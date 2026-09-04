గుంటూరు బాలిక కిడ్నాప్ కేసులో కీలక పరిణామం - హరియాణాలో నిందితుడి అరెస్ట్
బాలిక కిడ్నాప్ కేసులో షేక్ జాన్ సైదా అరెస్టు - నిందితుడిని హరియాణాలోని కర్నాల్లో పట్టుకున్న పోలీసులు - బాలిక ఆచూకీ లభించటంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న గుంటూరు పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 10:18 PM IST
Shaik John Saida Arrested on 10th Class Girl kidnapping Case : గుంటూరు జిల్లాలో కలకలం సృష్టించిన బాలిక కిడ్నాప్ కేసులో నిందితుడు షేక్ జాన్ సైదాను పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేశారు. హర్యానా రాష్ట్రంలోని కర్నాల్ నగరంలో సైదాను అరెస్టు చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ తెలిపారు. గుంటూరులోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో 10వ తరగతి చదువుతున్న బాలికతో జాన్ సైదా ఇంస్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం పెంచుకున్నాడు. విద్యార్థినికి మాయమాటలు చెప్పి జూన్ 9న తనతోపాటు తీసుకెళ్లాడు. ట్యూషన్కు వెళ్లి వస్తానని చెప్పిన బాలిక ఇంటికి రాకపోవటంతో పోలీసులు గాలించారు. ఆచూకీ దొరక్కపోవటంతో పట్టాభిపురం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇంస్టాగ్రాంలో బాలికతో జరిపిన సంభాషణల మేరకు షేక్ జాన్ సైదా బాలికను తీసుకెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే సైదాను పట్టుకుని బాలికను తల్లిదండ్రులకు అప్పగించటంలో పోలీసులు ఉదాసీనంగా వ్యవహరించారు. దీంతో బాలిక తండ్రి హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. హైకోర్టు ధర్మాసనం పోలీసుల తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆ తర్వాత కేసు విచారణకు సిట్ వేస్తున్నట్లు డీజీపీ తెలిపారు. అయినా బాలిక ఆచూకి దొరక్కపోవటంతో హైకోర్టు దర్మాసనం డీజీపీ పనితీరుపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి కంటే ఎక్కువ పనిచేస్తున్నారా? అని ప్రశ్నించింది. దీంతో సోమవారం కల్లా బాలికను తీసుకొస్తామని హైకోర్టుకు పోలీసులు నివేదించారు. ఆ మేరకు ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. నిందితుడు జాన్ సైదా సెల్ ఫోన్లు, సిం కార్డులు తరచుగా మార్చటంతో ఆచూకీ కనుక్కోవటం కష్టమైంది. సిగ్నల్ ఆధారంగా పోలీసులు అక్కడకు వెళ్లేసరికి జారుకుంటున్నాడు. గురువారం రాత్రి బాలిక ఇంస్టాగ్రాం నుంచి తల్లికి కాల్ రావటంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. చివరికి ఆ సిగ్నల్ హర్యానాలోకి కర్నాల్ నుంచి వచ్చినట్లు గుర్తించి పోలీసులు అక్కడకు వెళ్లారు.
అనంతరం మూడు బృందాలు విడిపోయి వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో గాలించారు. ఎట్టకేలకు ఓ హోటల్లో జాన్ సైదాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. బాలికను రక్షించారు. ఇద్దరినీ తీసుకుని ఛండీఘడ్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి ఈ రాత్రికే శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి రానున్నారు. రేపు(శనివారం) నాడు బాలికను తల్లిదండ్రులకు అప్పగించే అవకాశముంది.
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