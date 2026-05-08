క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను తలపించే ట్విస్టులు - ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను చంపిన భార్య, చివరికి ఆమె?
అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపిన భార్య - చివరికి ప్రియుడి చేతిలోనే హత్యకు గురైన మహిళ - నిందితుడ్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 9:59 PM IST
Double Murder Due To Illegal Affair in Anantapur District : వివాహేతర సంబంధాలు పచ్చని సంసారంలో చిచ్చుపెడుతున్నాయి. కట్టుకున్న భార్యను కడతేర్చుతున్న మృగాళ్లు ఓ పక్కన ఉంటే మరోవైపు ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తను కాటికి పంపుతున్న మహిళలు రోజరోజుకు పెరిగిపోతున్నారు. క్షణిక సుఖం కోసం ఏర్పడే సంబంధాలు నిండు ప్రాణాలను హరించేస్తున్నాయి. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నవాళ్లేకాదు అన్నెంపున్నెం ఎరుగని వాళ్లు కూడా ఈ అక్రమ సంబంధాలకు బలవుతున్నారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది. ప్రియుడి మోజులోపడి ఓ మహిళ కట్టుకున్న భర్తను దారుణంగా చంపేసింది. చివరికి ప్రియుడి చేతిలోనే హత్యకు గురైంది.
గొంతుకు టవల్ బిగించి హత్య : అనంతపురం నగర సమీపంలో జరిగిన ఒక మహిళ హత్య కేసు విషయంలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను తలపించే విధంగా ట్విస్టులు బయటపడ్డాయి. ఏప్రిల్ 17న సిండికేట్ నగర్లో కూచి రాధా అనే మహిళ హత్యకు గురైంది. ఆమె కుమారుడు సందీప్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు చేపట్టిన రూరల్ పోలీసులు ఈ హత్య చేసింది ఆదినారాయణగా గుర్తించారు. అతన్ని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా తమ మధ్య గత కొన్ని రోజులుగా అక్రమ సంబంధం ఉందని, ఈ విషయంలో విభేదాలు రావడంతోనే ఆమె గొంతుకు టవల్ బిగించి హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడు.
మొహంపై దిండు పెట్టి హత్య : అయితే ఇక్కడ మరో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. రాధా భర్త రవిచంద్ర నాయుడుని కూడా తాము హత్య చేసినట్లు ఆదినారాయణ బయట పెట్టాడు. గతంలో రాధాతో ఉన్న అక్రమ సంబంధానికి ఆమె భర్త రవిచంద్ర నాయుడు అడ్డుగా ఉన్నాడని, మొహంపై దిండు పెట్టి హత్య చేసిన విషయాన్ని పోలీసులకు వెల్లడించారు. అయితే అప్పట్లో రవిచంద్ర నాయుడు అనారోగ్య కారణాలతో మరణించినట్లు రాధా తన పిల్లలకు చెప్పి నమ్మించింది. ఒక హత్య కేసు విచారణలో, మరో హత్య జరిగిన విషయం బయటపడటంతో పోలీసులు విస్తుపోయారు. పోలీసులు రవిచంద్ర నాయుడు మృతదేహాన్ని వెలికితీసి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను ఇన్ఛార్జ్ సీఐ వెంకటేశ్వర్లు వెల్లడించారు.
" ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ఆదినారాయణనను సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా ఈరోజు అరెస్ట్ చేశాం. విచారణ సమయంలో నిందితుడు రాధా, భర్త రవిచంద్ర నాయుడుని చంపినట్లు ఒప్పుకున్నారు. రాధా, ఆదినారాయణ గతంలో అక్రమసంబంధాన్ని కొనసాగించారు. ఈ క్రమంలో వీరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో రాధా గొంతుకు టవల్ వేసి బిగించి హత్య చేసినట్లు ఆదినారాయణ ఒప్పుకున్నాడు. అదేవిధంగా గతంలో రాధాతో ఉన్న అక్రమ సంబంధానికి ఆమె భర్త రవిచంద్ర నాయుడు అడ్డుగా ఉన్నాడని మొహంపై దిండు పెట్టి హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడు. దీంతో రవిచంద్ర నాయుడు మృతదేహాన్ని వెలికి తీసి పోస్టుమార్టం నిర్వహించాం." - వెంకటేశ్వర్లు, ఇన్ఛార్జ్ సీఐ
మరో మహిళతో అల్లుడు సహజీవనం - రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న మామ
ప్రియుడిపై మోజుతో భర్తను చంపిన భార్య - ఆపై రాత్రంతా పోర్న్ వీడియోలు చూస్తూ?