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విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో వరుస ప్రమాదాల కలకలం - ఇద్దరు అధికారులపై సస్పెన్షన్​ వేటు

ఉదయం షిఫ్ట్ సమయంలో SMS-1లో ఒక లాడిల్​కు రంధ్రం - దాంతో నేలపై పడిన ఉక్కు ద్రవం - రాత్రి పది గంటలకు పేలిన మరో లాడిల్​

Visakha Fire Accident Updates
Visakha Fire Accident Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:27 AM IST

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Visakha Fire Accident Updates : విశాఖపట్నం ఉక్కు కర్మాగారంలోని స్టీల్ మెల్టింగ్ షాప్-1 (SMS-1) లో వరుసగా జరుగుతున్న ఘోర ప్రమాదాలు కార్మికులను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. సోమవారం జరిగిన భారీ పేలుడులో తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన చేదు ఉదంతం మరువక ముందే, గురువారం ఒకే రోజు మరో రెండు ప్రమాదాలు సంభవించడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. లాడిళ్ల భద్రతను పర్యవేక్షించడంలో యాజమాన్యం పూర్తిగా విఫలమైందని ఉద్యోగులు ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు, సోమవారం నాటి ప్రమాదంలో మరణించిన ఒక అధికారి మృతదేహాన్ని విమానంలో తరలించే ఏర్పాట్లలో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు ఇద్దరు పర్సనల్ అధికారులను ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్ చేశారు.

SMS-1లో పేలిన మరో లాడిల్ : సోమవారం SMS-1లో జరిగిన భారీ పేలుడులో తొమ్మిది మంది మరణించడం, మరికొందరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుండటం తెలిసిందే. గురువారం నాడు SMS-1లో మరో రెండు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఉదయం 6 గంటల తర్వాత ఒక లాడిల్‌కు రంధ్రం పడటంతో సుమారు 40 టన్నుల ద్రవ ఉక్కు నేలపాలైంది. ఆ సమయంలో కార్మికులు ఎవరూ దగ్గరలో లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఆ తర్వాత రాత్రి 10 గంటలకు SMS-1లో మరో లాడిల్ పేలి, మళ్లీ ద్రవ ఉక్కు బయటకు ఒలికింది. లాడిళ్ల పరిస్థితిని తనిఖీ చేయకుండానే యాజమాన్యం కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడం వల్లే ఈ ప్రమాదాలు జరిగాయని ఉద్యోగులు ఆరోపిస్తున్నారు. సోమవారం నాటి ప్రమాదంపై ఇప్పటికే ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ విచారణ జరుపుతుండగానే ఈ సంఘటనలు జరగడం గమనార్హం.

విఫలమైన ఇద్దరు అధికారుల సస్పెన్షన్ : సోమవారం SMS-1లో జరిగిన ప్రమాదంలో మరణించిన ఒక అధికారి మృతదేహాన్ని విమానంలో తరలించే ఏర్పాట్లు చేయడంలో విఫలమైనందుకు, విశాఖపట్నం ఉక్కు కర్మాగారంలోని ఉన్నతాధికారులు ఇద్దరు పర్సనల్ అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు. ప్రమాదంలో మరణించిన వారందరి మృతదేహాలకు పోస్ట్‌మార్టం నిర్వహించిన తర్వాత వారి స్వస్థలాలకు పంపారు. మృతులలో బీహార్‌కు చెందిన గోల్డు కుమార్ కూడా ఉన్నారు. మొదట ఆయన మృతదేహాన్ని విమానంలో తరలించాలని నిర్ణయించినప్పటికీ కొన్ని కారణాల వల్ల అంబులెన్స్‌లో పంపారు. విమానంలో పంపించకుండా ఉన్నందుకు ఈ చర్యకు బాధ్యులుగా ఇద్దరు పర్సనల్ అధికారులను విశాఖ స్టీల్​ ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్ చేశారు.

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ఉక్కు కర్మాగారంలో మళ్లీ పేలుడు
VISAKHA FIRE ACCIDENT UPDATES

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