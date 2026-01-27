ETV Bharat / state

బిర్యానీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి భర్త హత్య - నిందితులు అరెస్టు

భర్త హత్య కేసులో భార్య సహా ముగ్గురి అరెస్టు- పథకం ప్రకారం ఆస్తి రాయించుకుని, అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్రియుడితో కలిసి బిర్యానీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి భర్త హత్య

Accused Arrested in Duggirala Murder Case
Accused Arrested in Duggirala Murder Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 1:11 PM IST

3 Min Read
Accused Arrested in Duggirala Murder Case: వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడనే భర్తకు బిర్యానీలో మత్తు బిళ్లలు కలిపి హత్య చేసిన భార్య, ఆమె ప్రియుడు, వారికి సహకరించిన ఓ ఆర్‌ఎంపీ వైద్యుడిని దుగ్గిరాల పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటన గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరులో జరిగింది. నిందితులు గోపీ, లక్ష్మీ మాధురి, సురేశ్‌లను అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌ తెలిపారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను ఎస్పీ వెల్లడించారు.

బిర్యానీలో నిద్రమాత్రలు కలిపి భర్త హత్య-నిందితుల అరెస్టు (ETV)

'గోపీకి, లక్ష్మీమాధురికి వివాహేతర సంబంధం ఉంది. లక్ష్మీమాధురి భర్త శివనాగరాజును చంపేందుకు వీరు గత నెల రోజుల నుంచి పథకం పన్నారు. ఈ క్రమంలోనే అదును చూసి ఆర్‌ఎంపీ సురేశ్‌ వద్ద గోపీ నిద్రమాత్రలు తీసుకుని లక్ష్మీమాధురికి ఇచ్చాడు. నిద్రమాత్రలను బిర్యానీలో కలిపి శివనాగరాజుకు పెట్టారు. బిర్యానీ తిన్న అనంతరం నిద్రమత్తులో ఉన్న అతడి గుండెపై అప్పడాల కర్రతో కొట్టి చంపారు. ఈ నెల 18న శివనాగరాజు అనుమానాస్పద మృతిపై కేసు నమోదైంది. అతడి మృతదేహంపై ఎలాంటి గాయాలూ లేవు. ఛాతీ ఎముకలు విరిగినట్లు శవపరీక్షలో తేలింది.' - వకుల్​ జిందాల్​,జిల్లా ఎస్పీ

దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరుకు చెందిన లోకం శివనాగరాజు (48)కు లక్ష్మీ మాధురితో 2008లో వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. శివ నాగరాజుకు ఉల్లిపాయల వ్యాపారంలో, ఆన్‌లైన్‌లో షేర్స్‌లో నష్టాలు రావడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అతని భార్య విజయవాడలోని ఓ సినిమా థియేటర్‌లో పనికి వెళ్లిన క్రమంలో అక్కడ సత్తెనపల్లి మండలం గార్లపాడు గ్రామానికి చెందిన కొండవీటి గోపితో ఏర్పడిన పరిచయం వివాహేతర సంబంధంగా మారింది.

భర్త తనను కొడుతూ హింసిస్తున్నాడని తరచూ గోపికి చెపుతుండేది. భర్త ఉల్లిపాయల వ్యాపారం చేయడం ఇష్టం లేని ఆమె భర్తను హైదరాబాద్‌లో కారు ట్రావెల్స్‌ నిర్వహిస్తున్న గోపీ వద్దకు ఉద్యోగానికి పంపించింది. ఈ క్రమంలో భార్య వివాహేతర సంబంధం గురించి శివనాగరాజుకు తెలియడంతో అతడు తిరిగి చిలువూరులోని తన ఇంటికి వచ్చేశాడు. ఈ విషయంలో భార్యను గట్టిగా మందలించాడు.

బిర్యానీలో 30 మత్తు మాత్రలు: నెల రోజుల కిందటే పథకం ప్రకారం తన భర్త పేరుతో ఉన్న ఆస్తిని లక్ష్మీమాధురి తన పేరుతో రాయించుకుంది. ఆ తర్వాత అతడిని హతమార్చాలని ప్రియుడు గోపికి చెప్పింది. దీంతో పథకం ప్రకారం గోపి తన స్నేహితుడు ఫిరంగిపురం మండలం ఎర్రగుంట్లపాడుకు చెందిన ఆర్‌ఎంపీ వైద్యుడు కంబంపాటి సురేష్‌తో కలిసి మత్తు బిళ్లలు తీసుకున్నాడు. ఈ నెల 18వ తేదీన 30 మత్తు బిళ్లలను చపాతీకర్రతో పొడిలా చేసి మటన్‌ బిర్యానీలో కలిపి లక్ష్మీమాధురి భర్తకు పెట్టింది. అత్తమామలకు అనుమానం రాకుండా వారికి సాధారణ బిర్యానీ పంపించింది.

శివనాగరాజు మత్తులోకి వెళ్లగానే ముగ్గురూ కలిసి అతడి ముఖంపై దిండు వేసి అదిమి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం గోపి, సురేష్‌లు వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత లక్ష్మీమాధురి భర్త చరవాణి తీసుకుని వాచ్‌ హిస్టరీని పరిశీలించింది. కానీ పోర్న్‌ వీడియోలు చూడలేదని ఎస్పీ తెలిపారు. అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు డీఎస్పీ మురళీకృష్ణ పర్యవేక్షణలో సీఐ ఏవీ వీర బ్రహ్మం, ఎస్సై వెంకట రవి లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. దీంతో లక్ష్మీమాధురి ఆమె ప్రియుడు గోపి, సురేష్‌లు ఈ హత్య చేసినట్లు తేలడంతో ముగ్గురినీ అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్పీ చెప్పారు. కేసు ఛేదించిన పోలీసు అధికారులను అభినందించారు.

