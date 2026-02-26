త్వరలో అందుబాటులోకి తొలి హైటెక్ హైవే - హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖకు భారీగా తగ్గనున్న దూరం
త్వరలో అందుబాటులోకి ఖమ్మం-దేవరపల్లి నేషనల్ హైవే - రెండు రాష్ట్రాలను కలిపే మొదటి యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి - 162 కి.మీ. పొడవు 9 చోట్ల మాత్రమే ప్రవేశం, నిష్క్రమణ
Published : February 26, 2026 at 9:43 AM IST
Access Controlled Greenfield Highway : తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలను కలుపుతూ ఖమ్మం-దేవరపల్లి ప్రాంతాల మధ్య నిర్మించిన మొదటి యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. సోలార్ ప్యానెళ్లు, సీసీ కెమెరాలు, ఎమర్జెన్సీ మీడియన్ ఓపెనింగ్స్, క్యూఆర్ కోడ్ లాంటి అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నాలుగు వరుసలుగా ఇది రూపొందుతుంది. ప్రయాణించిన దూరానికి మాత్రమే టోల్ ఫీజు వసూళ్లు, పరిమిత సంఖ్యలో ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ ప్రదేశాలతో పాటు పలు ఇతర ప్రయోజనాలున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల్లో యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి ఒక్కటంటే ఒక్కటీ లేదు. అందుబాటులోకి వస్తే ఇదే మొదటిది అవుతుంది. ఈ రహదారిని మే నెలలో ప్రారంభించేందుకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
56 కిమీ దూరం తగ్గినట్లే : రెండు తెలుగు రాాష్ట్రాల్లో పలు గ్రీన్ ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో మొదటిదైన ఖమ్మం జిల్లా నుంచి ఏపీలోని దేవరపల్లి వరకు 162.04 కిలోమీటర్ల పొడవున చేపట్టిన రహదారి మరికొద్ది రోజుల్లో అందుబాటులోకి రానున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరం నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లాలంటే సూర్యాపేట, విజయవాడ ప్రాంతాల మీదుగా 676 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. అదే కొత్త రోడ్డు మార్గంలో వెళితే 56 కి.మీ తగ్గనుంది. ఖమ్మం సమీపంలోని తల్లంపాడు నుంచి ఏపీలోని ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి మీదుగా దేవరపల్లి వరకు ఈ రోడ్డు నిర్మితమైంది. దీనికి ఎన్హెచ్-365 బీజీ నంబర్ను కేటాయించినట్లుగా తెలిసింది.
రూ.4,451.87 కోట్ల ఖర్చుతో : ఖమ్మం-దేవరపల్లి రహదారి నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.4,451.87 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిధిలోని ప్యాకేజీ-1లో ఒక బ్రిడ్జ్, ఆర్వోబీ చివరి దశలో ఉన్నాయి. మిగిలిన పనులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ఈ రూట్లో 10 పెద్ద బ్రిడ్జ్లు, 49 చిన్నవి, 295 కల్వర్టులు, 98 అండర్ పాస్లు, ఒక ఆర్వోబీని నిర్మించారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని వందనం గ్రామం వద్ద ఈ రహదారి నాగ్పూర్-అమరావతి హైవేకు కలిసే విధంగా అనుసంధాన మార్గాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ రహదారి నిర్మాణంలో రామగుండం ఎన్టీపీసీ నుంచి ఫ్లైయాస్ తెచ్చి వినియోగించారు. కర్బన ఉద్గారాల నివారణ కోసం ఉపయోగించారు. ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్ల ఆధారంగా ఈ రోడ్డుపై ప్రయాణించిన దూరానికి మాత్రమే వాహనదారుల నుంచి టోల్ట్యాక్స్ను వసూలు చేస్తారు. భారతమాల పరియోజన కార్యక్రమం కింద దీనిని చేపడుతున్నారు. దీనిని రెండు, మూడు మాసాల్లోగా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రీజనల్ ఆఫీసర్ శివశంకర్ వివరించారు.
రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే : ఈ రహదారిపై ఐదు ప్రాంతాల్లో అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థ (ఏటీఎంస్)ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వాహనదారులు అతి వేగంతో వాహనం నడపినా, ఎక్కడ ప్రమాదం జరిగినా, సీటు బెల్టు పెట్టుకోకున్నా, రాంగ్ రూట్లో వచ్చినా ఏటీఎంస్కు సమాచారం అందుతుంది. వెంటనే హైవే అధికారులు అప్రమత్తమై చర్యలు చేపడతారు. రూల్స్ను అతిక్రమించిన వారికి జరిమానా, చలాన్లు పంపిస్తారు. ఏటీఎంస్ ద్వారా వాతావరణ సమాచారం కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
సేద తీరే సౌకర్యాలు : ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు రహదారికి ఇరు వైపులా ఐదేసి ఎకరాల్లో ప్రయాణికులు సేదతీరేందుకు సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. ఇందులో హోటళ్లు, పెట్రోల్ బంకులు, వాష్ రూమ్స్ లాంటివి ఏర్పాటవ్వనున్నాయి. రహదారిపై ఏర్పాటు చేసిన క్యూఆర్ కోడ్ బోర్డులను స్కాన్ చేయడం ద్వారా మీరు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారు? దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్, పెట్రోల్ బంకులు తదితర వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
సీసీ కెమెరాలు, సోలార్ లైట్లు : ప్రస్తుత నేషనల్ హైవేల్లో ప్రధాన కూడళ్లు, ప్రత్యేక ప్రాంతాల్లోనే సీసీ కెమెరాలుండగా, కొత్త రహదారిపై ప్రతి రెండు కిలోమీటర్లకు ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు. ఇది 360 డిగ్రీల కోణంలో ప్రభావవంతంగా, రోడ్డుకు రెండు వైపులా కి.మీ మేర దృశ్యాలను రికార్డు చేస్తుంది. రహదారిపై సోలార్ ఆధారిత లైట్లను ఏర్పాటు చేశారు. లైటింగ్ స్తంభాలకు అమర్చిన బ్యాటరీలో 12 గంటల పాటు బ్యాక్ఆప్ సౌలభ్యం ఉంటుంది. సాయంత్రమయ్యేసరికి ఆటోమెటిక్గా విద్యుత్ బల్బులు వెలుగుతాయి.
అత్యవసర సమయంలో తెరిచేందుకు : సాధారణ నేషనల్ హైవేలా కాకుండా కొత్త రహదారిపై కేవలం 9 చోట్ల మాత్రమే ప్రవేశ, నిష్క్రమణ పాయింట్లు ఉంటాయి. అంటే సుమారు 18 కి.మీ ఒకటి ఉంది. ప్రమాదాలు, అత్యవసర సందర్భాల్లో బాధితులను తరలించేందుకు ప్రతి 5 కిలో మీటర్లకు ఒక ఎమర్జెన్సీ మీడియన్ ఓపెనింగ్ను ఏర్పాటు చేశారు.
