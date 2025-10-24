ETV Bharat / state

యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ కారిడార్‌గా ఎన్‌హెచ్‌-16 - ఇకపై సులభతరంగా రాకపోకలు

చెన్నై-కోల్‌కతా జాతీయ రహదారికి సర్వీస్‌ రోడ్ల నిర్మాణం - 100 కిలోమీటర్లకు డీపీఆర్‌ తయారీకి టెండర్లు, యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌గా అభివృద్ధితో ఎన్‌హెచ్‌-16పై సౌకర్యంగా రాకపోకలు సాగించే అవకాశం

Access Controlled Corridor in Bapatla District
Access Controlled Corridor in Bapatla District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 9:41 AM IST

2 Min Read
Access Controlled Corridor From Muppavaram To Kaza: చెన్నై-కోల్‌కతా జాతీయ రహదారిపై బాపట్ల జిల్లా మేదరమెట్ల సమీపంలోని ముప్పవరం నుంచి గుంటూరు జిల్లా కాజ వరకు 100 కిలోమీటర్ల మార్గాన్ని యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ కారిడార్‌గా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది ఆరు వరుసలుగా ఉన్నప్పటికీ ఇది యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ కారిడార్‌ కాదు. కొత్తగా యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌గా అభివృద్ధి చేసినట్లయితే వాహనాలు మరింత వేగంగా రాకపోకలు సాగించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన డీపీఆర్‌ తయారీకి జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) ఇప్పటికే సిద్ధమైంది.

ప్రయాణ రద్దీ దృష్ట్యా: బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ కారిడార్‌ పేరిట శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో బెంగళూరు-హైదరాబాద్‌ హైవే-44లోని కొడికొండ నుంచి బాపట్ల జిల్లాలో చెన్నై-కోల్‌కతా హైవే-16పై ముప్పవరం వరకు కొత్త హైవే నిర్మిస్తున్నారు. 342 కిలోమీటర్ల మేర ఈ కారిడార్‌ను 14 ప్యాకేజీలుగా చేపట్టారు. నాలుగు వరుసల ఈ కారిడార్‌ ముప్పవరం వద్ద చెన్నై-కోల్‌కతా హైవేలో కలుస్తుంది. దీనివల్ల ఇప్పటికే చెన్నై-కోల్‌కతా హైవేలో ప్రయాణించే వాహనాలతోపాటు అదనంగా కొడికొండ-ముప్పవరం కొత్త హైవే నుంచి వాహనాలు వచ్చి కలుస్తాయి.

నాలుగైదు చోట్లే ప్రవేశం: దీనివలన ఎన్‌హెచ్‌-16పై రద్దీ పెరుగుతుంది. దీనిని పూర్తిగా దృష్టిలో పెట్టుకొని ముప్పవరం నుంచి కాజ సమీపంలోని విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్‌ మొదలయ్యే ప్రాంతం వరకు దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల మేర ఇప్పుడున్న హైవేను యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ కారిడార్‌గా అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం అనేక గ్రామాల వద్ద చెన్నై-కోల్‌కతా హైవేపైకి వెళ్లేందుకు, హైవే నుంచి గ్రామాల్లోకి మళ్లేందుకు వీలుంటోంది. యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ కారిడార్‌గా అభివృద్ధి చేస్తే ఎక్కడికక్కడ హైవేపైకి వాహనాలు వెళ్లేందుకు వీలుండదు. 100 కిలోమీటరులో నాలుగైదు చోట్ల మాత్రమే హైవేపైకి ప్రవేశించేందుకు, బయటకు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం ఈ 100 కిలోమీటరు పరిధిలో కొన్నిచోట్లే సర్వీస్‌ రోడ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ కారిడార్‌లో భాగంగా ఇకపై ఇరువైపులా పూర్తిస్థాయిలో రెండేసి వరుసలతో (మొత్తం నాలుగు వరుసలు) సర్వీస్‌ రోడ్లను నిర్మిస్తారు. ఈ కారిడార్‌ను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా చెన్నై, బెంగళూరు వైపుల నుంచి వచ్చే వాహనాలు మరింత వేగంగా రాజధాని అమరావతికి చేరుకునేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

డీపీఆర్​కు టెండర్లు: యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ కారిడార్‌గా ఎన్‌హెచ్‌-16ను అభివృద్ధి చేసేందుకు వీలుగా సమగ్ర ప్రాజెక్ట్‌ నివేదిక (డీపీఆర్‌) తయారుచేసేందుకు సలహా సంస్థను ఎంపిక చేయనున్నారు. దీనికోసం ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ టెండర్లను ఆహ్వానించింది. సలహా సంస్థ ఎంపికయ్యాక అది డీపీఆర్‌ రూపొందిస్తుంది.

రాష్ట్రానికి మరో హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ - అమరావతితో అనుసంధానం

464 కిలోమీటర్లు - 6 వరుసలు - విశాఖపట్నం-రాయ్​పూర్​ గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ వే

