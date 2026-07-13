అంతుచిక్కని నరహంతకుడి ఆచూకీ - నిందితుడి కోసం పోలీసుల ముమ్మర వేట
తిమ్మాపూర్ రైల్వేస్టేషన్లో రైలుకు ఎదురెళ్లిన నిందితుడు - ట్రైన్ దగ్గరకి రాగానే పక్కకు - పథకం ప్రకారమే హత్య చేశాడని దర్యాప్తులో వెల్లడి -నిందితుడు 4 ఫోన్లు, 16 సిమ్కార్డులు ఉపయోగించినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు
Published : July 13, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : July 13, 2026 at 8:08 AM IST
Shabad Murders Accused Latest Update : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన షాబాద్ నరహంతకుడు పార్వతి రాజ్కుమార్ కోసం పోలీసుల వేట ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. పోలీసులు రంగారెడ్డి జిల్లా తిమ్మాపూర్ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో చివరిసారి నిందితుడి కదలికల్ని గుర్తించారు. ఆ తర్వాత ఆచూకీ చిక్కడం లేదు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడు ఆత్మహత్యకు సిద్ధమై విరమించుకున్నట్లు బయటపడింది. ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి రంగారెడ్డి జిల్లా తిమ్మాపూర్ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో రైలుకు ఎదురుగా వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పట్టాల మీద కొద్దిసేపు నిలబడి రైలు దగ్గరికి రాగానే పక్కకు తప్పుకున్నాడు. ఈ చిత్రాలు సమీపంలోని ఒక సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్లాడో అంతు చిక్కడం లేదు.
సొంత కారు వినియోగించకుండా : షాబాద్లో వరుస హత్యలు చేసి మారణకాండ సృష్టించిన నిందితుడు రాజ్కుమార్ క్షణికావేశంలో కాకుండా పక్కా పథకం ప్రకారమే వరుసగా ఆరుగుర్ని కడతేర్చినట్లు పోలీసులు తమ దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఏ సమయంలో హత్య చేయాలి? పక్కింట్లో ఉండే వారు లేని సమయం ఇలా అన్ని విషయాలు పక్కాగా తెలుసుకుని నరమేధం సృష్టించినట్లు బయటపడింది. ఇందులో భాగంగానే నిందితుడు తన సొంత కారుకు బదులు షాద్నగర్కు వెళ్లి సెల్ఫ్ డ్రైవ్ కారు అద్దెకు తెచ్చుకున్నాడు. హత్య తర్వాత పరారయ్యేందుకు అవసరమైతే మార్గమధ్యంలో వదిలేసేందుకు వీలుగా కారు తీసుకున్నాడు.
కత్తికి కొంత మేర తుప్పు : హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తి ముందుగానే సిద్ధం చేశాడు. హైదరాబాద్ లేదా షాద్నగర్లో కత్తి కొనుగోలు చేసి ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. కత్తికి కొంత తుప్పు ఉన్నట్లు క్లూస్ టీమ్ గుర్తించింది. దీన్ని బట్టి పాతబడ్డ కత్తి లేదా ఎక్కడైనా తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. క్షణికావేశంలో అయితే అందుబాటులో ఉన్న కత్తితో ఘాతుకానికి పాల్పడి తన కారులోనే పరారయ్యేవాడు. అద్దె కారు, షాబాద్ సమీప ప్రాంతాల్లో దొరకని కత్తి వినియోగించడం, ఫోన్ను వెంటనే స్విచాఫ్ చేయడం ఆధారంగా నిందితుడు పథకం ప్రకారం అంతా చేసినట్లు దాదాపుగా నిర్ధారణకు వచ్చారు.
పని చేయని 16 సిమ్కార్డులు : ఈ ఘటనలపై రెండు కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు పరారీలో ఉన్న నిందితుడు పార్వతి రాజ్కుమార్ కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. ఘటన తర్వాత శనివారం ఉదయం 10 బృందాలతో గాలిస్తున్న పోలీసులు ఆదివారం అదనంగా మరో నాలుగు బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. సీడీఆర్, ఇతర సాంకేతికత ఆధారంగా రాజ్కుమార్ మొత్తం 4 ఫోన్లు, 16 సిమ్కార్డులు ఉపయోగిస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడింది. ఈ నెల 10వ తేదీ రాత్రి వరుస హత్యల అనంతరం 11.50 గంటలకు నిందితుడు ఫోన్ స్విచాఫ్ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఫోన్లు, 16 సిమ్కార్డుల్లో ఒక్కటి కూడా వినియోగించడం లేదని తేలింది.
రైలులో పరారయ్యాడా? : హత్య తర్వాత 11వ తేదీ ఉదయం 6 గంటలకు రాజ్కుమార్ అద్దె కారులో నందిగామ, కొత్తూరు, షాబాద్ మండలాల్లోని నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో తిరిగాడు. కొత్తూరు మండలం తిమ్మాపూర్ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలోకి రాగానే కారులో పెట్రోల్ అయిపోయింది. నిందితుడు కారు అక్కడే వదిలేశాడు. సమీపంలోనే జాతీయ రహదారి ఉండటంతో అక్కడికెళ్లి పరారయ్యాడు. రైలులో పరారై ఉండొచ్చనే ఉద్దేశంతో జీఆర్పీ పోలీసుల సహకారంతో తిమ్మాపూర్, ఫలక్నుమా సహా కొన్నిస్టేషన్లలో ఫుటేజీలు పరిశీలించారు. ఫలక్నుమా స్టేషన్లో సీసీ కెమెరాలు పని చేయడం లేదు.
శ్రీశైలంలో దొరకని ఆచూకీ : నిందితుడి దగ్గర డబ్బు తక్కువగా ఉందని కుటుంబసభ్యులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో శ్రీశైలం లేదా బెంగళూరు వైపు వెళ్లొచ్చనే ఉద్దేశంతో రెండు బృందాలను అటువైపు పంపారు. గతంలో నిందితుడు శ్రీశైలం వెళ్లి ఎక్కువ రోజులు గడిపాడు. దీంతో అక్కడికెళ్లి గాలించినా నిందితుడు చిక్కకపోవడంతో బృందం వెనుదిరిగింది. దీనికి సమాంతరంగా హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్లే మార్గంలోని హోటళ్లు, లాడ్జీలు, దాబాల్లో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. బస్ స్టేషన్లు, రైల్వేస్టేషన్లలోని ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు.
బాలిక తిరస్కరించిందనే హత్య! : ఈ కేసులో మృతురాలైన బాలికను షాబాద్ మండలం దైవాలగూడ గ్రామంలోని అఖిల్ చెరువు దగ్గర గొంతుకోశాడు. షాబాద్లోని ఇంట్లో బాలిక తల్లి, నానమ్మను చంపిన తర్వాత 5 కిలోమీటర్ల దూరంలోని చెరువు దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఆమెను ఎందుకు హతమార్చాడన్నది అంతులేని ప్రశ్నగా మిగిలింది. తనతో పాటు రావాలంటూ బాలికను బలవంతం చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా కారులో వెంట తీసుకెళ్లినట్లు, దాన్ని తిరస్కరించడం వల్లే గొంతు కోసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. రాజ్కుమార్ తల్లిదండ్రులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు అందర్నీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని రహస్యంగా విచారిస్తున్నారు. హత్యకు ముందు గత కొన్ని నెలలుగా నెలకొన్న పరిస్థితులు, రాజ్కుమార్ నేపథ్యం, మానసిక పరిస్థితి అన్ని విషయాలపైనా పోలీసులు లోతుగా ఆరా తీస్తున్నారు.
షాబాద్ స్టేషన్ సిబ్బంది లేకుండా : ఫ్యూచర్సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్ జోషి, చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేశ్ గౌతమ్ కేసు పురోగతిపై సమీక్షిస్తున్నారు. యోగేశ్ గౌతమ్ షాబాద్ పోలీస్స్టేషన్లో ఉంటూ గాలింపు బృందాలతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు. షాబాద్ పోలీస్స్టేషన్తో సంబంధం లేని పోలీసు సిబ్బందితో దర్యాప్తు చేయిస్తున్నారు. గాలింపునకు ఎస్వోటీ, ఇతర పోలీస్స్టేషన్ల సిబ్బందినే రంగంలోకి దించారు. షాబాద్ ఠాణా సిబ్బందిపై ఆరోపణలతో కమిషనర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు విస్తృతంగా గాలింపు కొనసాగిస్తున్నారు.
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