హనీట్రాప్తో పోలీసు అధికారినే బురిడీ కొట్టించి - చివరకు కటాకటాల పాలైన యువకుడు
Honey trap case Accused arrested : హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో హనీట్రాప్ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. పోలీసు అధికారిని మోసగించిన నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు చార్మినార్ డీసీపీ కిరణ్ ఖరే తెలిపారు.
Published : October 19, 2026 at 3:52 PM IST
Honey trap case Accused arrested : యువతి పేరుతో పోలీసు అధికారినే బురిడీ కొట్టించాడో కేటుగాడు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో చాటింగ్ ద్వారా పరిచయం పెంచుకుని నగదు డిమాండ్ చేశాడు. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో జరిగిన ఈ హనీట్రాప్ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు వివరాలను చార్మినార్ డీసీపీ కిరణ్ ఖరే ఇవాళ మీడియాకు వెల్లడించారు. మహిళ పేరుతో నిందితుడు పోలీసు అధికారిని ట్రాప్ చేసినట్లు గుర్తించామన్నారు.
చార్మినార్ డీసీపీ కథనం ప్రకారం.. పవన్ కుమార్ అనే యువకుడు కొంతమంది యువతుల పేర్లతో సోషల్ మీడియా నకిలీ ఖాతాలను సృష్టించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నాడు. యువకులతో పరిచయం పెంచుకుని నగ్న ఫొటోలు, వీడియోలు సేకరించేవాడు. నగ్న ఫొటోలు బయటపెడతానంటూ నిందితుడు పలువురిని బెదిరించినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. యువతి సోదరుడిగా పరిచయం చేసుకుని వసూళ్లకు పాల్పడినట్లుగా గుర్తించారు. మొత్తం రూ.25.16 లక్షల మేర బాధితులు నష్టపోయినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది.
"సైదాబాద్ పరిధిలో హనీట్రాప్నకు పాల్పడుతున్న కొండభత్తుల పవన్ కుమార్ అనే యువకుడిని అరెస్ట్ చేశాం. అమ్మాయిల పేర్లతో ఫేక్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలు సృష్టించి మోసాలు చేస్తున్నాడు. బాధితులను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది. మొత్తం రూ.25.16 లక్షల మేర బాధితులు నష్టపోయారు. ఏపీ, కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, పంజాబ్కు చెందిన బాధితులు ఉన్నారు" - కిరణ్ ఖరే, చార్మినార్ డీసీపీ
1000 మందికి పైగా వ్యక్తులతో చాటింగ్
నిందితుడు 1,000 మందికి పైగా వ్యక్తులతో చాటింగ్ చేసినట్లుగా పోలీసుల విచారణలో గుర్తించారు. 82 మంది నగ్న ఫొటోలు, వీడియోలు పంపినట్లు విచారణలో తేలింది. 13 ఫేక్ ఇన్స్టాగ్రామ్, 14 ఫేక్ ఫేస్బుక్ ఐడీల నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించామని పోలీసులు తెలిపారు. బాధితుల్లో ఏపీ, కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, పంజాబ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారున్నారని వెల్లడించారు. విదేశాలకు చెందిన వారు తొమ్మిది మంది ఉన్నారన్నారు. నిందితుడి నుంచి మూడు సెల్ఫోన్లు, 3 సిమ్కార్డులు, ల్యాప్టాప్, పెన్డ్రైవ్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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