవడానికి గల కారణాలేంటని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఠాణా పరిధిలో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పరిశీలిస్తున్నారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సిబ్బందిపై పోలీస్ అధికారులు ఆగ్రహంగా ఉన్నారు. డ్రగ్స్ దందాలో భాగస్వామ్యమున్న నిందితుడి తల్లి రహిమున్నీసా, సోదరుడు సయ్యద్ మహ్మద్ మదర్ అలీలను బుధవారం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
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