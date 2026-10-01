మైనర్పై అత్యాచారం కేసులో జైలుకు - బయటికొచ్చి మళ్లీ అఘాయిత్యం - నిందితుడికి 51 ఏళ్ల శిక్ష
మైనర్ బాలికపై ఓ వ్యక్తి పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. శిక్ష అనుభవిస్తున్నా బుద్ధి మార్చుకోకుండా బాలికపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. బెయిల్పై బయటకొచ్చి ఆమెపై మరోసారి దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. న్యాయస్థానం అతడికి జీవిత ఖైదు విధించింది.
Published : October 1, 2026 at 12:43 PM IST
Minor Girl Rape Case in Nalgonda : 8 ఏళ్లలోపు వయసంటే తెలిసీ తెలియనితనంతో ఎవరేది చెప్పినా ఇట్టే నమ్ముతారు. నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తే ముందూ వెనకా ఆలోచించకుండా వారు ఎలాంటి వారైనా స్నేహం చేస్తారు. ఆ బాలికలో సరిగ్గా ఈ అమాయకత్వాన్నే అతను ఆసరాగా చేసుకున్నాడు. ప్రేమ అనే పదానికి అర్థం కూడా తెలియని వయసులో ప్రేమంటూ కల్లబొల్లి కబుర్లతో ఆమెను వెంటాడాడు. మాయమాటలు చెప్పి దారుణానికి ఒడిగట్టాడు.
అందుకు సంబంధించి యావజ్జీవ శిక్ష పడినా అతని బుద్ధి మారలేదు. బెయిల్పై బయటకి వచ్చి కక్షతో మరోసారి తన పైశాచికత్వాన్ని చూపించాడు. ఎవరా వంచకుడు? కక్షతో అతను ఎలాంటి దారుణానికి ఒడిగట్టాడు? అతని వైఖరిని తీవ్రంగా పరిగణించిన న్యాయస్థానం ఎలాంటి శిక్షలు వేసింది? పూర్తి కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నల్గొండ జిల్లా తిప్పర్తి మండలానికి చెందిన షేక్ ఖయ్యూం ఆటో నడుపుతూ జీవనం సాగించేవాడు. స్థానికంగా అదే ప్రాంతానికి చెందిన మైనర్ బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి పలుమార్లు ఆమెపై అత్యాచారం చేశాడు. అతని బెదిరింపులు తాళలేక బాలిక ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. దీనిపై బాధితురాలి తండ్రి తిప్పర్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో 2021లో పోక్సో యాక్ట్ కింద అతనికి శిక్ష పడింది. ఈ ఘటన తర్వాత బాధిత కుటుంబం అక్కడి నుంచి వేరే ఊరికి మకాం మార్చారు. రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న ఖయ్యూం ఇటీవల బెయిల్పై బయటకు వచ్చాడు.
మొదటి కేసుకు 51 ఏళ్ల శిక్ష - రెండో దానికి జీవిత ఖైదు
చేసిన తప్పునకు శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖయ్యూం తన బుద్ధి మార్చుకోకుండా సదరు బాలికపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే బాలిక నివసించే ప్రాంతానికి వెళ్లి ఎవ్వరూ లేని సమయంలో ఆమెను అపహరించుకుని పోయాడు. కొన్ని రోజుల పాటు నిర్భంధించి పలుమార్లు అత్యాచారం చేశాడు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అతనిపై మోపిన అభియోగాలను సాక్ష్యాధారాలతో సహా నిరూపించారు. దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించిన న్యాయస్థానం మొదటి కేసుకు సంబంధించి 51 ఏళ్లు శిక్ష విధించింది. రెండోసారి నమోదైన కేసు ఆధారంగా జీవిత ఖైదు విధించింది.
''తిప్పర్తి పోలీస్ స్టేషన్లో 2023లో కేసు నమోదైంది. ఆ తర్వాత నిందితుడు బెయిల్పై బయటికి వచ్చాడు. మళ్లీ ఆ అమ్మాయిని కలిసే ప్రయత్నం చేసి ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పి కిడ్నాప్ చేశాడు. ఆపై మళ్లీ అత్యాచారం చేశాడు. గతంలో ఉన్న కేసులో కోర్టు 51 ఏళ్లు జైలు శిక్ష వేసింది. ఇప్పుడు మళ్లీ కేసు పెట్టి అభియోగాలను సాక్ష్యాధారాలతో సహా న్యాయస్థానంలో నిరూపించడంతో రెండో కేసులో జీవిత ఖైదు విధించింది.'' - వేముల రంజిత్ కుమార్, స్పెషల్ పీపీ
బాధితురాలికి రూ.7 లక్షల పరిహారం
రెండు కేసుల్లో విధించిన శిక్షలను ఏకకాలంతో అమలు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది. బాధితురాలికి రూ.7 లక్షల పరిహారం ప్రకటించినట్లు నల్గొండ జిల్లా పోక్సో కోర్టు స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వేముల రంజిత్ కుమార్ తెలిపారు. మైనర్లపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడితే కఠిన శిక్షలు తప్పవని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ఒకసారి తప్పు చేసి శిక్ష పడ్డాక నిందితుడు తీరు మార్చుకోకుండా మళ్లీ అదే అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. బెయిల్పై విడుదలై సత్ప్రవర్తనతో మెలగకుండా ఆ బాలిక జీవితాన్ని అగమ్యగోచరంగా మార్చి కుటుంబానికి తీరని వేదనను మిగిలించాడు. చివరకు జీవితాంతం జైల్లోనే మగ్గే పరిస్థితిని తెచ్చుకున్నాడు.
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