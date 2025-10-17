NHA నివేదిక - బీ ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ అమల్లో ఏపీ ముందంజ
రాష్ట్రంలో 1.58 కోట్ల కుటుంబాలకు ఆరోగ్య భరోసా -జాతీయ ఆరోగ్య ప్రాధికార సంస్థ నివేదిక 2024-25 వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 10:11 AM IST
According to NHA Reports AP Forefront in Implementing Ayushman Bharat Digital Mission : పేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు చేరువ చేసేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రవేశపెట్టిన ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన (ఏబీపీఎం-జేఏవై), ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ఆరోగ్య బీమా పథకాలకు అర్హత పొందిన కుటుంబాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1.58 కోట్లు ఉన్నాయని జాతీయ ఆరోగ్య ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏ) వెల్లడించింది.
రాష్ట్రంలో ఏబీపీఎం-జేఏవై కింద 78,65,341 కుటుంబాలు ఉంటే ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ కింద 80,30,658 కుటుంబాలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. భోపాల్లో నిర్వహించిన పీఎం-జేఏవై, ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ (ఏబీడీఎం) జాతీయ సమీక్షలో 2024-25 వార్షిక నివేదికను గురువారం విడుదల చేశారు. ఈ కీలక పథకాల ద్వారా దేశంలో ఆరోగ్యరంగం బలోపేతానికి చేపట్టిన చర్యలు, క్లెయింల నిర్వహణ, లబ్ధిదారుల కవరేజీ, డైనమిక్ ఎంపానల్మెంట్, పోర్టబులిటీలో ప్రగతిని ఈ నివేదికలో వివరించారు.
పథకం అమల్లో ఏపీ ముందంజ : దేశవ్యాప్తంగా ఏబీపీఎం-జేఏవై పథకాన్ని రాష్ట్రాలు తమ సౌలభ్యం మేరకు అమలు చేసుకునే స్వేచ్ఛను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ఈ పథకం అమల్లో రాష్ట్రాల సన్నద్ధత, సామర్థ్యం దృష్టిలో ఉంచుకుని ట్రస్ట్ ఇన్సూరెన్స్, హైబ్రిడ్ మోడళ్లలో ఎంచుకునే అవకాశం ఇచ్చింది. 2025 మార్చి 1 నాటికి 25 రాష్ట్రాలు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ పద్ధతులు అమలవుతుంటే అత్యధిక రాష్ట్రాలు ఎంచుకున్న ట్రస్ట్ మోడల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పథకం అమలవుతోందని నివేదికలో వివరించింది.
ఏపీలో ఏబీపీఎం-జేఏవై లబ్ధిదారుల్లో 55 శాతం పురుషులు, 45 శాతం మహిళలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో లక్ష జనాభాకు 2018-19లో 99 పడకలు అందుబాటులో ఉంటే 2024-25కి 433 పడకలకు పెరిగినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. బీ ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ అమల్లో ఏపీ ముందంజలో ఉన్నట్లు ఎన్హెచ్ఏ నివేదిక పేర్కొంది. నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ కింద ఆరోగ్య వృత్తి నిపుణులు, ఆరోగ్య సదుపాయాల డిజిటల్ నమోదులో 92 శాతం ప్రగతి సాధించిందని వెల్లడించింది.
దేశ భద్రతకు ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యమిస్తుంది: ఎంపీ పురందేశ్వరి
దేశంలోని 70 ఏళ్లు పైబడిన వయసు కలిగిన సీనియర్ సిటిజన్లందరికీ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య బీమా పథకాన్ని వర్తింపజేసేందుకు గతేడాది కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. 70 ఏళ్లు, ఆపై వయస్సు కలిగిన వారికి ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని వర్తింపజేస్తూ తీసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయం గొప్ప మానవతా దృక్పథంతో కూడుకున్నదని పలువురు ప్రశంసించారు. దీంతో దాదాపు 6 కోట్ల మంది సీనియర్ సిటిజన్లకు లబ్ది కలుగుతుందని సంబంధిత అధికారులు గతంలోనే తెలిపారు. వారి సామాజిక, ఆర్థిక స్థితితో సంబంధం లేకుండా రూ.5 లక్షల వరకు ఉచిత చికిత్స సౌకర్యాన్ని పొందే అవకాశం దక్కుతుందని వెల్లడించారు.
రూ.2.50 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు ఆరోగ్య బీమా - హైబ్రిడ్ మోడ్లో అమలు