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అదుపుతప్పి లోయలోకి దూసుకెళ్లిన కారు - కన్నవారి ముందే డాక్టర్​, సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగి మృతి

జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లి మండలం గోవర్థనగిరి సమీపంలో ప్రమాదం - నలుగురికి తీవ్ర గాయలు - ఆస్పత్రికి తరలించిన స్థానిక పోలీసులు - కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు

రఘునాథపల్లి కారు ఆక్సిడెంట్
ACCIDENT AT JANGAON DISTRICT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 4:20 PM IST

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Accident At Jangaon District Ragunathapalli : ఎన్నో ఆశలతో ఆ తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను పెంచి పెద్ద చేశారు. వారు ప్రయోజకులు కావాలని ఆశపడ్డారు. రేయింబవళ్లు కష్టపడి వారి చదువులకు డబ్బులు కట్టారు. కంటికి రెప్పల కాపాడుకుంటూ, పిల్లలే లోకంగా బతుకుతున్నారు. కానీ ఆ అమ్మనాన్నలను విధి వెక్కిరించింది. ఇన్నాళ్లు ప్రాణంగా ప్రేమించిన పిల్లల్నే వారి దగ్గర నుంచి దూరం చేసి కడుపుకోత మిగిల్చింది. ఎదిగొచ్చిన పిల్లలు కళ్లముందు లేరనే విషయం వారికి తీరని ఆవేదనను మిగిల్చింది.

కన్నవారి కళ్లేదుటే మృత్యువాత : మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తూ అమ్మనాన్నలకు చేదోడువాదోడుగా ఉంటున్న ఆ ఇద్దరి కాలమే కన్నేసింది. బంధువుల ఇంట్లో పెళ్లికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లి మండలం గోవర్థనగిరి సమీపంలో ప్రమాదానికి గురయ్యారు. వారు వెళ్తున్న కారు అదుపు తప్పి పల్లపు ప్రాంతంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ దుర్ఘటనలో వారిద్దరూ కన్నవారి ముందే చనిపోగా మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయలయ్యాయి. అప్పటివరకు సంతోషంగా ఉన్న ఆ తల్లిదండ్రులకు ఈ ఘటన కడుపుకోత మిగిల్చింది.

బంధువుల పెళ్లి నుంచి తిరిగి వస్తుండగా : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం హనుమకొండ జిల్లా నయీంనగర్​కు చెందిన మహ్మద్​ రహముద్ధీన్​ అతని కుటుంబసభ్యులు, సమీప బంధువులు రెండు రోజుల కిందట పెళ్లికి వెళ్లారు. కర్ణాటక రాష్ట్రం కలబురిగిలోని బంధువుల ఇంట్లో జరిగే వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు. పెళ్లి జరిగిన తర్వాత తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. రహముద్ధీన్ కూతురు హబీబా హఫ్సా(27) కర్ణాటకలోనే దంత వైద్యురాలిగా పని చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కుటుంబసభ్యులతో కలిసి హబీబా కూడా కారులో ఇంటికి వస్తున్నారు. అంతవరకు అంతా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా సాగింది.

ప్రమాదంలో నుజ్జునజ్జయిన కారు : శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత వారి కారు గోవర్ధనగిరి దర్గా సమీపానికి వచ్చింది. అక్కడే ప్రమాదవశాత్తు కారు అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన ఉన్న లోయలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో కారు నుజ్జునుజ్జు అయిపోయింది. మహ్మద్‌ రహముద్ధీన్ సమీప బంధువైన మహ్మద్‌ అసదుద్ధీన్‌ (26) మృతి చెందారు. అలాగే రహముద్ధీన్, అతని భార్య రేష్మా సుల్తానా, అసదుద్ధీన్‌ తల్లి షాహిన్‌ బేగం, చెల్లెలు ఆయేషా సుల్తానాలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానిక పోలీసులు క్షతగాత్రులను జనగామ జనరల్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

మడికొండలో ప్రైవేట్​ ఉద్యోగం : చనిపోయిన యువకుడు అసదుద్ధీన్​ మడికొండలో జెన్ ప్యాక్​ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. అతడి తండ్రి హసన్‌పర్తి మండలం దేవన్నపేట ఉన్నత పాఠశాలలో హిందీ ఉపాధ్యాయుడిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఘటన సమాచారం అందుకున్న జనగామ డీసీపీ రాజమహేంద్రనాయక్, స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ ఏసీపీ భీమ్‌శర్మ, సీఐ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి, ఎస్సై డి.నరేశ్‌ ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ప్రమాదానికి సంబంధించి ప్రాధమిక విచారణ జరిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నామని ఎస్సై నరేశ్‌ వివరించారు.

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TAGGED:

RAGUNATHAPALLI ACCIDENT UPDATE
CAR ACCIDENT AT JANGAON DISTRICT
RAGUNATHAPALLI CAR ACCIDENT
రఘునాథపల్లి కారు ఆక్సిడెంట్​
ACCIDENT AT JANGAON DISTRICT

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