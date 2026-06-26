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మైనర్లకు బండి ఇవ్వద్దు - మీరు బందీ కావద్దు

మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తున్న తల్లిదండ్రులు - 18 సంవత్సరాలు నిండని వారికి వాహనాలు నడిపే అర్హత లేదు - రహదారి ప్రమాదాలకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోతున్న మైనర్లు, తోటి ప్రయాణికులు

Parents Should Not Give Bike Minors
Parents Should Not Give Bike Minors (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 1:09 PM IST

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Parents Should Not Give Bike Minors : తల్లిదండ్రులు మైనర్లకు వాహనాలు ఇవ్వడానికి చాలా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కాలేజీలకు వెళ్లడానికి సులభమవుతుందని, ఎక్కడికైనా వెళ్లడానికి, ఏదైనా అత్యవసర పనిని తొందరగా పూర్తి చేయవచ్చని బైక్​లు ఇస్తున్నారు. కానీ వాటి వల్ల కలిగే నష్టాలను మాత్రం ఆలోచించడం లేదు. పిల్లలు వాహనాలను నడపడమే నేరమంటే, రోడ్లపై ఇద్దరు, ముగ్గురిని వేసుకొని నగర శివారుల్లో స్టంట్లు చేస్తూ ప్రమాదాలను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు.

మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం 18 ఏళ్లు దాటిన వారు మాత్రమే వాహనాలు నడపడానికి అర్హత కలిగి ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడైతే పదో తరగతి రాక ముందే బైక్​లపై తిరుగుతున్నారు. స్నేహితులతో కలిసి ఎలాంటి నియంత్రణ లేకుండా బాలలు దూసుకుపోతున్నారు. దీంతో రోడ్లపై ప్రమాదాలకు గురై చనిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పోలీసులు వాహనదారులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మైనర్​లకు బండి ఇస్తే యజమానిపై 10 రకాల కేసులు నమోదవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

బైక్​లపై మైనర్లు పట్టుబడితే పెట్టే కేసులు :

  • రవాణా శాఖ, పోలీసుల తనిఖీల్లో మైనర్లు చిక్కినట్లయితే రూ.25 వేల వరకు జరిమానా విధిస్తారు.
  • మోటారు వాహనాల చట్టం, పోలీస్​ న్యాయ సంహిత సెక్షన్ల కింద కేసు పెట్టినట్లయితే యజమానికి కనీసం మూడు నెలల నుంచి పదేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడుతుంది.
  • బాల బాలికలు వాహనాలు నడిపిన సమయంలో ప్రమాదానికి గురైతే యజమానిపై కేసు నమోదు చేస్తారు. అలాగే వాహనాన్ని సీజ్ చేస్తారు. అప్పుడు బీమా కూడా వర్తించదు. కోర్టులో నేరం రుజువైతే శిక్ష విధిస్తారు.

ఈ మధ్య జరిగిన కొన్ని ఘటనలు :

  • మూడు రోజుల కిందట పర్వతగిరి ఠాణా పరిధిలో ఓ బాలుడు ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతూ ఇద్దరు వృద్ధులను ఢీకొని, వారితో పాటు బాలుడూ చనిపోయాడు. మరో బాలుడు తీవ్ర గాయాలతో హాస్పిటల్​లో చేరి చికిత్స పొందుతున్నాడు.
  • కాజీపేట ట్రాఫిక్ పోలీసుల అదాలత్ సర్కిల్​లో వాహనాలు తనిఖీలు చేస్తుండగా ఓ బాలుడు ద్విచక్ర వాహనం నడుపుకొంటూ వచ్చాడు. ఆ అబ్బాయి దగ్గర లైసెన్స్ లేదు. ఎందుకు తీసుకోలేదని అడగగా, తనకు 18 ఏళ్లు నిండలేదని బదులిచ్చాడు. దీంతో తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చి కేసు నమోదు చేసి వాహనాన్ని సీజ్ చేశారు.

తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలకు వాహనాలు ఇచ్చే ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి :

  • మైనర్లు వాహనాలు నడిపితే తల్లిదండ్రులకు శిక్ష విధిస్తారు.
  • 18 సంవత్సరాలు నిండని వారు బైక్​లు నడుపుతూ పోలీసులకు దొరికినట్లయితే 25 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు వారికి డ్రైవింగ్​ లైసెన్సు రాదు.
  • డ్రైవింగ్​ లైసెన్సు లేకుండా ప్రమాదాలు జరిగినట్లయితే బీమా రాదు.
  • ర్యాష్​ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్​ డ్రైవ్​ కేసులో పేరు నమోదైతే సైన్యం, పోలీస్​, పైలట్, యూపీఎస్సీ వంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనవలసి ఉంటుంది.
  • వారిపై కేసులు నమోదైతే పాస్​పోర్టు, వీసాలు రావడం కష్టమవుతుంది.

మైనర్ల బైక్​ స్టంట్లతో​ కలిగే నష్టాలు : మైనర్లు రోడ్లపై స్టంట్స్​ చేస్తున్నారు. దీనికోసం శివారు ప్రాంతాలను చూసుకొని స్నేహితులతో కలిసి బైక్​లపై స్టంట్స్​ చేస్తున్నారు. రేసింగ్​, ట్రిపుల్​ రైడింగ్​ వంటివి చేయడం వల్ల వీరు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. అటుగా వచ్చినవారు ప్రయాణికులు కూడా ప్రమాదాల అంచున పడుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు 18 సంవత్సరాలు నిండక ముందే బైక్​లు పిల్లలకు ఇవ్వరాదు. దీనివల్ల విద్యార్థిగా ఉన్నపుడు ఒక్క కేసు వారిపై నమోదైన భవిష్యత్తులో తలెత్తే ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయనే విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

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TAGGED:

MINORS DRIVES BIKES
మైనర్లు బైక్​ నడిపితే నష్టాలు
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