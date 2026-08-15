ETV Bharat / state

అవుటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డుపై నిత్యం ప్రమాదాలు - రాత్రి వేళల్లోనే 70 శాతం ఘటనలు

ఓఆర్​ఆర్​పై ప్రతి ఏటా దాదాపుగా 600 ప్రమాదాలు - 70 శాతం రాత్రి సమయాల్లోనే జరుపుతున్నట్లు చెబుతున్న నివేదికలు - ఏటా సుమారు 150 మరణాలు నమోదు - అతివేగమే ప్రధాన కారణమంటున్న అధికారులు

Accidents On ORR Hyderabad
Accidents On ORR Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 10:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Accidents On ORR Hyderabad : ఇటీవల ఓ సినీనటి తెల్లవారుజామున అవుటర్‌ రింగురోడ్డుపై కారులో ప్రయాణిస్తున్నారు. అదే సమయానికి ఆమె కళ్ల ఎదుటే ఓ కారు వేగంగా వచ్చి ఆగి ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో వెంటనే ఆమె, డ్రైవర్‌ అక్కడ చేరుకున్నారు. కార్​ సేఫ్టీ బెలూన్లు తెరచుకోవడంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్నవారికి ప్రాణాపాయం తప్పింది. వారంతా స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకొని వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. రాత్రి సమయంలో అవుటర్‌ రింగు రోడ్డుపై ప్రయాణం చేసేటప్పుడు తక్కువ వేగంతో, జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని సోషల్​ మీడియా వేదికగా ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే.

రాత్రి వేళల్లోనే 70 శాతం ప్రమాదాలు : ఇలాంటి ప్రమాద ఘటనలు అవుటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డుపై నిత్యకృత్యం అవుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలోని మొత్తం ప్రమాదాల్లో 60 నుంచి 70 శాతం రాత్రి 10 నుంచి ఉదయం 6 గంటలలోపు జరుపుతున్నట్లు పోలీసుల అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా 600 ప్రమాదాలు జరిగితే వాటిలో 350 నుంచి 400 వరకు రాత్రి పూట జరుగుతున్నాయని తేలింది. ఈ ప్రమాదాల కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం సగటున 120 నుంచి 150 మంది మరణిస్తున్నట్లు తెలసింది. పైగా సుమారుగా 400 కంటే ఎక్కువ మంది గాయాలపాలవుతున్నారు. మొత్తం రోడ్డు ప్రమాద మరణాల్లో 70 శాతం వరకు రాత్రి సమయాల్లోనే చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

ప్రధాన కారణం నిద్రమత్తు : రాత్రి ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం నిద్రమత్తు. మరి కొందరు దీనికి తోడుగా ఆల్కహాల్‌ తీసుకోవడంతో ప్రమాదాలు అధికమవుతున్నాయి. వాహానాన్ని వేగంగా నడపడం, అలసట, ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాల హైబీమ్​ లైట్ల వెలుతురు అనేక ప్రమదాలకు కారణమవుతున్నాయి.

రాత్రి వేళల్లో రోడ్లపై ప్రయాణించే వాహనాలు సంఖ్య పగలుతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా రోడ్డు కొంత ఖాళీగా ఉండటంతో అనేకమంది తమ వాహనాలను అతి వేగంగా నడుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎయిర్‌పోర్టు వైపు వెళ్లే వాహనాలు కూడా మరింత వేగంగా దూసుకు వెళుతున్నాయి. దీంతో ప్రమాదాల తీవ్రత మరింతగా పెరుగుతోంది.

అలసట తీర్చుకునేందుకు వాహనాన్ని నిలిపితే : ఓఆర్​ఆర్​పై కొన్ని ప్రాంతాల్లో రాత్రి సమయాల్లో ట్రక్కులు, లారీల డ్రైవర్లు అలసట తీర్చుకునేందుకు అవుటర్​పై వాహనాన్ని నిలిపి నిద్రపోతున్నారు. మరికొందరు కాలకృత్యాలకు వెళ్లడం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వెనుక నుంచి వచ్చే వాహదారులకు ఆగిన వాహనాలు స్పష్టంగా కనిపించకపోవడంతో వేగంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. దగ్గరకి వచ్చేంతవరకు వాహనాన్ని అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. దీంతో వాహనాలను వెనుక నుంచి ఢీకొడుతున్నారు.

ఓఆర్ఆర్​లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో లైట్లు వెలగడం లేదు. కొల్లూరు మార్గం వైపు అనేక ప్రాంతాల్లో లైట్లు వెగటం లేదని పలువురు సంబంధిత వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురైన క్షతగాత్రులను తొలి 2 నుంచి 3 గంటల్లో ఆసుపత్రికి చేర్చితే వారి ప్రాణాలు కాపాడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

సమాచారం చేరవేతలో ఆలస్యం : కోకాపేట, దుండిగల్, ఘట్‌కేసర్, బొంగుళూరు, శంషాబాద్, పటాన్‌చెరు, శామీర్‌పేట, పెద్దఅంబర్‌పేట, తుక్కుగూడ, టీజీసీఎస్‌ వద్ద అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ (ఎఎల్‌ఎస్‌) అంబులెన్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తారామతిపేట్, పెద్దగోల్కొండ, సుల్తాన్‌పూర్, రావిర్వాల, కొల్లూరు, మేడ్చల్‌లో ఆరు ట్రామా కేర్‌ సెంటర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఓఆర్​ఆర్​లో రోడ్డు ప్రమాదం సంభవిస్తే ఈ ప్రాంతాల్లో క్షతగాత్రులకు ప్రాథమిక చికిత్స అందిస్తారు. ఆపై ఇతర ఆసుపత్రులకు తరలిస్తారు. అయితే రాత్రి పూట సమాచారం చేరవేతలో ఆలస్యం అవుతోంది. ఇతర కారణాలతో అంబులెన్సుల రాక ఆలస్యమవుతోంది.

తక్కువ వేగంతో వెళ్లడం సురక్షితం : ఎయిర్​పోర్టు, ఇతర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించేవారు కాస్త మందుగానే ఇంటి నుంచి బయలుదేరాలి. ఓఆర్​ఆర్​ ఎక్కిన వెంటనే హెల్ప్​లైన్​, కాల్​సెంటర్​ నంబరును నమోదు చేసుకోవాలి. తక్కువ వేగంతో వెళ్లడం పూర్తి సురక్షితమని భావించాలి. పగలు కంటే రాత్రి పూట ప్యాట్రోలింగ్​ టీమ్స్​ పర్యవేక్షణ పెంచాలి.

రాష్ట్రంలో ఏటా పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - ప్రధాన కారణాలు ఇవేనా!

కారును వెనుకనుంచి ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు - ఇద్దరు పిల్లలు సహా నలుగురు మృతి

TAGGED:

ROAD ACCIDENTS AT NIGHT
ROAD SAFETY AT NIGHT TELUGU
ఓఆర్​ఆర్​పై ప్రమాదాలు
ACCIDENTS ON ORR HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.