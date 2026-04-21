హైదరాబాద్లో నాగర్కర్నూలు జిల్లా రైతుల ధర్నా - రూ.250 కోట్లు వసూలు చేసిన వ్యాపారి
పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు కింద భూములు కోల్పోయిన నిర్వాసితులు - వీరికి సంబంధించిన రూ.250 కోట్ల సొమ్ము కాజేసిన ఫైనాన్స్ వ్యాపారి - 25 గ్రామాలకు చెందిన 3,000 మందికిపైగా బాధితులు
Published : April 21, 2026 at 7:29 PM IST
Finance Scam to Farmers Telangana : రైతుల నుంచి రూ.250 కోట్లు కొట్టేసిన ఘరానా మోసం అందరినీ ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ఎత్తిపోతల పథకం ప్రాజెక్టు కింద నాగర్ కర్నూల్, కొల్హాపూర్కు చెందిన భూమి కోల్పోయిన రైతులకు సంబంధించిన సొమ్మును కాజేసిన ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
మంచి వడ్డీ ఇస్తామని నమ్మబలికి : బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఓం శ్రీ సాయిరాం ఫైనాన్స్ పేరుతో ఇట్యాల సాయిబాబా అనే ప్రధాన నిందితుడు వ్యాపారం చేస్తున్నారు. అతనితో పాటు ఇట్యాల ధనుంజయ్, ఇట్యాల బాలీశ్వర్, ఇట్యాల తుకారాం, నాగం కరుణాకర్ రెడ్డి, నాగం బుచ్చిరెడ్డి, రెవెల్లి జానకిరామ్ రెడ్డి, తాడురి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తులతో కలిసి రూ.250 కోట్ల భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారని బాధిత రైతులు ఆరోపించారు. వీరంతా బాధితుల గ్రామాలకు వచ్చారని చెప్పారు. ఆయా గ్రామాల్లోని రైతులను తక్కువ ధరలో భూములు ఇప్పిస్తామని, మంచి వడ్డీ ఇస్తామని నమ్మబలికారని పేర్కొన్నారు. ఇదే తరహాలో నిర్వాసిత గ్రామాల్లో ప్రచారం నిర్వహించారని చెప్పారు. దీంతో గ్రామాల్లోని ప్రజలు వీరి మాటలను నమ్మారు. సుమారు 25 గ్రామాలకు చెందిన 3,000 మంది భూ నిర్వాసితులు, రైతులకు సంబంధించిన సుమారు రూ.250 కోట్ల నష్ట పరిహారం డబ్బులు కొల్లగొట్టారని వివరించారు.
మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు : రోజులు గడుస్తున్నా వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందనా రాకపోవడంతో వారంతా ఘరానా దొంగల చేతిలో మోసపోయాని గ్రహించారు. చివరిగా రైతులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కాగా హైకోర్టు నిందితుల ఆస్తులు జప్తు చేసినట్లు సమాచారం. ఇందులో భాగంగా నిందితుల్లో ఒకరైన ధనుంజయ్ గుప్తా హైదరాబాద్ కుషాయిగూడ సుభాష్ నగర్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నట్లు గ్రామస్తులకు తెలిసింది. దీంతో మంగళవారం 25 గ్రామాలకు చెందిన సుమారు 300 మంది బాధితులు నిందితుడి ఇంటి ముందు బైఠాయించారు. తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళనకు దిగారు.
వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ : ఈ సందర్భంగా బాధితులకు అండగా పాశం యాదగిరి నిలిచారు. ఆయన మాట్లాడుతూ భూములు కోల్పోయిన రైతులకు న్యాయం చేయాలని ఆర్అండ్ఆర్ ప్యాకేజీ ఇవ్వాలని చట్టం ఉన్నా బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు తుంగలో తొక్కుతున్నాయని పాశం యాదగిరి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ధనుంజయ్ గుప్తా అనే నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఇంత జరుగుతున్నా ప్రభుత్వం, పోలీసులు ఏమి చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. ఇలాంటి నిందితులను సంఘ బహిష్కరణ చేసి కాలనీ నుంచి తరిమికొట్టాలని, సమాజం నుంచి వెలివేయాలని అన్నారు. బాధితులకు అండగా పౌర సమాజం నిలబడి అన్నివిధాలుగా న్యాయం చేయాలని కోరారు.
భవిష్యత్తుకు ఆసరాగా ఉంటుందని : పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు కింద తమ భూములు పోయినందుకు, స్థిరాస్తి పోయినందుకు ఎంతో బాధపడ్డామని బాధిత రైతులు పేర్కొన్నారు. తమ డబ్బులు రాగానే వారి భవిష్యత్తుకు ఆసరాగా ఉంటుందని నిందితుల చేతికి డబ్బులిచ్చామని తెలిపారు. ఇదే తరహాలో మాయమాటలు చెప్పి 25 గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలను మోసగించారని వివరించారు. అందరి నుంచి సుమారు రూ.250 కోట్లు నగదును కాజేశారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు కింద మా భూములు పోయినందుకు, స్థిరాస్తి పోయినందుకు ఎంతో బాధపడ్డాం. మా డబ్బులు రాగానే మా భవిష్యత్తుకు ఆసరాగా ఉంటుందని వీరి చేతికి డబ్బులిచ్చాం. ఇదే తరహాలో 25 గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలను మోసగించారు. మా అందరి నుంచి సుమారు రూ.250 కోట్లు నగదును కాజేశారు" - బాధిత రైతులు
