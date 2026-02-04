ఇకపై కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు- ఒక్క క్లిక్తో 25 రకాల సేవలు
ఆస్తి పన్ను విధింపు నుంచి ట్రేడ్ లైసెన్స్ వరకు - కార్యాలయాలకు ప్రజలు వెళ్లే అవసరం లేదు - అందుబాటులోకి నవీకరించిన పురపాలక పోర్టల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 1:29 PM IST
Access Wide Range of Municipal Services With One Click Away: సాధారణంగా అయితే కొత్త ఇంటికి ఆస్తి పన్ను మదింపు చేయించుకోవాలాంటే మున్సిపల్ కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సిందే. పని పూర్తయ్యే వరకూ సిబ్బంది చుట్టూ తిరగాల్సిందే. కానీ ఇప్పుడా అవసరం లేదు. నవీకరించిన పురపాలక పోర్టల్ ద్వారా ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో నుంచే ద్వారా ఇంటి వివరాలు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి వివరాలు నిర్ధారించాక, కమిషనర్ ఆస్తి పన్ను విధిస్తారు.
ఆస్తి పన్ను మాత్రమే కాకుండా, ఆస్తి పేరు మార్పునకు మ్యుటేషన్, వ్యాపారులకు ట్రేడ్ లైసెన్స్, మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ ఇలా క్లిక్ దూరంలో 25 రకాల పౌరసేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రజలు వీటిని పురపాలక శాఖ పోర్టల్ ద్వారా సులువుగా పొందొచ్చు. అవసరమైన సేవలు ఎంచుకొని, కావాల్సిన వివరాలు అప్లోడ్ చేస్తే సంబంధిత కమిషనర్ లాగిన్కి వెళ్తాయి. వాటిని నిర్ధారించుకున్నాక గడువులోగా సేవలు అందిస్తారు. పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో ఆన్లైన్ సేవలు కొత్త కానప్పటికీ, ప్రజలు వాటిని సులువుగా పొందేలా ప్రభుత్వం పురపాలక పోర్టల్ను నవీకరించి, ఇటీవలే అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సిబ్బంది అవినీతికి అడ్డుకట్ట వేయడంతో పాటు జాప్యాన్ని నివారించేందుకు ఇది దోహదపడనుంది. దీనిపై ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ పక్కాగా ఉంటేనే, ఆశించిన ప్రయోజనం నెరవేరనుంది. కమిషనర్లు చేస్తారని పట్టించుకోనట్లైతే కథ మళ్లీ మొదటికొచ్చే ప్రమాదముంది.
ప్రతి సేవకూ ఓ గడువు: ప్రజలకు అందించాల్సిన ప్రతి పౌరసేవకూ ప్రభుత్వం గడువు నిర్దేశించింది. ఉదాహరణకు 15 రోజుల్లో విధించాల్సిందే. ట్రేడ్ లైసెన్స్ వారం రోజుల్లో కొత్త ఇంటికి ఆస్తి పన్ను దరఖాస్తు పునరుద్ధరించాలి. 3 రోజుల్లో మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్, సర్టిఫికెట్ జారీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. ఇలా 25 రకాల సేవల్లో ఏది ఎన్ని రోజుల్లో అందించాలో గడువు నిర్దేశించారు. గడువులోగా సేవలు అందించడంలో జాప్యమైనా, దరఖాస్తు తిరస్కరించినా సహేతుక కారణాలను దరఖాస్తుదారులకు తెలియజేయాలి. అకారణంగా జాప్యం చేసినట్ల విచారణలో తేలితే.. సంబంధిత ఉద్యోగుల నుంచి పైఅధికారుల వరకు బాధ్యులను చేసి క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటారు.
పౌరసేవల ఫీజులను క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డు ద్వారా చెల్లించవచ్చు. కార్యాలయాలకు వెళ్లే అవసరం లేకుండా నగదు రహిత చెల్లింపులకు అవకాశం కల్పించారు. సేవల వారీగా ఫీజుల వివరాలు పోర్టల్లో పేర్కొన్నారు. ఉదాహరణకు ఇంటి ఆస్తి పన్నుకు సంబంధించి ఆ ప్రాంతం, ఇంటి స్థలం కొలతలు (పొడవు, వెడల్పు) నమోదు చేయగానే ఆటోమెటిక్గా ఫీజుల వివరాలు తెలుస్తాయి.
సేవలు పొందడం ఎలా అంటే: పురపాలకశాఖ వెబ్సైట్ cdma.ap.gov.in ఓపెన్ చేశాక ‘ఫింగర్ టిప్స్లో మున్సిపల్ సేవలు’ అనే వాక్యం కింద ఆన్లైన్లో అందించే సేవల వివరాలు కనిపిస్తాయి. కావాల్సిన సేవపై క్లిక్ చేసి నగరం, పట్టణం, ప్రాంతంతో పాటు అవసరమైన వివరాలు, పత్రాలు అప్లోడ్ చేసి, సబ్మిట్ చేయాలి. ఆ అర్జీ సంబంధిత మున్సిపల్ కమిషనర్ లాగిన్కి వెళ్లి, ప్రాసెస్ ప్రారంభమవుతుంది.
