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గుంటూరు బాలిక కిడ్నాప్‌ కేసులో వీడిన మిస్టరీ - లవ్‌ జిహాద్‌​ కోణం ఉందా?

బాలిక తల్లి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతాకు వచ్చిన మిస్‌డ్‌ కాల్‌ ద్వారా హరియాణా రాష్ట్రంలోని కర్నాల్‌లో బాలిక, జాన్‌ సైదాను అరెస్టు - ప్రస్తుతం తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో అమ్మాయి

Shaik Jaan Saida Arrested Guntur Girl Kidnap Case
బాలిక కిడ్నాప్‌ కేసులో నిందితుడు జాన్‌ సైదాను అరెస్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 9:57 PM IST

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Accused Shaik Jaan Saida Arrested Guntur Girl Kidnap Case: గుంటూరు పట్టాభిపురం పరిధిలో బాలిక కిడ్నాప్‌ కేసులో నిందితుడు జాన్‌ సైదాను అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించినట్లు ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌ తెలిపారు. బాలిక తల్లి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతాకు వచ్చిన మిస్డ్​ కాల్‌ ద్వారా హరియాణా రాష్ట్రంలోని కర్నాల్‌లో బాలిక, జాన్‌ సైదాను అరెస్టు చేశామని ఎస్పీ చెప్పారు. ఓఎల్‌ఎక్స్‌లో పెట్టిన బైక్‌ కొనేందుకు కర్నాల్‌కి వెళ్లి నెల రోజులుగా అక్కడే ఉంటున్నారని వివరించారు. కేసులో లవ్‌ జిహాద్‌ కోణం లేదన్న ఎస్పీ ఇద్దరూ రెండేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారని, అంగీకారంతోనే బాలిక అతనితో వెళ్లిందని చెప్పారు.

గుంటూరు బాలిక కిడ్నాప్‌ కేసులో వీడిన మిస్టరీ - లవ్​ జీహాద్​ కోణం ఉందా? (ETV Bharat)

వెళ్లేటప్పుడు తీసుకెళ్లిన బంగారాన్ని హైదరాబాద్‌లో రూ.7 లక్షలకు అమ్మారని ఆ డబ్బుతోనే 4 రాష్ట్రాల్లో తిరిగారని వెల్లడించారు. ఇద్దరికీ సాంకేతికతపై బాగా అవగాహన ఉండటంతో ఫోన్‌ వాడకుండా కేవలం ఇంటర్‌నెట్‌నే వినియోగించారని అందుకే ఇంత సమయం పట్టిందని చెప్పారు. బాలిక ప్రస్తుతం తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో ఉందన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో జాన్ సైదా తల్లిదండ్రుల ప్రమేయం కూడా ఉండటంతో వారిని కూడా కేసులో చేర్చామన్నారు.

అసలేెం జరిగిందంటే: పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మూడు నెలలుగా పోలీసుల కళ్లుగప్పి తిరుగుతున్న కిడ్నాపర్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతా నుంచి చేసిన ఓ మిస్డ్‌కాల్‌ పట్టించింది. గుంటూరు నగరంలో పదో తరగతి చదువుతున్న బాలికను అపహరించిన షేక్‌ జాన్‌సైదా ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కాడు. నిందితుడు మూడు నెలల పాటు పెద్దగా సెల్‌ఫోన్‌ కాల్స్‌ చేయకుండా మెసేజ్‌లకు ఇన్‌స్టా ఖాతాలను వాడటం తరచూ స్థావరాలు మారుస్తూ పోలీసులకు దొరక్కుండా సవాల్‌ విసిరాడు. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీల ఆధారంగా అతడి కదలికలు గుర్తించి, దర్యాప్తు బృందం అక్కడికి వెళ్లేసరికి తప్పించుకుని ఇతర ప్రాంతాలకు పారిపోతున్నాడు. చివరకు నిందితుడు, బాలిక హరియాణా రాష్ట్రం కర్నాల్‌ బుధాఖేరాలోని ఓ హోటల్‌లో ఉన్నట్లు గుర్తించి శుక్రవారం రాత్రి పట్టుకున్నారు.

మరోపక్క, బాలిక అదృశ్యంపై ఆమె తండ్రి ఇటీవల హైకోర్టులో హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌ వేయగా హైకోర్టు ధర్మాసనం పోలీసుల దర్యాప్తు తీరుపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసి, విచారణను వచ్చే సోమవారానికి వాయిదా వేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో గురువారం రాత్రి బాలిక ఇన్‌స్టా ఖాతా నుంచి మరోసారి తల్లిదండ్రులకు మిస్డ్‌కాల్‌ వచ్చింది. ఆ వెంటనే ఫోన్‌ స్విచ్చాఫ్‌ అయింది. దాని ఆధారంగా పోలీసు ఐటీ విభాగం దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. జాన్‌సైదా పదేపదే ఇన్‌స్టా ఖాతాలు మారుస్తున్నా అతడి లోకేషన్‌ను గుర్తించారు. దాని ఆధారంగా శుక్రవారం ఉదయాన్నే పోలీసు బృందం హరియాణా వెళ్లి, స్థానిక పోలీసుల సహకారంతో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుంది. అక్కడి నుంచి వారిని తీసుకుని గుంటూరుకు బయలుదేరారు. ఒక రోజు వ్యవధిలో జాన్‌సైదా రెండు ఇన్‌స్టా ఖాతాలు మార్చినట్లు గుర్తించారు. మొత్తంగా బాలిక మూడు, జాన్‌సైదా ఏడు చొప్పున ఇన్‌స్టా ఖాతాలు వినియోగించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.

ట్రాప్​ చేశాడు - తీసుకెళ్లాడు: జాన్‌ సైదా బాలికను పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం ట్రాప్‌ చేశాడు. జూన్‌ 9న బాలికను అతడు అపహరించగా అంతకుముందు వారం పాటు గుంటూరులోని మడతమంచాల లాడ్జిలో బసచేసి అన్నీ సమకూర్చుకున్నాడు. ఆన్‌లైన్‌లో ఓ సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ ద్విచక్ర వాహనాన్ని చూసి కొన్నాడు. ఓ దుకాణదారు నుంచి సిమ్‌లు సమకూర్చుకున్నాడు. వాటితో వారం పాటు బాలిక ఇంట్లో ఉన్న సెల్‌ఫోన్‌కు మెసేజ్‌లు పంపిస్తూ ఆమెను ట్రాప్‌ చేశాడు. బాలిక ఇంటి నుంచి వెళ్లేటప్పుడు ఆ సెల్‌ఫోన్‌లోని మెసేజ్‌లన్నీ తొలగించి, దాన్ని మురుగు కాలువలో పడేసింది. బాలికను జాన్‌సైదా మొదట ద్విచక్ర వాహనంపై నెల్లూరు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ తన స్నేహితుడైన మెకానిక్‌ వద్ద ఆశ్రయం పొందారు.

నెల్లూరులో దుస్తులు కొనుగోలు చేశారు. ద్విచక్ర వాహనాన్ని అక్కడే వదిలేసి, ఆదోనిలో ఉన్న మరో స్నేహితుడికి దాన్ని తీసుకెళ్లాలని మెసేజ్‌ పంపాడు. తర్వాత చెన్నై, కోయంబత్తూరు, కేరళ వెళ్లి హైదరాబాద్‌ చేరుకున్నారు. హైదరాబాద్‌లో బంధువు ఇంట్లో ఆశ్రయం పొందారు. నగరంలో నాలుగైదు దుకాణాల్లో బంగారం అమ్మడానికి ప్రయత్నించారు. నిందితుడికి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు ఒకరు, బంధువు ఒకరు సహకరించడంతో ఇన్నాళ్లూ తప్పించుకు తిరుగుతూ చివరికు హరియాణా చేరుకున్నారు. జాన్‌సైదాపై పర్చూరు స్టేషన్‌లో 2025లో ఓ వ్యక్తిపై దాడి చేసిన కేసు కూడా ఉంది.

'జాన్​సైదాను అరెస్టు చేసి రిమాండ్​కు తరలించాం. బాలిక ప్రస్తుతం తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో ఉంది. రెండేళ్ల నుంచి బాలిక, జాన్ సైదాతో సంబంధాలు ఉన్నాయి. బాలికను ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా అడిగినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ వ్యవహారంలో జాన్​ సైదా తల్లిదండ్రుల ప్రమేయం కూడా ఉండటంతో వారిని కూడా కేసులో చేర్చాం.' -వకుల్ జిందాల్, గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ

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