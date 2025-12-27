ETV Bharat / state

దారి చూస్తే ఆహ్లాదం - అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ప్రమాదం!

కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ప్రయాణికులకు ప్రధాన రహదారి - మలుపులు, గుంతలు, ఎత్తుపల్లాలతో రోడ్డు - ప్రకటనలకే పరిమితమైన మంత్రుల అభివృద్ధి హామీలు - పలుచోట్ల కనిపించని సూచిక బోర్డులు, రేడియం స్టిక్కర్లు

Accidents On Zaheerabad- Bidar Highway :
Accidents On Zaheerabad- Bidar Highway (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read
Zaheerabad - Bidar Highway : జహీరాబాద్‌-బీదర్‌ అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై జరుగుతున్న వరుస రోడ్డు ప్రమాదాలు ప్రయాణికులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాయి. జహీరాబాద్‌ పట్టణ శివారులోని రైల్వే గేటు సమీపంలో ఇటీవల లారీ, కారు ఢీకొని ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. న్యాల్‌కల్‌ మండలం గణేశ్‌పూర్‌ వద్ద సోమవారం ద్విచక్ర వాహనాన్ని కర్ణాటక ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందారు. కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ప్రాంత ప్రయాణికులు బీదర్‌ నుంచి హైదరాబాద్, బెంగళూరు పట్టణానికి రాకపోకలు సాగించాలంటే ఈ రహదారి ప్రధానం. దీంతో ఇది ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటుంది. తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతూ పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతుండగా, మరికొందరు దివ్యాంగులుగా మారుతున్నారు. అయినా ప్రమాదాల నివారణపై అధికారులు దృష్టి సారించడం లేదు.

గుంతలు ఎత్తుపల్లాలతో ఉన్న రోడ్డు : ఈ రహదారి పాత ఆర్టీఏ చెక్‌పోస్టు నుంచి బీదర్‌ వరకు 32 కి.మీ పొడవు ఉంటుంది. జహీరాబాద్, న్యాల్‌కల్‌ మండలాల మీదుగా తెలంగాణ పరిధిలో 19 కి.మీ. ఉంటుంది. కాగా 13 కి.మీ. బీదర్‌ కర్ణాటకలోకి వస్తుంది. జిల్లా పరిధిలోకి వచ్చే 19 కి.మీ. దారి మలుపులు, గుంతలు, ఎత్తుపల్లాలుగా ఉంది. ఎక్కడా సూచికలు ఏర్పాటు చేయలేదు. బీదర్‌ జిల్లా పరిధిలో బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు.

నాలుగు వరుసలుగా విస్తరిస్తామంటూ గతంలో కేంద్రమంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ, అప్పటి మంత్రి హరీశ్‌రావు పలుమార్లు ప్రకటనలు చేశారు. అయినప్పటికీ ఎలాంటి లాభం లేదు. రెండేళ్ల క్రితం జాతీయ రహదారుల సంస్థ వికారాబాద్‌ జిల్లా మన్నెగూడ-తాండూరు మీదుగా జహీరాబాద్‌-బీదర్‌ రోడ్డును జాతీయ రహదారిగా గుర్తించేందుకు సర్వే చేపడుతున్నట్లు ప్రకటించినా ప్రతిపాదన కార్యరూపం దాల్చలేదు.

ప్రమాదకర ప్రదేశాలు : జహీరాబాద్‌ రైల్వే గేటు, దర్గా, డిడ్గి, కొత్తూర్‌(బి), న్యాల్‌కల్‌ మండలం హుసెళ్లి, గణేష్‌పూర్, మెటల్‌కుంట, గంగ్వార్, మిర్జాపూర్‌(బి) ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఇక్కడ 15 ప్రమాదాల్లో 10 మందికి పైగా మృతి చెందారు. 22 మందికి పైగా గాయాలయ్యాయి.

నివారణ చర్యలు : ఈ ప్రమాదాలను నివారించడానికి నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించడం, సూచిక బోర్డులు, రేడియం స్టిక్కర్ల ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే ఈ రహదారిపై ప్రయాణం చేసే వారు నిబంధనలను పాటించాలని అధికారులు సూచించారు. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో ప్రయాణాలు చేసే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అన్నారు.

"ఈ రహదారిని జాతీయ రహదారి అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు పూర్తయ్యాయి. ప్రమాదాల నివారణకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించి నిర్ణయిస్తాం. సూచికలు, రోడ్డు దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో గుంతలకు మరమ్మతు చేయిస్తాం." - శ్రీనివాస్, ఏఈ, రోడ్లు, భవనాల శాఖ జహీరాబాద్

త్వరగా గమ్య స్థానం చేరుకోవాలని అడ్డదారి ప్రయాణం, రహదారులన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయనే ఆలోచనతో దూకుడుగా బండి నడపడం, వీటితో పాటు మితిమీరిన వేగం వందలాది ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటోంది. రహదారిపై జాగ్రత్తగా వెళ్లే వాహనదారులు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. అందుకే వాహనం నడిపే వారు రోడ్డు పక్కన ఉండే సూచికలు గమనించుకుంటూ జాగ్రత్తగా నడపాలి. మితిమీరిన వేగంతో బండి నడపడం వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో నగర పోలీస్ యంత్రాంగం ప్రమాదాల నివారణకు కృషి చేస్తోంది. రహదారి భద్రతపై అవగాహన కల్పించి ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు అవగాహన కూడా కల్పిస్తోంది.

రయ్​ రయ్​లు యమ డేంజర్ గురూ - ప్రాణాలు తీస్తున్న ఓవర్ స్పీడ్

ఈ రోడ్డు దాటాలంటే కాస్త ఆలోచించాల్సిందే - కాదు దాటుతాను అంటే మాత్రం ప్రాణమే పోతుంది జాగ్రత్త!

ZAHEERABAD BIDAR HIGHWAY ACCIDENTS
జహీరాబాద్‌ బీదర్‌ రహదారి ప్రమాదాలు
ZAHEERABAD BIDAR HIGHWAY
ROAD ACCIDENTS ZAHEERABAD HIGHWAY

