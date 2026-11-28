ఇన్స్టాగ్రామ్లో సంపన్న వైద్యుడినంటూ యువతితో పరిచయం - కట్ చేస్తే జైలు పాలు
Fake Instagram Marriage Fraud In Hyderabad: ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన యువతిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించిన యువకుడు డబ్బులు, బంగారు ఆభరణాలు కాజేశాడు. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కుమారుడితో పాటు తల్లిని అరెస్టు చేశారు.
Published : November 28, 2026 at 4:47 PM IST
సోషల్ మీడియా పరిచయాలను ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త తరహా మోసాలకు తెరతీస్తున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో నకిలీ ఖాతా సృష్టించి తాను సంపన్న వైద్యుడినంటూ ఓ యువతిని యువకుడు నమ్మించాడు. అనంతరం పెళ్లి చేసుకుంటానని మాయమాటలు చెప్పి లక్షల రూపాయలు కాజేశాడు. తన కుటుంబంలో అత్యవసర పరిస్థితులు ఉన్నాయంటూ నగదుతో పాటు బంగారు ఆభరణాలను కూడా యువతి నుంచి తీసుకున్నాడు. అక్కడికి ఆశ చావక చివరకు క్రెడిట్ కార్డు ఓటీపీలు దుర్వినియోగం చేసి మరో రుణం పొందాడు. ఈ మోసంలో నిందితుడికి అతని తల్లి కూడా సహకరించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు తల్లీ కుమారుడిని అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రూ.10లక్షలు తీసుకున్న నిందితుడు
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం, పెళ్లి పేరుతో నమ్మకం కల్పించి ఆ తర్వాత అందినకాడికి దోచుకోవడం జాజుల గుణవంత్ అనే యువకుడి నైజం. జాజుల గుణవంత్ ఓ గిటారిస్ట్, మోడల్కు సంబంధించిన ఫొటోలను సేకరించి వాటితో సోషల్ మీడియాలో నకిలీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాను తెరిచాడు. తాను సంపన్న వైద్యుడినంటూ 24 ఏళ్ల మహిళా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగినిని పరిచయం చేసుకున్నాడు. ఆ పరిచయాన్ని ప్రేమ వరకు తీసుకెళ్లాడు.
అత్యవసర పరిస్థితులు అంటూ నాటకం
క్రమంగా ఆమె నమ్మకాన్ని సంపాదించి పెళ్లి ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చాడు. ఆ తర్వాత కుటుంబంలో వివిధ అత్యవసర పరిస్థితులు ఉన్నాయంటూ డబ్బులు అవసరమని చెప్పి విడతలవారీగా రూ.10.05 లక్షలు తీసుకున్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా బంగారు ఆభరణాలను కూడా పంపించాలని కోరాడు. ర్యాపిడో కొరియర్ సేవ ద్వారా బాధితురాలి నుంచి బంగారు నగలను తెప్పించుకున్నాడు.
బంగారు ఆభరణాలు, సెల్ఫోన్ స్వాధీనం
మరోవైపు బాధితురాలి హెచ్డీఎఫ్సీ క్రెడిట్ కార్డును కూడా మోసపూరితంగా సంపాదించి ఓటీపీలను దుర్వినియోగం చేసి రూ.2.16 లక్షల రుణం పొందాడు. ఈ వ్యవహారంలో గుణవంత్కు అతని తల్లి సురేఖ కూడా సహకరించినట్లు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గుర్తించారు. పెళ్లి సంబంధాన్ని నిజమని నమ్మించేలా బాధితురాలితో మాట్లాడటంతో పాటు మోసం ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును డిజిటల్ చెల్లింపుల ఖాతాల ద్వారా స్వీకరించినట్లు అభియోగాలున్నాయి. ఈ మోసాలను పసిగట్టిన బాధితురాలు సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. పోలీసులు విచారణ చేపట్టి తల్లీ కుమారుడిని అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి నుంచి పోలీసులు 20 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, సెల్ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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