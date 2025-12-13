ETV Bharat / state

అందాల వెనుక అడుగడుగునా ప్రమాదాలు - ఘాట్​ రోడ్డు మలుపుల్లో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

ఘాట్‌ రోడ్ల అభివృద్ధిని పట్టించుకోకపోవడంతో నిత్యం ప్రమాదాలు - వేగ నియంత్రణ బోర్డులు లేవు

Accidents on ghat road turns and the precautions to be taken
Accidents on ghat road turns and the precautions to be taken (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 11:02 AM IST

Accidents on ghat road turns and precautions: ఓ వైపు పచ్చని చెట్లు, మరోవైపు ఎత్తైన కొండలు, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాను సందర్శించేందుకు వచ్చే పర్యాటకులకు స్వాగతం పలుకుతాయి.అయితే ఈ అందాల వెనుక ప్రతి మలుపులోనూ ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. అరకులోయ, పాడేరు, చింతపల్లి, సీలేరు, చింతూరు వెళ్లే మార్గాల్లో చాలా వరకు ఘాట్‌ రోడ్లే. ఆయా ప్రాంతాలు పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చెందినా, ఘాట్‌ రోడ్ల అభివృద్ధి గురించి పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. ఎదురుగా భారీ వాహనం వస్తే తప్పుకోవడం కష్టం అవుతోంది.

వీటిపై అవగాహన లేకపోవడం: అరకులోయ, మారేడుమిల్లి, పాడేరు, చింతపల్లి ప్రాంతాలు పర్యాటక కేంద్రాలుగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. శీతాకాలం కావడంతో పొగ మంచు ముసుగులో మన్యం అందాలను చూసేందుకు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి పర్యాటకులు తరలి వస్తున్నారు. ఘాట్​ రోడ్డుపై ప్రయాణించడం సాధారణ రహదారిపై ప్రయాణించడం కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. కొత్తగా వచ్చే వారికి ఘాట్​రోడ్డు, మలుపులపై అవగాహన లేకపోవడం, అధిక వేగం కారణంగా తరచూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. పొగమంచు దట్టంగా అలుముకోవడం కూడా ఓ కారణం అవుతోంది.

ఇప్పటికీ దశాబ్దాల కిందట వేసిన రోడ్లపైనే రాకపోకలు సాగుతున్నాయి. అవి ఇరుకుగా ఉండటంతో ప్రమాదాలకు ఆస్కారం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. దీంతో తరచూ ట్రాఫిక్‌ సమస్య ఉత్పన్నం అవుతోంది. ఘాట్‌ రోడ్ల విస్తరణకు ప్రతిపాదనలు ఉన్నా, అవి కాగితాలకే పరిమతమవుతున్నాయి. ఫలితంగా ఈ ఇరుకు దారుల్లోనే రాకపోకలు సాగించాల్సి వస్తోంది.

హెచ్చరిక బోర్డులు, సూచీలు సరిగా లేక: పర్యాటనకు కొత్తగా వాహనాల్లో వస్తుంటారు. వారికి అక్కడి రోడ్లపై అవగాహన లేకపోవడం. మరీ ముఖ్యంగా వారు మలుపులను అంచనా వేయలేకపోవడం, అతి వేగం. ఘాట్‌ రోడ్డులో ఎంత వేగంతో వెళ్లాలో సూచించే బోర్డులు లేకపోవడం. హెచ్చరిక బోర్డులు, సూచీలు సరిగా లేకపోడవం. రోడ్డు మార్జిన్లు కనిపించేందుకు వీలుగా వీలుగా రేడియం లైన్లు ఏర్పాటు చేయకపోవడం. ఘాట్ రోడ్లపై రక్షణ గోడలు ఏర్పాటు చేస్తారు. అవి కూడా దెబ్బ తినడంతో ప్రమాదాలు జరిగితే వాహనాలు నేరుగా లోయలో పడిపోతున్నాయి.

  • 2019లో పాడేరు ఘాట్‌లోని వంట్లమామిడి వద్ద ట్రావెల్‌ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. మరో 20 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.
  • 2022లో బెంగళూరుకు చెందిన మినీ బస్సు 28 మంది యాత్రికులతో భద్రాచలం నుంచి అన్నవరం వెళ్తుండగా మారేడుమిల్లి సమీపంలో బోల్తాపడింది. ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో మరో 12 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.
  • 2023 ఆగస్టులో పాడేరు ఘాట్‌ రోడ్డులో ఆర్టీసీ బస్సు అదుపు తప్పి లోయలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు దుర్మరణం చెందగా, 30 మంది గాయపడ్డారు.

గత ఏడాది పెదబయలులో జాతర ముగించుకుని సౌండ్‌ బాక్స్‌లతో వెళ్తున్న లారీ బ్రేక్‌లు ఫెయిల్​ అయ్యాయి. దాంతో పాడేరు ఘాట్‌లోని వంట్లమామిడి సమీపంలో బోల్తాపడింది. లారీపై కుర్చున్న వారు లోయలో పడిపోయారు. వారిపై సౌండ్‌ బాక్స్‌లు, ఇనుప సామగ్రి పడటంతో 3 మృతి చెందగా, 12 మంది గాయపడ్డారు.

పాడేరు​లో పొగమంచు - ఆస్వాదించిన ప్రకృతి ప్రేమికులు

ఆ ఘాట్​ రోడ్డుకు ‘కోమాలమ్మ’ గండం - ఆదమరిస్తే ప్రాణాలు గాల్లోకే!

