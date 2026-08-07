లడ్డూ కావాలా నాయనా : గణేశ్ లడ్డూ పంచిపెట్టి - రూ.కోట్లలో కొట్టేశాడు
గతేడాది గణేశ్ లడ్డూ వేలంలో రూ.51 లక్షలకు సొంతం - అందరితో స్నేహంగా ఉంటూ పెట్టుబడి పేరుతో మోసం - నెలకు 6 శాతం వడ్డీ ఇస్తానని ఆశచూపిన నిందితుడు
Published : August 7, 2026 at 12:38 PM IST
Investment Fraud in Hyderabad : ముందుగా డబ్బున్న వాళ్లలా అందరికీ పరిచయం అవుతారు. నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి ప్రతి ఒక్కరి నమ్మకం చూరగొంటారు. 'మా వ్యాపారంలో మీరూ పెట్టుబడి పెట్టి లాభాలు పొందండి' అంటూ ఆశ చూపుతారు. నిజమని నమ్మి డబ్బులు చేతికిస్తే తక్షణం మాయమైపోతారు. ఈ తరహా మోసాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నానాటికీ పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ తరహాలోనే హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలిలో చోటు చేసుకున్న ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
రూ.51 లక్షలకు గణేశ్ లడ్డూ సొంతం : మైహోం భూజాలో గత సంవత్సరం గణేశ్ లడ్డూ వేలం నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న కొండపల్లి గణేశ్ అనే వ్యక్తి రికార్డు స్థాయిలో రూ. 51 లక్షలకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. అయితే తాజాగా ఆయనపై సైబరాబాద్ ఈవోడబ్ల్యూలో కేసు నమోదైంది. పోలీసులు, బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
కొండపల్లి గణేశ్ అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలోని మైహోం భూజాలో నివాసం ఉంటున్నాడు. గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో గణపతి ఉత్సవాల సందర్భంగా మై హోం భూజాలో నిర్వహించిన లడ్డూ వేలంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. రికార్డు స్థాయిలో రూ.51 లక్షలకు స్వామివారి లడ్డూను సొంతం చేసుకున్నారు. అప్పట్లో ఈ అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే స్థానికంగా అందరిలో ధనవంతుడనే పేరు సంపాదించుకున్నాడు.
నెలకు 6 శాతం వడ్డీ ఆశ చూపి మోసం : వేలం అనంతరం అపార్టుమెంట్ల సముదాయంలోని నివాసితులకు లడ్డూ ప్రసాదాన్ని పంచిపెట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే బోయిన్పల్లి కిరణ్ అనే వ్యక్తి ద్వారా ఈ అపార్ట్మెంట్లలో నివాసం ఉంటున్న సిల్వియా, ఆమె భర్త శ్రీనివాస రెడ్డితో గణేశ్కు పరిచయం ఏర్పడింది. కొన్నాళ్లకు గణేశ్, కిరణ్లు తాము ఓ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించామని సిల్వియా దంపతులకు చెప్పారు. దీనిలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని కోరారు. దీనికి బదులుగా నెలకు 6 శాతం చొప్పున లాభం ఇస్తామని వారిని నమ్మించారు. వారి మాటలు నమ్మిన దంపతులు అతడు కోరిన విధంగా రూ.31 లక్షలు పంపారు.
లాభాల గురించి అడిగిన ప్రతిసారి తప్పించుకునే ప్రయత్నం : కొద్దిరోజులు గడిచాక సిల్వియా దంపతులు లాభాల గురించి అడగటం ప్రారంభించారు. అయితే విషయ ప్రస్తావన వచ్చిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక సాకు చెప్పి గణేశ్, కిరణ్లు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. విషయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. మరి కొన్నాళ్లు గడవగా కనీసం ఫోన్లకు స్పందించడం మానేశారు. చివరికి ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో గణేశ్, కిరణ్ ఇద్దరూ భూజాలోని నివాసాలను ఖాళీ చేశారు. దీంతో తాము మోసపోయినట్లు సిల్వియా దంపతులు గ్రహించారు.
ఇదే తరహాలో రూ.3.45 కోట్లు వసూలు చేసి పరార్ : వారి గురించి ఆరా తీయగా వీరిద్దరూ ఇదే తరహాలో మరి కొందరిని మోసగించినట్లు తెలిసింది. ఇలా ఐదుగురి నుంచి మొత్తం రూ.3.45 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు గుర్తించారు. వారిలో కొందరు విశ్రాంత ఉద్యోగులు జీవితాంతం సంపాదించిన డబ్బును గణేశ్కు ఇచ్చారు. మరికొందరినీ ఇదే తరహాలో మోసగించినట్లు తెలుసుకొని బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
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