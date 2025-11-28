"ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు" యాక్సిడెంట్లకు కేరాఫ్ - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకుంటే అంతే సంగతులు!
బాహ్య వలయ రహదారిలో రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు - నిబంధనలు పాటించని డ్రైవర్లు - ముందు, వెనక నుంచి వచ్చే వారు బలి
Published : November 28, 2025 at 3:31 PM IST
Outer Ring Road Accidents : ఔటర్ రింగ్రోడ్డు శామీర్పేటలో కారులో మంటలు, ఈ నెల 24న డ్రైవర్ అక్కడిక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 22న రెండు లారీలు ఢీకొని ఓ వ్యక్తి మరణించారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఔటర్ రింగ్రోడ్డు రోజురోజూకీ ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారుతోంది. ఇక్కడ జరిగే ఆక్సిండెట్లలో ఎక్కువగా ఎదుటి నుంచి వచ్చే వాహనదారుడు చేసిన తప్పులకు ముందు నుంచి లేదా వెనక నుంచి వస్తున్న వారు బలవుతున్నారు.
ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించకుండా : అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిర్మించిన రోడ్డు పై ఎలాంటి నిబంధలను పాటించకపోవటం వల్లే ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతుందని రహదారి ట్రామా నిర్వహణ సిబ్బంది వాదన. వీరి వేగాన్ని నియంత్రించటానికి స్పీడ్గన్లు వాడుతున్నామని పోలీసు ప్యాట్రోలింగ్ సిబ్బంది చెబుతున్నారు. లేన్ల విధానాలు పాటించకపోవటం, ఎలాంటి సిగ్నల్ లేకుండా ఒక్కసారి ఒక వైపు నుంచి మరో వైపుకి వెళ్లటం వల్ల వాహనాల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
ఔటర్ రింగ్రోడ్డు వద్ద ప్రమాదాలకు గల కారణాలు
- రోడ్డుకి రెండు వైపులా మొదటి 4 లేన్లలో గరిష్ఠ వేగం 120 కిలోమీటర్లు కాగా, మిగిలిన 4 మార్గాల్లో గరిష్ఠంగా 80 కిలోమీటర్లు. వేగంగా వెళ్లే వాహనాలు తొలి నాలుగు లేన్లలో, మిగిలిన వాహనాలు మార్గాలలో రాకపోకలు సాగించాలి.
- వాహనాలు తక్కువ వేగంతో వెళ్లే లేన్ల నుంచి ఒకేసారి అధిక వేగం ఉన్న లేన్లలోకి మారటం వల్ల వెనుక నుంచి వచ్చేవి అంతే వేగంతో ఢీకొంటున్నాయి.
- గరిష్ఠ వేగం 120 కిలోమీటర్లు ఉండాలి కానీ ప్రయాణికులు కొన్నిసార్లు 160 కిలోమీటర్లు ఆపై వేగంతో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకూ జరిగిన వాహనాలు ఢీకొని ప్రమాదం జరిగినపుడు అక్కడ వాహనాల్లో స్పీడు మీటర్లు అత్యధిక వేగం వద్ద ఆగిపోయి కనిపిస్తున్నాయి.
- ప్రధాన క్యారెజ్ వేపై మధ్యలో వాహనాలను నిలపటానికి అవకాశం లేదు. అలాంటి వాహనాలను ప్యాట్రోలింగ్ తొలగించాలి. లేదంటే డ్రైవర్ను అక్కడి నుంచి పంపించేయాలి. ఇది నిరంతరాయంగా జరుగుతూ ఉండాలి.
- ప్రధాన క్యారెజ్ వేపై వాహనాలను నిలపటం వల్ల వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలు డ్రైవర్ల దగ్గరికి వచ్చేవరకు చూడలేకపోతున్నారు.
- హెవీ ట్రక్కులు, లారీలు మొదలగు భారీ వాహనాలు ప్రతిరోజూ రాకపోకలు సాగిస్తునే ఉంటాయి.
- సుదీర్ఘ దూరం ప్రయాణించటం, డ్రైవర్లకు విశ్రాంతి లేకపోవటం, మద్యం మత్తు ప్రమాదాలకు కారణాలవుతున్నాయి.
- ఔటర్ చుట్టూ 24 ప్రాంతాల్లో జంక్షన్లు, ట్రంపెట్లు ఉండటంతో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే డ్రైవర్లకు అయోమయ పరిస్థితి నెలకొంటుంది. ఈ క్రమంలో వాహనాలు ప్రమాదాలకి గురవుతున్నాయి.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటిెంచాల్సిందే
- ఔటర్ రింగ్రోడ్డులో వేగ పరిమితిని నిరంతరం పాటించాలి. అతి వేగాన్ని నియంత్రించాలి.
- నిద్రమత్తులో ఉన్నప్పుడు వాహనాన్ని నడపరాదు. సురక్షితమైన చోట మాత్రమే వాహనాన్ని ఆపాలి.
- వాహనాలను ఎక్కడ పడితే అక్కడ పార్కింగ్ చేయటం, అనవసరమైన చోట విశ్రాంతి తీసుకోవటం వంటివి చేయరాదు.
- వాహనంలో ఏవైనా సాంకేతికపరమైన లోపాలు ఉన్నట్లు అనిపిస్తే ప్రయాణాన్ని అక్కడితో ఆపివేయాలి. అనుకోకుండా మంటలు చెలరేగితే రక్షితమైన చోట వాహనాన్ని నిలిపి, అత్యవసర సేవలకు కాల్ చేయాలి.
అధికారులు అవగాహన కల్పించాలి
- ఔటర్ రింగ్రోడ్డుపై భద్రతా నియమాలపై డ్రైవర్లకు సరైన అవగాహన కల్పించాలి.
- ప్రమాదాలు తరచుగా జరిగే ప్రదేశంలో అదనంగా భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలి.
- ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు ట్రాఫిక్ను గమనిస్తూ ఉండాలి.
- ప్రమాదాలు జరిగినపుడు అత్యవసర బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
