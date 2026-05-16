కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం, నలుగురు మృతి

రోడ్డు దాటుతున్న ఉపాధి కూలీలను ఢీకొన్న టిప్పర్‌ - కాకినాడ రూరల్‌ కొవ్వూరు బ్రిడ్జి వద్ద ఘటన - మరో ఇద్దరు కూలీలకు తీవ్రగాయాలు, కాకినాడ జీజీహెచ్‌కు తరలింపు

Accident in Kakinada District Four Dead Two Injured
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 10:11 AM IST

Accident in Kakinada District Four Dead Two Injured: కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఉపాధి పనులకు వెళ్తున్న కూలీలు కొవ్వూరు బ్రిడ్జి వద్ద రోడ్డు దాటుతుండగా టిప్పర్‌ ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు క్షతగాత్రులను కాకినాడ జీజీహెచ్‌కు తరలించారు. మృతులను చీడిగ గ్రామానికి చెందిన వాసంశెట్టి సత్యవతి (60), పాలిక కృష్ణవేణి (35), చిట్టెమ్మ (45), చెల్లూరి అన్నవరం (45)గా గుర్తించారు. మట్టపర్తి అరుణ కుమారి, పాలిక నాగమణి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

'పని కోసం వెళ్తుండగా లారీ వచ్చి ఢీకొట్టింది. డ్రైవర్​ తాగి ఉన్నాడు. రోడ్డు దాటుతుండాగా వంకరగా నడుపుతూ మా మీదికి వాహనాన్ని తోలాడు. అక్కడికక్కడే నలుగురు ప్రాణాలు కొల్పోయారు. మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.' -మృతుల బంధువులు

కార్మికులు దుర్మరణం బాధాకరం: కాకినాడ రూరల్ కొవ్వూరు బ్రిడ్జి వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు ఉపాధి హామీ కార్మికులు దుర్మరణం పాలవడం కలచివేసిందని మంత్రి నారా లోకేశ్​ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పనులకు వెళ్తూ ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరమన్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్నివిధాల అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు లోకేశ్​ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

మంత్రుల దిగ్భ్రాంతి: కాకినాడ జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం బాధాకరమని మంత్రులు మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, నారాయణ అన్నారు. కొవ్వూరు బ్రిడ్జి వద్ద ఉపాధి శ్రామికుల మృతి తీవ్రంగా కలిచివేసిందన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని కాకినాడ జీజీహెచ్ వైద్య అధికారులకు సూచించారు. బాధితులకు తక్షణ సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. రోడ్డు భద్రతపై మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

ఉపాధి పనులకు వెళ్తున్న సమయంలో జరిగిన ప్రమాదం ఘటన దురదృష్టకరమన్నారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి ఆకాంక్షించారు. పొట్టకూటి కోసం పనులకు వెళ్తున్న నలుగురు మహిళలు ప్రమాదంలో మృతి చెందడం అత్యంత బాధాకరమని నారాయణ అన్నారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మంత్రి నారాయణ అధికారులను ఆదేశింశారు.

