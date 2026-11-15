'డబ్బులడిగితే నీ ఫొటోలు బయటపెడతా' - వ్యాపార లావాదేవీల పేరిట మహిళపై లైంగిక దాడి!
Rape Case in Panjagutta : వ్యాపారా లావాదేవీల్లో మహిళకు నిందితుడు పరిచయమయ్యాడు. వారి మధ్య వ్యాపార బకాయిల చెల్లింపుల విషయంలో వివాదాలొచ్చాయి. దీంతో ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించిన నిందితుడు లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు.
Published : November 15, 2026 at 2:57 PM IST
వ్యాపార లావాదేవీల ద్వారా పరిచయమైన మహిళను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించాడు. ఆమెను లైంగికంగా వేధించి, వ్యక్తిగత ఫొటోలను బయటపెడతానని బెదిరించినట్లు వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పంజాగుట్ట పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ముంబయిలోని మహిమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో 42 ఏళ్ల మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నమోదైన జీరో ఎఫ్ఐఆర్ను అధికార పరిధి ఆధారంగా హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఫొటోలు బయటపెడతానని బెదిరింపులు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, డ్రై ఫ్రూట్స్, సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారం నడుపుతున్న బాధిత మహిళకు 2024 జులైలో వ్యాపార లావాదేవీల ద్వారా నిందితుడు పరిచయమయ్యాడు. ఈ క్రమంలో పెద్ద మొత్తంలో వ్యాపార బకాయిల చెల్లింపు విషయంలో వివాదాలు తలెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుల్లో ఒకరు తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించాడని బాధితురాలు తెలిపారు.
ఆమె గత సంవత్సరం ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో హైదరాబాద్ వచ్చిన సమయంలో తనపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని బాధితురాలు ఆరోపించారు. బకాయిలు చెల్లించాలని అడిగిన ప్రతిసారి తన వ్యక్తిగత ఫొటోలను బయటపెడతానని బెదిరించినట్లు ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు
ఈ కేసులో వాస్తవాలను నిర్ధారించుకునేందుకు పోలీసులు అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బ్యాంకు లావాదేవీల వివరాలు, వ్యాపార ఇన్వాయిస్లు, హోటల్ బస రికార్డులు, డిజిటల్ సంభాషణలు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ భరోసా కేంద్రం ద్వారా బాధితురాలికి అవసరమైన సహాయం అందిస్తున్నారు. లభించిన సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించి నిందితుల పాత్రను నిర్ధారించిన అనంతరం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పంజాగుట్ట పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
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