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విశాఖ స్టీల్​ ప్లాంట్‌లో ఘోర ప్రమాదం - 9 మంది దుర్మరణం

స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో ఎస్‌ఎంఎస్-2, ఎస్‌టీసీ-3 హీట్ ఎఫ్‌జీలో ప్రమాదం - ప్రమాద ఘటనపై అధికారులతో మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు

Visakha Steel Plant Accident
Visakha Steel Plant Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 5:23 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 7:33 PM IST

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Visakha Steel Plant Accident : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్​లో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. సాయంత్రం 4:15 గంటల ప్రాంతంలో ప్లాంట్‌లోని ఎస్‌ఎంఎస్‌-2, ఎస్‌టీసీ-3 హీట్‌ ఎఫ్‌జీలో స్టీల్‌ మెటల్‌ లిక్విడ్‌ లాడిల్‌ పేలడంతో ఉక్కుద్రవం లీకై మంటలు చెలరేగడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. 1500 డిగ్రీల వేడితో స్టీల్‌ మెటల్‌ లిక్విడ్‌ ల్యాడిల్‌ ద్వారా ఉక్కుద్రవాన్ని లిఫ్ట్‌ చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

విశాఖ స్టీల్​ ప్లాంట్‌లో ఘోర ప్రమాదం (ETV Bharat)

ఈ ఘటనలో 9 మంది మృతి చెందగా, 11 మందికి గాయాలయ్యాయి. వీరిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించడంతో ఉద్యోగులు, కార్మికులు భయాందోళనకు గురై బయటకు పరుగులు తీశారు. అగ్నిపమాక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలు ఆర్పేందుకు యత్నిస్తున్నారు. మృతులు అప్పారావు, ప్రభాకర్‌రావు, కృష్ణ, రమణ, త్రినాథ్‌, గోల్డ్‌ కుమార్, అప్పలరాజు, భానుకుమార్, రామనాథ్​గా అధికారులు గుర్తించారు. వీరిలో ఆరుగురు ఉద్యోగులు కాగా ముగ్గురు ఒప్పంద కార్మికులని తెలిపారు. గాయపడిన రావూరి మల్లికార్జునరావు, పల్లెల శ్రీనివాస్, అర్జున అప్పారావు, సత్యనంద్, సూరిబాబు, పైడిరాజులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి : విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద ఘటనపై అధికారులతో మాట్లాడారు. పలువురు కార్మికులు చనిపోవడంపై ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితి, సహాయ చర్యలను ముఖ్యమంత్రికి స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులు వివరించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో ప్రమాదంపై కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ ఆరా తీశారు. ఈ ఘటన జరగడం చాలా దురదృష్టకరమని పేర్కొన్నారు. లాడిల్‌లో ఉక్కుద్రవం తరలిస్తుండగా పేలుడు జరిగిందని తెలుస్తుందని చెప్పారు. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడే స్పష్టంగా చెప్పలేమన్నారు. ఘటనాస్థలానికి వెళ్లి సహాయ చర్యలు పర్యవేక్షిస్తానని వివరించారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యసేవలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ఈ ప్రమాదంపై కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి ఆరా తీశారని భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ వివరించారు. ఈ ఘటన ఎందుకు జరిగిందో దర్యాప్తులో తెలుస్తుందన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఆరోపణలు, విమర్శలు సరికాదన్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో కార్మికులు మరణించడం తీర‌ని విషాదమని మంత్రి లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు. మృతుల కుటుంబాల‌కు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాల‌ని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

Blast in Vizag Steel Plant : ఈ ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. ప్రమాద ఘటనపై అధికారులను ఆమె అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ విషయం తెలియగానే అనిత విజయనగరం నుంచి హుటాహుటిన విశాఖ చేరుకున్నారు.

విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో అగ్నిప్రమాదం - ఎగిసిపడుతున్న మంటలు

Last Updated : June 8, 2026 at 7:33 PM IST

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VIZAG STEEL PLANT ACCIDENT

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