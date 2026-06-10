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దుర్ఘటన కంటే ముందే ప్రమాదం - తప్పించుకున్న 16 మంది ఉద్యోగులు

విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో సోమవారం ఒకటి కాదు రెండు ప్రమాదాలు - దుర్ఘటన కంటే ముందే ఎస్‌ఎంఎస్‌-2లో ఒలికిన ఉక్కు ద్రవం - ఘటన సమయంలో ఎస్‌ఎంఎస్‌-2లో మొత్తం 16 మంది ఉద్యోగులు

Vizag Steel Plant Fire Accident Updates
Vizag Steel Plant Fire Accident Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:18 AM IST

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Vizag Steel Plant Fire Accident Updates : పెద్ద ముప్పు ముంచుకొచ్చే ముందే ఓ చిన్న ప్రమాదంతో సంకేతాలు వస్తాయంటారు. సరిగ్గా విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌లోనూ అదే జరిగింది. స్టీల్‌మెల్ట్‌ షాప్‌లో ఉక్కు ద్రవం ఉప్పెనలా విరుచుకుపడక ముందే, S.M.S-2లో ద్రావణం ఒలికింది. అయితే ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న 16 మంది ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. కానీ తర్వాత వచ్చిన ముప్పు మాత్రం 8 మందిని పొట్టన పెట్టుకుంది.

విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో సోమవారం ఒక ప్రమాదం కాదు. ఒకేలాంటి రెండు ప్రమాదాలు జరిగినట్లు తేలింది. స్టీల్‌ మెల్ట్‌ షాప్‌లో పెను ప్రమాదం జరగడానికి ముందే ఎస్​ఎంఎస్​-2 లోనూ దుర్ఘటన జరిగినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. సోమవారం సాయంత్రం 3 గంటల 57 నిమిషాలకు లాడిల్‌లో పేలుడు సంభవించి సుమారు 60 టన్నుల ఉక్కు ద్రవం ఒలికిపోయింది.

దుర్ఘటన కంటే ముందే ప్రమాదం - తప్పించుకున్న 16 మంది ఉద్యోగులు (ETV Bharat)

"మృత్యుంజయులం" అంటూ వాట్సప్‌ గ్రూప్‌లలో మెసేజ్‌లు: కన్వర్టర్‌ నుంచి సెకండరీ మెటలర్జీకి లాడర్‌ వచ్చేటప్పుడు కార్‌ నిలిపి క్రేన్‌తో ఎత్తే సమయంలో ఈ బ్లాస్టింగ్‌ జరిగినట్లు గుర్తించారు. శాశ్వత ఉద్యోగులు నలుగురు, ఇద్దరు ఇన్‌ఛార్జులు, 10 మంది కళాసీలు మొత్తం 16 మంది ఈ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ప్రమాదం గురించి తెలిసి తోటి ఉద్యోగులు విధుల్లో ఉన్నవారికి ఫోన్లు చేయగా, వారి యోగక్షేమాలు చెబుతూ "మృత్యుంజయులం" అంటూ వాట్సప్‌ గ్రూప్‌లలో మెసేజ్‌లు కూడా పెట్టారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే 4 గంటల 25 నిమిషాలకు ఎస్​ఎంఎస్​-1లో భారీ పేలుడు సంభవించి 8 మంది అక్కడికక్కడే మరణించారు.

ఎస్ఎంఎస్​-2లో తొలుత సెకండరీ మెలటల్జీ వద్ద లాడల్​లో పేలుడు జరిగింది. ఎస్​ఎంఎస్​-1లో కంటిన్యూ క్యాస్టింగ్ డిపార్ట్​మెంట్ (CCD) నుంచి మిషన్​-2కు పంపుతుండగా బ్లాస్టింగ్ చోటు చేసుకుంది. "నా 30 ఏళ్ల అనుభవంలో ఒకే రకమైన ప్రమాదం ఒకే డిపార్ట్​మెంట్ అయిన ఎస్​ఎంఎస్​-1, 2లలో చూడటం ఇదే మొదటిసారి" అని ఐఎన్​టీయూసీ కార్యదర్శి కోరాడ వెంకట్రావు తెలిపారు.

6 నెలల కిందటే భద్రతపై ఫిర్యాదు: స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ యాజమాన్యం భద్రతా నిబంధనలను నిర్లక్ష్యం చేయడంతో ప్రాణాంతక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని ఏఐటీయూసీ యూనియన్‌ కేంద్ర రీజియన్‌ డిసెంబర్‌ 9న లేబర్‌ కమిషనర్‌కు లేఖ రాసింది. ఇండస్ట్రియల్‌ డిస్ప్యూట్‌ అండర్‌ సెక్షన్‌ 2(కే) ప్రకారం భద్రతా నిబంధనల ఉల్లంఘన, పునరావృతం అవుతున్న ప్రమాదాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది.

2024 జనవరి నుంచి 20 మంది మరణించారని 200 మందికి పైగా క్షతగాత్రులయ్యారని పేర్కొంది. ప్రమాదాలపై విచారణ నివేదికలూ విడుదల చేయలేదని ఆక్షేపించారు. సేఫ్టీ కమిటీ సమావేశాలు జరగట్లేదని, ప్రమాదాలను నివారించేందుకు R.I.N.L. యాజమాన్యం సరైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదని ఆరోపించారు. గతేడాది జరిగిన ప్రమాదాల వివరాలతో ఈ ఏడాది మార్చిలో డైరెక్టర్‌ ఆఫ్‌ ఫ్యాక్టరీస్‌కు సైతం ఫిర్యాదు చేశారు.

ఈ అంశాల పైనా ప్రత్యేకంగా దృష్టి: ఉత్పత్తి లక్ష్యం నిర్దేశించి, సమయం ఇవ్వకుండా ఒత్తిడి పెట్టడంతో ప్రొటోకాల్స్ అమలు కావట్లేదన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ద్రవపు ఉక్కులో గ్యాస్ పూర్తిగా తొలగించకుండానే ముందుకు పంపారని, అందువల్లే లాడిన్​లో పేలుడు సంభవించిందనే విమర్శలు సైతం వస్తున్నాయి. ఉక్కు తయారీలో వాడే ఫెర్రో అల్లాయ్స్ బయట నుంచి కొంటారు. ఇవి కొన్నాళ్లుగా నాసిరకంగా ఉంటున్నాయనే ఆరోపణలున్నాయి.

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VIZAG STEEL PLANT ACCIDENT UPDATES
దుర్ఘటన కంటే ముందే ప్రమాదం
VIZAG STEEL PLANT FIRE ACCIDENT

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