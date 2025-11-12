ETV Bharat / state

నిర్మాణ లోపానికి తోడు నిర్లక్ష్యం - రక్తమోడుతున్న విజయవాడ-మచిలీపట్నం ఎన్​హెచ్​-65

జాతీయ రహదారి-65పై నిత్యం ప్రమాదాలు - అవసరాలకు తగ్గట్లుగా ముందుచూపుతో నిర్మించకపోవడంతో ప్రమాదాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 5:20 PM IST

Accidents in Vijayawada to Machilipatnam NH-65: విజయవాడ-మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారి-65పై నిత్యం ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రహదారులు అభివృద్ధికి చిహ్నాలు. కానీ ఏళ్ల అవసరాలకు తగ్గట్లుగా ముందుచూపుతో నిర్మాణాలు లేక ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుత అవసరాలకు తగినట్లు అండర్‌పాస్‌లు లేవు, వీధి దీపాలు వెలగవు, యూటర్న్‌ అలానే సర్వీసు రోడ్లు లేవు. ఇంక ఈ లోపాలకు చోదకుల నిర్లక్ష్యం తోడై రోడ్లు రక్తమోడుతున్నాయి.

నిర్మాణ లోపాలతో నరకం: విజయవాడ ఆటోనగర్‌ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు 63 కిమీ మేర ఉన్న ఈ రహదారి నిర్మాణంలో లోపాలు, మానవ తప్పిదాలు, అతివేగం, చోదకుల నిర్లక్ష్యం నిత్య నరకంలా మారింది. గ్రామాల మధ్య నుంచే రహదారి నిర్మించారు. ప్రజలు ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తే నేరుగా నేషనల్ హైవేపై అడుగు పెట్టాల్సిందే. చాలాచోట్ల రోడ్డు దాటేందుకు, యూటర్న్‌ వంటివి 5, 6 కిమీ, కొన్నిచోట్ల 10 కిమీ దూరంలో కానీ లేవు. దీంతో అవసవ్య దిశలోనే ప్రయాణిస్తున్నారు. అక్కడక్కడ నిర్మించిన అండర్‌ పాస్‌లు వానొస్తే చెరువులా మారుతున్నాయి.

అడుగడుగునా ఇబ్బందులే: ఆటోనగర్‌ నుంచి ఈడుపుగల్లు వరకు అండర్‌ పాసులు, సర్వీసు రోడ్లు లేక 7 కూడళ్లు నిత్యం రద్దీగా ఉంటున్నాయి. నిడుమోలు, గూడూరు తదితర చోట్ల సర్వీసు రోడ్డు లేదు. చాలా గ్రామాల్లో గృహాలు, దుకాణాలు రహదారిని ఆనుకుని ఉన్నాయి. కంకిపాడు, తాడంకి, పామర్రు తదితరచోట్ల అండర్‌ పాస్‌లు వానొస్తే నీరు చేరి చెరువులా మారుతున్నాయి. కానుమూరు, నిమ్మకూరు, నిడుమోలు, గూడూరు, రామరాజుపాలెం తదితర చోట్ల యూటర్న్‌ దూరంగా ఉండటంతో రాంగ్‌రూట్‌లో వాహనదారులు ప్రయాణిస్తున్నారు. పలు పైవంతెనల నుంచి ఒకేసారి తగ్గు ఉండటంతో వాహనాలు వేగంగా కిందకు వస్తూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. మచిలీపట్నం, గూడూరు, నిడుమోలు, పామర్రు, ఉయ్యూరు, కంకిపాడు, పోరంకి వరకు వీధి దీపాలు సరిగా వెలగట్లేదు.

ఇదీ పరిష్కారం: 6 వరుసలుగా రహదారి విస్తరించనున్న వేళ రోడ్డుకు ఆనుకుని ఉన్న గ్రామాలకు సర్వీసు రోడ్లు చెరువులా మారకుండా అండర్‌పాస్‌లు, సరైన డ్రెయినేజీ వ్యవస్థ, అనుకూలంగా యూటర్న్‌, రాత్రుళ్లు వెలిగేలా సెంట్రల్‌ లైటింగ్‌, భారీ వాహనాలు నిర్దేశిత ట్రక్‌ బేలకు తరలించడం ఇంక నిరంతరం ఎన్‌హెచ్‌ అధికారుల పర్యవేక్షణ ఉండాలి.

దశల వారీగా చక్కదిద్దుతాం: బందరు-బెజవాడ జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదాల నివారణకు డివైడర్లు ఎత్తు పెంచేలా సెంట్రల్‌ లైటింగ్‌ సక్రమంగా ఉంచాలని ఎన్‌హెచ్‌ అధికారులతో చర్చించామని అధికారులు తెలిపారు. రహదారిపై నీరు నిలవడం తదితర సమస్యలు విస్తరణలో పరిష్కారం అవుతాయమని అలానే అత్యవసర సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని అన్నారు.

సర్వీసు రోడ్లు లేని జాతీయ రహదారి -ఎన్‌హెచ్‌16పై మృత్యుకేళి

గుంతలతో నిండిన రహదారులు - ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ప్రయాణం

