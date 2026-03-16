కడియంలో మహిళపై సామూహిక హత్యాచారం - నిందితులకు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష

2024లో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని కడియంలో మహిళపై హత్యాచారం కేసులో తీర్పు వెల్లడి - అత్యాచారం చేసి చంపిన నలుగురు యువకులకు యావజ్జీవ శిక్ష - చనిపోయే వరకు జైలులోనే ఉంచాలంటూ తీర్పు

Published : March 16, 2026 at 7:40 PM IST

Accused Sentenced to Life Imprisonment in Gang Rape Case: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని కడియంలో 2 ఏళ్ల క్రితం (2024)లో మహిళపై జరిగిన సామూహిక హత్యాచారం కేసులో రాజమహేంద్రవరం జిల్లా కోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. సమాజాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసిన ఈ ఘటనలో నలుగురు నిందితులకు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.

కడియం మండలం బుర్రిలంకలో 2024 అక్టోబర్‌లో వివాహిత అత్యాచారం, హత్య కేసు సంచలనం రేపింది. 2024 అక్టోబర్ 15 తేదీన నర్సరీలో పనికి వెళ్లిన మహిళ తిరిగి ఇంటికి రాకపోవడంతో ఆమె భర్త ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది. చుట్టుపక్కల వెతికినా ఆమె ఆచూకీ దొరక్కపోవడంతో 2024 అక్టోబర్ 16న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు 2024 అక్టోబర్ 17న మహిళ మృతదేహాన్ని చొప్పల్ల లాకులు వద్ద గుర్తించారు. కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. ఆ తర్వాత నిందితులు బుర్రిలంక గ్రామానికి చెందిన దేవర యేసు, వెలుబుడి ప్రవీణ్, లోకిన జయప్రసాద్, పొట్టిలంక గ్రామానికి చెందిన దాసరి సురేష్ లొంగిపోయారు. నర్సరీలో సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఒప్పుకున్నారు.

ఆ తర్వాత పూర్తి ఆధారాలతో పోలీసులు ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేశారు. ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ కోర్టు 11 నెలల్లోనే విచారణ పూర్తి చేసింది. ఈ రోజు 4వ అదనపు జ్యుడీషియల్ కోర్ట్ జడ్జి బెన్నం నాయుడు నలుగురికి శిక్ష ఖరారు చేశారు. చనిపోయే వరకూ జైల్లోనే ఉంచేలా నిందితులు నలుగురికి జీవిత ఖైదు 6000 రూపాయల జరిమాన విధిస్తూ సంచలన తీర్పు వెల్లడించారు. మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడే వారికి ఈ తీర్పు హెచ్చరిక లాంటిదని తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్‌ చెప్పారు.

ఇలాంటి క్రైంలో నేరం జరిగిన వెంటనే శిక్ష విధించినట్లయితే అప్పుడు సమాజానికి ఒక సందేశం ఇవ్వడం జరుగుతుందని పాస్ట్రాక్​లో పెట్టడం జరిగింది. ముద్దాయిలని, సాక్షులని సమయానికి కొర్టుకు హాజరయ్యేలా చేస్తే సమయానికి తీర్పు వస్తుంది. ఇదంతా 11 నెలలలో పూర్తయింది. ఇంక ట్రైయిల్ కూడా పర్తయింది. కాని కోర్టు తీర్పు ఇవ్వడానికి 2 నెలలు సమయం తీసుకుంది. చివరికా నేరానికి సంబంధించి ఈ రోజు తీర్పు రావడం జరిగింది. నలుగురు నిందితులకు కూడా జీవత ఖైడు విధించడం జరిగింది.- నరసింహ కిషోర్, ఎస్పీ

అత్యంత వేగంగా పూర్తి: అప్పట్లో ఈ కేసును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పోలీస్ శాఖ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ పర్యవేక్షణలో, డీఎస్పీ భవ్య కిషోర్ ఈ కేసు విచారణను అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేశారు. కేవలం 11 నెలల స్వల్ప వ్యవధిలోనే పక్కా ఆధారాలతో చార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేసి, విచారణను ముగించారు. పక్కా ఆధారాలు, సాక్ష్యాలను కోర్టు ముందు ఉంచడంలో పోలీసులు కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ తీర్పు పట్ల బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంత తక్కువ సమయంలో న్యాయం జరగడం పట్ల పోలీస్ వ్యవస్థపై ప్రజల్లో నమ్మకం పెరిగింది.

