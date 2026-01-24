ETV Bharat / state

నానాటికీ తగ్గుతున్న గాలి నాణ్యత - కాలుష్య కోరల్లో విజయవాడ

దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న అత్యంత కాలుష్య నగరాలుగా గుర్తించిన 131లో విజయవాడ - గత ఆరేళ్లుగా నగరంలో కాలుష్య స్థాయి 56 నుంచి 72 మధ్య నమోదు కావడం ప్రమాద ఘంటికలు

Representative image of air pollution
Representative image of air pollution (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 2:10 PM IST

According to Latest Statistics Air Pollution Increasing in Vijayawada: రోజురోజుకూ కాలుష్యం పెరిగిపోతుంది. ప్రజల జీవన విధానాల్లో మార్పులు కొన్ని పర్యావరణంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. విజయవాడ నగరంలో వాహనాల సంఖ్య పెరగడం, ఫ్యాక్టరీలు సహా పలు కారణాల వల్ల పొగ, కలుషిత వాయువులు గాల్లో చేరుతున్నాయి. దీనికితోడు గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమయ్యిందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

గాలి నాణ్యత నిధులు పథకాలకు వినియోగించిన వైఎస్సార్సీపీ: కారణాలు ఏవైనప్పటికీ గాలి కలుషితం స్థాయిలు పెరుగడంతో విజయవాడ నగరం కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం నగరంలో కాలుష్య స్థాయి పెరుగుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. గాలి నాణ్యత పెంచేందుకు కేంద్రం కేటాయించిన నిధులను గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు పథకాలకు మళ్లించింది. దీంతో కొత్త నిధుల విడుదలకు నిబంధనలు ప్రతిబంధకంగా మారినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ఆరేళ్లుగా ప్రమాద ఘంటికలు: దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న అత్యంత కాలుష్య నగరాలునా గుర్తించిన 131లో విజయవాడ కూడా ఉంది. కొవిడ్‌ నేపథ్యంలో 2020-21లో పీఎం10 (పర్టిక్యూలేట్‌ మ్యాటర్‌) కాలుష్య పరిమాణం 56 పాయింట్లు నమోదైంది. 2022-23లో అత్యధికంగా 72 పాయింట్లు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగించింది. ఈ ఏడాది సైతం 65 పాయింట్లు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రమాణాల ప్రకారం పీఎం10(కాలుష్య స్థాయి) 60 పాయింట్ల వరకు ప్రభావం ఉండదు. గత ఆరేళ్లుగా నగరంలో కాలుష్య స్థాయి 56 నుంచి 72 మధ్య నమోదు కావడం ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోంది.

అధిక వాహనాల వల్లే: నగరంలో బెంజ్‌సర్కిల్, రామవరప్పాడు, భవానీపురం, పాలిక్లినిక్‌ రోడ్‌, ఎంజీరోడ్డు,ఇలా 13 ప్రాంతాల్లో కాలుష్యం మోతాదు పరిమితికి మించి నమోదవుతున్నట్లు సంబంధిత అధకారులు తెలుపుతున్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లో నిత్యం వాహనాల రద్దీ ఉంటుందని, కాలుష్యానికి కారణం అదేనని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

నిధులు మాయం: 2026 నాటికి గాల్లో పీఎం-10 కాలుష్య కారకాలను 40శాతం తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం 2019లో ఎన్‌సీఏపీ(నేషనల్‌ క్లీన్‌ ఎయిర్‌ ప్రోగ్రాం)ని ప్రారంభించింది. దాని కోసం రూ. 71.18 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసింది. దీంతో కాలుష్య నివారణకు పార్కులు, ఫౌంటెన్ల ఏర్పాటు, సిమెంటు రహదారుల నిర్మాణం నగరంలో పారిశుద్ధ్యం యంత్రాల కొనుగోలు చేపట్టాల్సి ఉంది. కానీ ఈ నిధులన్నీ గాల్లోనే కలిసిపోయాయి.

75శాతం పనులు చేస్తేనే తదుపరి బిల్లులు: 2020 నుంచి 2023 మధ్య బెజవాడకు రూ.124.35 కోట్లు కేటాయించారు. ఇందులో రూ.53.17 కోట్లు మాత్రమే వినియోగించింది. మిగిలిన మొత్తాన్ని పథకాలకు దారి మళ్లించింది. నిబంధనల ప్రకారం 75 శాతం పనులు చేసి చెల్లిస్తేనే తదుపరి బిల్లులు వస్తాయి. దీంతో కూటమి సర్కారు వచ్చాక గత రెండేళ్లలో రూ.63 కోట్లు మంజూరైనా నిధులు జమ కావడం లేదు.

అవగాహన కార్యక్రమాలు: దీనిపై పీసీబీ ఈఈ శ్రీనివాస్‌ మాట్లాడుతూ కాలుష్య నియంత్రణకు అవగాహన కార్యక్రమాలు పెడుతున్నామని తెలిపారు. ప్రజలు సైతం విద్యుత్తు వాహనాలు వాడితే పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగమైనవారవుతారని అన్నారు. వాహనాల కండిషన్‌ సవ్యంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని తెలిపారు. కొంతకాలం కిందట తిరుపతి ఐఐటీ బృందం చేసిన అధ్యయనంలో వాహనాల ద్వారా 33.1శాతం, నిర్మాణ రంగం, రహదారుల నుంచి 24శాతం కాలుష్యం ఉత్పత్తి అవుతోంది. పరిశ్రమల వల్ల దాదాపు 10శాతం కాలుష్యమవుతున్నట్లు తేలింది.

ఏడాదిపీఎం10
2020-2156
2021-2267
2022-2372
2023-2462
2024-2564
2025-2665

